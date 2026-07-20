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51 kilogram altını 10 dakikada çaldılar: 170 milyon liralık soygunda 2 kişi tutuklandı
51 kilogram altını 10 dakikada çaldılar: 170 milyon liralık soygunda 2 kişi tutuklandı
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İstanbul'un Fatih ilçesinde bir kuyumcu deposundan 170 milyon lira değerindeki 51 kilo 482 gram eritilmiş hurda altın çaldıkları belirlenen 2 şüpheli... 20.07.2026, Sputnik Türkiye
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İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, 14 Temmuz'da Mimar Hayrettin Mahallesi'ndeki bir kuyumcu deposundan yaklaşık 170 milyon lira değerinde hurda altının çalınması üzerine çalışma başlattı.Ekipler, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek ve saha çalışması yaparak, çarşıya valizle giren 2 şüphelinin yaklaşık 10 dakika içerisinde altınları alarak olay yerinden uzaklaştığını tespit etti. Şüphelilerin N.İ. ve E.İ. olduğu belirlendi.Olay günü düzenlenen operasyonla yakalanan şüphelilerin Kağıthane'deki adreslerinde yapılan aramalarda, çalınan 51 kilo 482 gram eritilmiş hurda altının tamamı ele geçirildi. Altınlar muhafaza altına alınırken, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen N.İ. ve E.İ., çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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51 kilogram altını 10 dakikada çaldılar: 170 milyon liralık soygunda 2 kişi tutuklandı

18:35 20.07.2026
© AA / İstanbul Emniyet MüdürlüğüFatih'te kuyumcu deposundan 51 kilo 482 gram eritilmiş hurda altın çalan 2 şüpheli tutuklandı
Fatih'te kuyumcu deposundan 51 kilo 482 gram eritilmiş hurda altın çalan 2 şüpheli tutuklandı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.07.2026
© AA / İstanbul Emniyet Müdürlüğü
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İstanbul'un Fatih ilçesinde bir kuyumcu deposundan 170 milyon lira değerindeki 51 kilo 482 gram eritilmiş hurda altın çaldıkları belirlenen 2 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalanarak tutuklandı.
İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, 14 Temmuz'da Mimar Hayrettin Mahallesi'ndeki bir kuyumcu deposundan yaklaşık 170 milyon lira değerinde hurda altının çalınması üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek ve saha çalışması yaparak, çarşıya valizle giren 2 şüphelinin yaklaşık 10 dakika içerisinde altınları alarak olay yerinden uzaklaştığını tespit etti. Şüphelilerin N.İ. ve E.İ. olduğu belirlendi.
Olay günü düzenlenen operasyonla yakalanan şüphelilerin Kağıthane'deki adreslerinde yapılan aramalarda, çalınan 51 kilo 482 gram eritilmiş hurda altının tamamı ele geçirildi.
Altınlar muhafaza altına alınırken, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen N.İ. ve E.İ., çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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