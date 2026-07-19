https://anlatilaninotesi.com.tr/20260719/belcika-grand-prixsini-kimi-antonelli-kazandi-1107372830.html
Belçika Grand Prix'sini Kimi Antonelli kazandı
Belçika Grand Prix'sini Kimi Antonelli kazandı
Sputnik Türkiye
Formula 1'de sezonun 10. yarışı olan Belçika Grand Prix'sini Mercedes pilotu Kimi Antonelli kazandı. 19.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-19T18:38+0300
2026-07-19T18:38+0300
2026-07-19T18:38+0300
spor
belçika
formula 1
formula 1 (f1)
formula 1 dünya şampiyonası
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/07/1106321118_0:125:1200:800_1920x0_80_0_0_9983ca5dc492369899e13ce2472ac7ac.jpg
Kimi Antonelli, takım arkadaşı George Russell'ın yarış dışı kaldığı Belçika Grand Prix'sini kazanarak şampiyonadaki liderliğini yeniden güçlendirdi.İtalyan pilot, sanal güvenlik aracı (VSC) döneminin neden olduğu gecikmenin ardından Ferrari pilotu Charles Leclerc'i yakalayarak geçmeyi başardı ve bu sezonki 10 yarışta 6. galibiyetini elde etti.George Russell ise yarışın ilk turunda Ferrari pilotu Lewis Hamilton'la yaşadığı temasın ardından yarış dışı kaldı. Bu sonuçla Russell, şampiyona sıralamasında Antonelli'nin 50 puan gerisinde üçüncü sıraya geriledi.Hamilton, yarışı dördüncü sırada tamamlayarak şampiyonada ikinci sıraya yükseldi ve Russell'ın 5 puan önüne geçti. Red Bull pilotu Max Verstappen ise podyumun son basamağında yer aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260424/formula-1-istanbula-geliyor--1105251932.html
belçika
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/07/1106321118_67:0:1134:800_1920x0_80_0_0_e07fd90f3d87180cefa016b5b81ce35a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
belçika, formula 1, formula 1 (f1), formula 1 dünya şampiyonası
belçika, formula 1, formula 1 (f1), formula 1 dünya şampiyonası
Belçika Grand Prix'sini Kimi Antonelli kazandı
Formula 1'de sezonun 10. yarışı olan Belçika Grand Prix'sini Mercedes pilotu Kimi Antonelli kazandı.
Kimi Antonelli, takım arkadaşı George Russell'ın yarış dışı kaldığı Belçika Grand Prix'sini kazanarak şampiyonadaki liderliğini yeniden güçlendirdi.
İtalyan pilot, sanal güvenlik aracı (VSC) döneminin neden olduğu gecikmenin ardından Ferrari pilotu Charles Leclerc'i yakalayarak geçmeyi başardı ve bu sezonki 10 yarışta 6. galibiyetini elde etti.
George Russell ise yarışın ilk turunda Ferrari pilotu Lewis Hamilton'la yaşadığı temasın ardından yarış dışı kaldı. Bu sonuçla Russell, şampiyona sıralamasında Antonelli'nin 50 puan gerisinde üçüncü sıraya geriledi.
Hamilton, yarışı dördüncü sırada tamamlayarak şampiyonada ikinci sıraya yükseldi ve Russell'ın 5 puan önüne geçti. Red Bull pilotu Max Verstappen ise podyumun son basamağında yer aldı.