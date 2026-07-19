https://anlatilaninotesi.com.tr/20260719/saglik-bakanligi-analiz-etti-istanbulda-suyu-cok-iyi-kalitedeki-67-plaj-1107362809.html

Sağlık Bakanlığı analiz etti: İstanbul'da suyu çok iyi kalitedeki 67 plaj

Sağlık Bakanlığı analiz etti: İstanbul'da suyu çok iyi kalitedeki 67 plaj

Sputnik Türkiye

Sağlık Bakanlığı'nın Yüzme Suyu Takip Sistemi kapsamında yayımladığı güncel analiz sonuçları, İstanbul'da denize girmek isteyenler için sevindirici bir tablo... 19.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-19T10:02+0300

2026-07-19T10:02+0300

2026-07-19T10:02+0300

yaşam

i̇stanbul

sağlık bakanlığı

plaj

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Sağlık Bakanlığı'nca yapılan değerlendirmelerde kent genelindeki 67 plaj, yüzme suyu kalitesinde en yüksek seviye olan "mükemmel" kategorisinde yer aldı. İlçeler bazında değerlendirildiğinde, 21 plajla Şile listenin ilk sırasında bulunuyor. Şile'yi 17 plajla Adalar, 10 plajla Silivri, 6 plajla Çatalca, 5 plajla Arnavutköy, 4 plajla Büyükçekmece, 3 plajla Kadıköy ve 1 plajla Beylikdüzü takip etti.Su kalitesi beş ayrı kategoride değerlendiriliyorSağlık Bakanlığı'nın sisteminde yüzme alanları; "mükemmel", "iyi", "yeterli", "zayıf" ve analiz verisinin henüz yeterli olmadığı bölgeler için "yeni" olmak üzere beş farklı sınıfta değerlendiriliyor. Sınıflandırma yapılırken sudaki olası kirliliğin belirlenmesinde önemli rol oynayan Escherichia coli (E. coli) ile İntestinal Enterokok bakterilerine ait mikrobiyolojik analiz sonuçları esas alınıyor.İstanbul'da "mükemmel" su kalitesine sahip 67 plaj:Şile (21)Adalar (17)Silivri (10)Çatalca (6)Arnavutköy (5)Büyükçekmece (4)Kadıköy (3)Beylikdüzü (1)

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