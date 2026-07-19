https://anlatilaninotesi.com.tr/20260719/yunanistanda-kuryeler-dunya-kupasi-finali-oncesi-is-birakti-1107375929.html

Yunanistan'da kuryeler Dünya Kupası finali öncesi iş bıraktı

Yunanistan'da kuryeler Dünya Kupası finali öncesi iş bıraktı

Sputnik Türkiye

Yunanistan'ın farklı yerlerinde hazır yemek kuryeleri, Dünya Kupası finali öncesinde çalışma koşullarını protesto etmek amacıyla iş bıraktı. 19.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-19T23:58+0300

2026-07-19T23:58+0300

2026-07-19T23:58+0300

dünya

dünya kupası

volos

selanik

iş bırakma eylemi

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Yunanistan'ın başkenti Atina'nın da bulunduğu Attiki Bölgesi'nde hazır yemek kuryeleri, sendikalarının çağrısıyla saat 19.00'da iş bırakma eylemi gerçekleştirdi.Ülkenin hazır yemek sipariş platformlarından Efood çalışanları, yaptıkları açıklamada, Attiki, Selanik, Larisa, Volos ve Messinia'da Dünya Kupası finali saatlerinde iş bırakma kararı aldıklarını duyurdu.Açıklamada, "Düşük ücrete, hukuka uygun olmayan istihdama ve toplu iş sözleşmelerinin geciktirilmesine kırmızı kart çıkarıyoruz" ifadeleri kullanıldı.Kuryeler, kadrolu istihdam, yeterli ücret ve iş güvenliği önlemlerinin artırılmasını talep ediyor.

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selanik

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dünya kupası, volos, selanik, iş bırakma eylemi