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Belçika Grand Prix'sini Kimi Antonelli kazandı
Belçika Grand Prix'sini Kimi Antonelli kazandı
Sputnik Türkiye
Formula 1'de sezonun 10. yarışı olan Belçika Grand Prix'sini Mercedes pilotu Kimi Antonelli kazandı. 19.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-19T18:38+0300
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Kimi Antonelli, takım arkadaşı George Russell'ın yarış dışı kaldığı Belçika Grand Prix'sini kazanarak şampiyonadaki liderliğini yeniden güçlendirdi.İtalyan pilot, sanal güvenlik aracı (VSC) döneminin neden olduğu gecikmenin ardından Ferrari pilotu Charles Leclerc'i yakalayarak geçmeyi başardı ve bu sezonki 10 yarışta 6. galibiyetini elde etti.George Russell ise yarışın ilk turunda Ferrari pilotu Lewis Hamilton'la yaşadığı temasın ardından yarış dışı kaldı. Bu sonuçla Russell, şampiyona sıralamasında Antonelli'nin 50 puan gerisinde üçüncü sıraya geriledi.Hamilton, yarışı dördüncü sırada tamamlayarak şampiyonada ikinci sıraya yükseldi ve Russell'ın 5 puan önüne geçti. Red Bull pilotu Max Verstappen ise podyumun son basamağında yer aldı.
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belçika, formula 1, formula 1 (f1), formula 1 dünya şampiyonası
belçika, formula 1, formula 1 (f1), formula 1 dünya şampiyonası

Belçika Grand Prix'sini Kimi Antonelli kazandı

18:38 19.07.2026
© AAKimi Antonelli
Kimi Antonelli - Sputnik Türkiye, 1920, 19.07.2026
© AA
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Formula 1'de sezonun 10. yarışı olan Belçika Grand Prix'sini Mercedes pilotu Kimi Antonelli kazandı.
Kimi Antonelli, takım arkadaşı George Russell'ın yarış dışı kaldığı Belçika Grand Prix'sini kazanarak şampiyonadaki liderliğini yeniden güçlendirdi.
İtalyan pilot, sanal güvenlik aracı (VSC) döneminin neden olduğu gecikmenin ardından Ferrari pilotu Charles Leclerc'i yakalayarak geçmeyi başardı ve bu sezonki 10 yarışta 6. galibiyetini elde etti.
George Russell ise yarışın ilk turunda Ferrari pilotu Lewis Hamilton'la yaşadığı temasın ardından yarış dışı kaldı. Bu sonuçla Russell, şampiyona sıralamasında Antonelli'nin 50 puan gerisinde üçüncü sıraya geriledi.
Hamilton, yarışı dördüncü sırada tamamlayarak şampiyonada ikinci sıraya yükseldi ve Russell'ın 5 puan önüne geçti. Red Bull pilotu Max Verstappen ise podyumun son basamağında yer aldı.
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