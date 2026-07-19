https://anlatilaninotesi.com.tr/20260719/fransada-akil-almaz-hata-ayak-bilegi-ameliyati-beklerken-disleri-cekildi-1107366785.html
Fransa'da akıl almaz hata: Ayak bileği ameliyatı beklerken dişleri çekildi
Fransa'da akıl almaz hata: Ayak bileği ameliyatı beklerken dişleri çekildi
Sputnik Türkiye
Fransa'da ayak bileği ameliyatı olmak için hastaneye giden 17 yaşındaki genç kızın, yanlışlıkla yirmilik dişleri çekildi. Ailenin şikayeti sonrası ortaya çıkan... 19.07.2026, Sputnik Türkiye
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sağlik
fransa
ameliyat
diş
ayak bileği
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Fransa'nın kuzeyinde bir kentte ayak bileğinden ameliyat olmak için hastaneye giden genç kızın yanlışlıkla yirmilik dişleri çekildi.La Voix du Nord yerel gazetesinin haberine göre, olay 10 Temmuz'da ülkenin kuzeyindeki Pas-de-Calais vilayetine bağlı Saint-Martin-Boulogne kentinde bir klinikte yaşandı.Önceden planlanan ayak bileği operasyonu için kliniğe giden 17 yaşındaki genç kıza yanlış işlem uygulandı.Ayak bileğinden ameliyat olmak için bekleyen kızın yirmilik dişleri çekilirken, olay ailenin şikayette bulunması üzerine basına yansıdı.Yirmilik dişleri çekilen kızın annesi, operasyonu yapan doktorun kendisine "Kusura bakmayın, tıbbi bir hata yaptık. Özür dileriz." dediğini söyledi.Yaşanan durum karşısında şok olduklarını belirten anne, böyle bir şeyin yalnızca filmlerde olacağını düşündüğünü ifade etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260719/abdde-marul-panigi-27-eyalette-geri-cagrildi-1107365187.html
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fransa, ameliyat, diş, ayak bileği
fransa, ameliyat, diş, ayak bileği
Fransa'da akıl almaz hata: Ayak bileği ameliyatı beklerken dişleri çekildi
Fransa'da ayak bileği ameliyatı olmak için hastaneye giden 17 yaşındaki genç kızın, yanlışlıkla yirmilik dişleri çekildi. Ailenin şikayeti sonrası ortaya çıkan olayda doktor, 'tıbbi hata' yaptıklarını kabul ederek özür diledi.
Fransa'nın kuzeyinde bir kentte ayak bileğinden ameliyat olmak için hastaneye giden genç kızın yanlışlıkla yirmilik dişleri çekildi.
La Voix du Nord yerel gazetesinin haberine göre, olay 10 Temmuz'da ülkenin kuzeyindeki Pas-de-Calais vilayetine bağlı Saint-Martin-Boulogne kentinde bir klinikte yaşandı.
Önceden planlanan ayak bileği operasyonu için kliniğe giden 17 yaşındaki genç kıza yanlış işlem uygulandı.
Ayak bileğinden ameliyat olmak için bekleyen kızın yirmilik dişleri çekilirken, olay ailenin şikayette bulunması üzerine basına yansıdı.
Yirmilik dişleri çekilen kızın annesi, operasyonu yapan doktorun kendisine "Kusura bakmayın, tıbbi bir hata yaptık. Özür dileriz." dediğini söyledi.
Yaşanan durum karşısında şok olduklarını belirten anne, böyle bir şeyin yalnızca filmlerde olacağını düşündüğünü ifade etti.