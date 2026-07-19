https://anlatilaninotesi.com.tr/20260719/fransada-akil-almaz-hata-ayak-bilegi-ameliyati-beklerken-disleri-cekildi-1107366785.html

Fransa'da akıl almaz hata: Ayak bileği ameliyatı beklerken dişleri çekildi

Fransa'da akıl almaz hata: Ayak bileği ameliyatı beklerken dişleri çekildi

Sputnik Türkiye

Fransa'da ayak bileği ameliyatı olmak için hastaneye giden 17 yaşındaki genç kızın, yanlışlıkla yirmilik dişleri çekildi. Ailenin şikayeti sonrası ortaya çıkan... 19.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-19T13:06+0300

2026-07-19T13:06+0300

2026-07-19T13:06+0300

sağlik

fransa

ameliyat

diş

ayak bileği

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Fransa'nın kuzeyinde bir kentte ayak bileğinden ameliyat olmak için hastaneye giden genç kızın yanlışlıkla yirmilik dişleri çekildi.La Voix du Nord yerel gazetesinin haberine göre, olay 10 Temmuz'da ülkenin kuzeyindeki Pas-de-Calais vilayetine bağlı Saint-Martin-Boulogne kentinde bir klinikte yaşandı.Önceden planlanan ayak bileği operasyonu için kliniğe giden 17 yaşındaki genç kıza yanlış işlem uygulandı.Ayak bileğinden ameliyat olmak için bekleyen kızın yirmilik dişleri çekilirken, olay ailenin şikayette bulunması üzerine basına yansıdı.Yirmilik dişleri çekilen kızın annesi, operasyonu yapan doktorun kendisine "Kusura bakmayın, tıbbi bir hata yaptık. Özür dileriz." dediğini söyledi.Yaşanan durum karşısında şok olduklarını belirten anne, böyle bir şeyin yalnızca filmlerde olacağını düşündüğünü ifade etti.

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fransa, ameliyat, diş, ayak bileği