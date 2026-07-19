Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2024
SAĞLIK
Sağlık haberleri, sağlıklı beslenme, sağlıklı yaşam üzerine her şey
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260719/fransada-akil-almaz-hata-ayak-bilegi-ameliyati-beklerken-disleri-cekildi-1107366785.html
Fransa'da akıl almaz hata: Ayak bileği ameliyatı beklerken dişleri çekildi
Fransa'da akıl almaz hata: Ayak bileği ameliyatı beklerken dişleri çekildi
Sputnik Türkiye
Fransa'da ayak bileği ameliyatı olmak için hastaneye giden 17 yaşındaki genç kızın, yanlışlıkla yirmilik dişleri çekildi. Ailenin şikayeti sonrası ortaya çıkan... 19.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-19T13:06+0300
2026-07-19T13:06+0300
sağlik
fransa
ameliyat
diş
ayak bileği
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/101489/16/1014891697_0:178:3008:1870_1920x0_80_0_0_9f4e224cb8c0b81dd73f6a72da008dda.jpg
Fransa'nın kuzeyinde bir kentte ayak bileğinden ameliyat olmak için hastaneye giden genç kızın yanlışlıkla yirmilik dişleri çekildi.La Voix du Nord yerel gazetesinin haberine göre, olay 10 Temmuz'da ülkenin kuzeyindeki Pas-de-Calais vilayetine bağlı Saint-Martin-Boulogne kentinde bir klinikte yaşandı.Önceden planlanan ayak bileği operasyonu için kliniğe giden 17 yaşındaki genç kıza yanlış işlem uygulandı.Ayak bileğinden ameliyat olmak için bekleyen kızın yirmilik dişleri çekilirken, olay ailenin şikayette bulunması üzerine basına yansıdı.Yirmilik dişleri çekilen kızın annesi, operasyonu yapan doktorun kendisine "Kusura bakmayın, tıbbi bir hata yaptık. Özür dileriz." dediğini söyledi.Yaşanan durum karşısında şok olduklarını belirten anne, böyle bir şeyin yalnızca filmlerde olacağını düşündüğünü ifade etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260719/abdde-marul-panigi-27-eyalette-geri-cagrildi-1107365187.html
fransa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/101489/16/1014891697_139:0:2870:2048_1920x0_80_0_0_f6f82fd0c154bd93c23de25114e5e8f7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
fransa, ameliyat, diş, ayak bileği
fransa, ameliyat, diş, ayak bileği

Fransa'da akıl almaz hata: Ayak bileği ameliyatı beklerken dişleri çekildi

13:06 19.07.2026
© SputnikAmeliyat
Ameliyat - Sputnik Türkiye, 1920, 19.07.2026
© Sputnik
Abone ol
Fransa'da ayak bileği ameliyatı olmak için hastaneye giden 17 yaşındaki genç kızın, yanlışlıkla yirmilik dişleri çekildi. Ailenin şikayeti sonrası ortaya çıkan olayda doktor, 'tıbbi hata' yaptıklarını kabul ederek özür diledi.
Fransa'nın kuzeyinde bir kentte ayak bileğinden ameliyat olmak için hastaneye giden genç kızın yanlışlıkla yirmilik dişleri çekildi.
La Voix du Nord yerel gazetesinin haberine göre, olay 10 Temmuz'da ülkenin kuzeyindeki Pas-de-Calais vilayetine bağlı Saint-Martin-Boulogne kentinde bir klinikte yaşandı.
Önceden planlanan ayak bileği operasyonu için kliniğe giden 17 yaşındaki genç kıza yanlış işlem uygulandı.
Ayak bileğinden ameliyat olmak için bekleyen kızın yirmilik dişleri çekilirken, olay ailenin şikayette bulunması üzerine basına yansıdı.
Yirmilik dişleri çekilen kızın annesi, operasyonu yapan doktorun kendisine "Kusura bakmayın, tıbbi bir hata yaptık. Özür dileriz." dediğini söyledi.
Yaşanan durum karşısında şok olduklarını belirten anne, böyle bir şeyin yalnızca filmlerde olacağını düşündüğünü ifade etti.
yeşillik marul - Sputnik Türkiye, 1920, 19.07.2026
SAĞLIK
ABD'de marul paniği: 27 eyalette geri çağrıldı
11:48
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала