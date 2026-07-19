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Yunanistan'da kuryeler Dünya Kupası finali öncesi iş bıraktı
Yunanistan'da kuryeler Dünya Kupası finali öncesi iş bıraktı
Sputnik Türkiye
Yunanistan'ın farklı yerlerinde hazır yemek kuryeleri, Dünya Kupası finali öncesinde çalışma koşullarını protesto etmek amacıyla iş bıraktı. 19.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-19T23:58+0300
2026-07-19T23:58+0300
dünya
dünya kupası
volos
selanik
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Yunanistan'ın başkenti Atina'nın da bulunduğu Attiki Bölgesi'nde hazır yemek kuryeleri, sendikalarının çağrısıyla saat 19.00'da iş bırakma eylemi gerçekleştirdi.Ülkenin hazır yemek sipariş platformlarından Efood çalışanları, yaptıkları açıklamada, Attiki, Selanik, Larisa, Volos ve Messinia'da Dünya Kupası finali saatlerinde iş bırakma kararı aldıklarını duyurdu.Açıklamada, "Düşük ücrete, hukuka uygun olmayan istihdama ve toplu iş sözleşmelerinin geciktirilmesine kırmızı kart çıkarıyoruz" ifadeleri kullanıldı.Kuryeler, kadrolu istihdam, yeterli ücret ve iş güvenliği önlemlerinin artırılmasını talep ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260719/belcika-grand-prixsini-kimi-antonelli-kazandi-1107372830.html
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dünya kupası, volos, selanik, iş bırakma eylemi
dünya kupası, volos, selanik, iş bırakma eylemi

Yunanistan'da kuryeler Dünya Kupası finali öncesi iş bıraktı

23:58 19.07.2026
© AP Photo / Petros GiannakourisYunanistan'da Dünya Kupası
Yunanistan'da Dünya Kupası - Sputnik Türkiye, 1920, 19.07.2026
© AP Photo / Petros Giannakouris
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Yunanistan'ın farklı yerlerinde hazır yemek kuryeleri, Dünya Kupası finali öncesinde çalışma koşullarını protesto etmek amacıyla iş bıraktı.
Yunanistan'ın başkenti Atina'nın da bulunduğu Attiki Bölgesi'nde hazır yemek kuryeleri, sendikalarının çağrısıyla saat 19.00'da iş bırakma eylemi gerçekleştirdi.
Ülkenin hazır yemek sipariş platformlarından Efood çalışanları, yaptıkları açıklamada, Attiki, Selanik, Larisa, Volos ve Messinia'da Dünya Kupası finali saatlerinde iş bırakma kararı aldıklarını duyurdu.
Açıklamada, "Düşük ücrete, hukuka uygun olmayan istihdama ve toplu iş sözleşmelerinin geciktirilmesine kırmızı kart çıkarıyoruz" ifadeleri kullanıldı.
Kuryeler, kadrolu istihdam, yeterli ücret ve iş güvenliği önlemlerinin artırılmasını talep ediyor.
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