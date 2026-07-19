https://anlatilaninotesi.com.tr/20260719/yeni-arastirma-akdeniz-diyeti-kalp-ve-beyni-ayni-anda-destekleyebilir-1107367081.html
Yeni araştırma: Akdeniz diyeti kalp ve beyni aynı anda destekleyebilir
Yeni araştırma: Akdeniz diyeti kalp ve beyni aynı anda destekleyebilir
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ABD'deki USC Leonard Davis Gerontoloji Okulu araştırmacıları, Akdeniz diyetinin hücrelerde bulunan ve yaşlanmaya karşı koruyucu rol oynadığı düşünülen küçük... 19.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-19T13:51+0300
2026-07-19T13:51+0300
2026-07-19T13:51+0300
sağlik
akdeniz
akdeniz diyeti
protein
diyabet
kalp
beyin
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Akdeniz diyeti uzun yıllardır kalp hastalıkları, tip 2 diyabet ve bilişsel gerileme riskini azaltmasıyla ilişkilendiriliyordu. Ancak bu etkinin hücre düzeyinde nasıl ortaya çıktığı tam olarak bilinmiyordu. ABD'deki USC Leonard Davis Gerontoloji Okulu tarafından yürütülen yeni araştırma, bu soruya yanıt olabilecek biyolojik bir mekanizma belirledi.Araştırmada, Akdeniz diyetine en fazla bağlı kalan yaşlı bireylerin kanında 'Humanin' ve 'SHMOOSE' adı verilen iki küçük proteinin daha yüksek seviyelerde bulunduğu tespit edildi. Daha önceki araştırmalar bu proteinlerin kalp-damar hastalıkları ve Alzheimer gibi sinir sistemi hastalıklarına karşı koruyucu olabileceğini göstermişti.Zeytinyağı ve balık öne çıktıAraştırmada özellikle zeytinyağı, balık ve baklagillerin daha fazla tüketilmesinin Humanin seviyeleriyle ilişkili olduğu belirlendi. Ayrıca zeytinyağı tüketimi ve rafine karbonhidratların daha az tüketilmesi, SHMOOSE seviyelerinin yükselmesiyle bağlantılı bulundu.Araştırmacılar, Akdeniz diyetine sıkı şekilde uyan katılımcılarda aynı zamanda oksidatif stresin de daha düşük olduğunu tespit etti. Oksidatif stres, hücrelere zarar veren ve yaşlanma ile birçok kronik hastalıkla ilişkilendirilen biyolojik bir süreç olarak biliniyor.Bulgular yeni araştırmaların önünü açabilirAraştırmacılar, çalışmanın gözlemsel olduğunu ve Akdeniz diyetinin bu biyolojik değişikliklere doğrudan neden olduğunu kanıtlamadığını vurguladı. Ancak elde edilen bulguların, kişiye özel beslenme yaklaşımlarının geliştirilmesine katkı sağlayabilecek yeni çalışmalar için önemli bir temel oluşturabileceği belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260719/fransada-akil-almaz-hata-ayak-bilegi-ameliyati-beklerken-disleri-cekildi-1107366785.html
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akdeniz, akdeniz diyeti, protein, diyabet, kalp, beyin
akdeniz, akdeniz diyeti, protein, diyabet, kalp, beyin
Yeni araştırma: Akdeniz diyeti kalp ve beyni aynı anda destekleyebilir
ABD'deki USC Leonard Davis Gerontoloji Okulu araştırmacıları, Akdeniz diyetinin hücrelerde bulunan ve yaşlanmaya karşı koruyucu rol oynadığı düşünülen küçük proteinleri artırabileceğini ortaya koydu. Bulgular, diyetin kalp ve beyin sağlığına nasıl katkı sağladığını açıklayabilecek yeni bir mekanizmaya işaret ediyor.
Akdeniz diyeti uzun yıllardır kalp hastalıkları, tip 2 diyabet ve bilişsel gerileme riskini azaltmasıyla ilişkilendiriliyordu. Ancak bu etkinin hücre düzeyinde nasıl ortaya çıktığı tam olarak bilinmiyordu. ABD'deki USC Leonard Davis Gerontoloji Okulu tarafından yürütülen yeni araştırma, bu soruya yanıt olabilecek biyolojik bir mekanizma belirledi.
Araştırmada, Akdeniz diyetine en fazla bağlı kalan yaşlı bireylerin kanında 'Humanin' ve 'SHMOOSE' adı verilen iki küçük proteinin daha yüksek seviyelerde bulunduğu tespit edildi. Daha önceki araştırmalar bu proteinlerin kalp-damar hastalıkları ve Alzheimer gibi sinir sistemi hastalıklarına karşı koruyucu olabileceğini göstermişti.
Araştırmanın başyazarı, USC Leonard Davis Gerontoloji Okulu Öğretim Üyesi Roberto Vicinanza
, "Bu mikroproteinler, yediklerimizi hücrelerimizin nasıl çalıştığına ve nasıl yaşlandığına dönüştüren moleküler haberciler gibi görev yapabilir. Bu, Akdeniz diyetinin neden bu kadar etkili olduğunu açıklayan yeni bir biyolojik yol olabilir."
dedi.
Zeytinyağı ve balık öne çıktı
Araştırmada özellikle zeytinyağı, balık ve baklagillerin daha fazla tüketilmesinin Humanin seviyeleriyle ilişkili olduğu belirlendi. Ayrıca zeytinyağı tüketimi ve rafine karbonhidratların daha az tüketilmesi, SHMOOSE seviyelerinin yükselmesiyle bağlantılı bulundu.
Araştırmacılar, Akdeniz diyetine sıkı şekilde uyan katılımcılarda aynı zamanda oksidatif stresin de daha düşük olduğunu tespit etti. Oksidatif stres, hücrelere zarar veren ve yaşlanma ile birçok kronik hastalıkla ilişkilendirilen biyolojik bir süreç olarak biliniyor.
Bulgular yeni araştırmaların önünü açabilir
Araştırmanın kıdemli yazarı ve USC Leonard Davis Gerontoloji Okulu Dekanı Prof. Pinchas Cohen
, "Bu bulgular, Akdeniz diyetinin belirli bileşenlerinin mitokondrilerin biyolojisini doğrudan etkileyebileceğini gösteriyor. Humanin ve SHMOOSE, gelecekte Akdeniz diyetine uyumu gösteren biyolojik belirteçler haline gelebilir."
ifadelerini kullandı.
Araştırmacılar, çalışmanın gözlemsel olduğunu ve Akdeniz diyetinin bu biyolojik değişikliklere doğrudan neden olduğunu kanıtlamadığını vurguladı. Ancak elde edilen bulguların, kişiye özel beslenme yaklaşımlarının geliştirilmesine katkı sağlayabilecek yeni çalışmalar için önemli bir temel oluşturabileceği belirtildi.