Sağlık Bakanlığı analiz etti: İstanbul'da suyu çok iyi kalitedeki 67 plaj
© AA / Mustafa Ünal UysalPlajlar
© AA / Mustafa Ünal Uysal
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Sağlık Bakanlığı'nın Yüzme Suyu Takip Sistemi kapsamında yayımladığı güncel analiz sonuçları, İstanbul'da denize girmek isteyenler için sevindirici bir tablo ortaya koydu. İşte su kalitesi çok iyi olan İstanbul plajları:
Sağlık Bakanlığı'nca yapılan değerlendirmelerde kent genelindeki 67 plaj, yüzme suyu kalitesinde en yüksek seviye olan "mükemmel" kategorisinde yer aldı. İlçeler bazında değerlendirildiğinde, 21 plajla Şile listenin ilk sırasında bulunuyor. Şile'yi 17 plajla Adalar, 10 plajla Silivri, 6 plajla Çatalca, 5 plajla Arnavutköy, 4 plajla Büyükçekmece, 3 plajla Kadıköy ve 1 plajla Beylikdüzü takip etti.
Su kalitesi beş ayrı kategoride değerlendiriliyor
Sağlık Bakanlığı'nın sisteminde yüzme alanları; "mükemmel", "iyi", "yeterli", "zayıf" ve analiz verisinin henüz yeterli olmadığı bölgeler için "yeni" olmak üzere beş farklı sınıfta değerlendiriliyor.
Sınıflandırma yapılırken sudaki olası kirliliğin belirlenmesinde önemli rol oynayan Escherichia coli (E. coli) ile İntestinal Enterokok bakterilerine ait mikrobiyolojik analiz sonuçları esas alınıyor.
İstanbul'da "mükemmel" su kalitesine sahip 67 plaj:
Şile (21)
Ağlayankaya Plajı
Ağlayankaya Plajı Life Beach
Ağva Halk Plajı Çamlık Mevkii
Akçakese Akkaya Plajı
Akçakese Peacock Beach
Alacalı Plajı
Ayazma Plajı
Ayazma Plajı Kumbaba Mevkii
Bozgaca Plajı
Doğancılı Plajı
İmrenli Plajı
Kabakoz Plajı
Merkep Adası Plajı 1
Merkep Adası Plajı 2
Meşrutiyet Gençlik Kampı Plajı
Sahilköy Plajı
Sofular Plajı
Uzunkum Plajı
Uzunkum Plajı 1
Uzunkum Plajı 2 (Dere Yanı)
Uzunkum Plajı (Orta Nokta)
Adalar (17)
Burgazada Deniz Kulübü
Burgazada Su Sporları Kulübü Önü
Büyükada Aya Nikola Halk Plajı
Büyükada Kayıkhane Blue Beach
Büyükada Nakibey Plajı
Büyükada Prenses Koyu
Büyükada Su Sporları Kulübü Önü
Büyükada Tabiat Parkı Plajı
Büyükada Yörükalı Plajı Önü
Halik Koyu Eskibağ Mesire Alanı Halk Plajı
Heybeliada Sadıkbey Plajı Önü
Heybeliada Su Sporları Kulübü Önü
Heybeliada Ada Beach Club Önü
Heybeliada Asaf Beach
Kınalıada Su Sporları Kulübü Önü
Kınalıada Ülker Restaurant Önü
Sedef Adası Halk Plajı
Silivri (10)
Altınorak Sitesi Önü
Bizimköy-Parkköy Sitesi Önü
Çanta Albayraklar-Kınalı Mevki Önü
Gümüşyaka Çadır Yeri Mevkii
Kumluk Mevkii
Selimpaşa Başkent Sitesi Önü
Selimpaşa Duruman Mevkii
Semizkum Basınkent 4 Site Önü
Semizkum Çadıryeri Mevkii
Uyumkent Sitesi Önü
Çatalca (6)
Binkılıç Çilingoz Plajı Dereağzı
Çilingoz Tabiat Parkı Plajı
Karacaköy Çobankule Plajı
Karacaköy Evicik Plajı
Karacaköy Ormanlı Plajı
Karacaköy Yalıköy Plajı
Arnavutköy (5)
Arnavutköy Belediyesi Karaburun Plajı
Arnavutköy Yeniköy Halk Plajı
Durusu Karaburun Arka Deniz
Durusu Karaburun Öndeniz Doğu Tarafı
Yeniköy Sahili Köpek Çiftliği Önü
Büyükçekmece (4)
Albatros Sahili
Gürpınar Sahili
Kamiloba Halk Plajı Ağar Kamping Önü
Mimarsinan Sahili
Kadıköy (3)
Caddebostan Plajı Büyük Kulüp Arkası
Caddebostan Plajı Irmak Okulları Arkası
Suadiye Plajı
Beylikdüzü (1)
Beylikdüzü Gürpınar Sahili Halk Plajı