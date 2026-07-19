https://anlatilaninotesi.com.tr/20260719/ab-sinirlarinda-pasaport-kontrolu-uc-kat-uzadi-1107364804.html
AB sınırlarında pasaport kontrolü üç kat uzadı
AB sınırlarında pasaport kontrolü üç kat uzadı
Sputnik Türkiye
Avrupa Birliği'nin yeni dijital 'Giriş-Çıkış Sistemi (EES)', bazı havalimanlarında pasaport kontrolü sürelerini üç kata kadar artırdı. Yolcular uzun... 19.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-19T11:25+0300
2026-07-19T11:25+0300
2026-07-19T11:25+0300
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havalimanı
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Avrupa Birliği'nin uygulamaya aldığı yeni dijital sınır sistemi (EES), özellikle Schengen Bölgesi'ne giriş yapan AB vatandaşı olmayan yolcular için bekleme sürelerini uzattı. İngiltere'den Avrupa'ya seyahat eden çok sayıda yolcu, pasaport kontrolünde uzun kuyruklarla karşılaştığını belirtirken, havalimanları ve hava yolu şirketleri de sistemin henüz istenen seviyeye ulaşmadığını ifade etti.Avrupa Komisyonu ise birçok havalimanında aksaklıkların sınırlı olduğunu savunurken, üye ülkelere destek vermeyi sürdüreceğini bildirdi.Bekleme süreleri üç katına çıktıRoma'daki Fiumicino Havalimanı'nın Havacılık Direktörü Ivan Bassato, basına yaptığı açıklamada yeni sistemin elektronik pasaport kapılarıyla entegre edilmesinin süreci önemli ölçüde iyileştirdiğini söyledi.Buna rağmen İngiliz yolcuların sınırdan geçiş süresinin yaklaşık 7 dakikadan 20 dakikaya yükseldiğini belirten Bassato, "EES öncesindeki işlem kalitesine henüz ulaşabilmiş değiliz." dedi.Bassato, bir veya iki saatlik bekleme sürelerinin kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, "Sistemin bazı yönlerinin acilen düzeltilmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.Teknik sorunlar devam ediyorPortekiz'in Faro Havalimanı Sınır Kontrol Amiri Pedro Oliveira, ise konu hakkında basına yaptığı açıklamada yeni sistemde zaman zaman teknik sorunlar yaşandığını kabul etti.Yetkili, bu tür kesintilerin artık daha seyrek yaşandığını belirtirken, yoğun saatlerde bekleme sürelerinin yine de uzayabileceğini söyledi.Yeni sistem kapsamında Schengen Bölgesi'ne giriş yapan AB vatandaşı olmayan yolcuların parmak izi ve yüz fotoğrafı alınarak dijital olarak kaydediliyor. Bazı ülkeler ön kayıt uygulamalarını kullanmaya başlasa da, şu anda bu sistemi yalnızca İsveç ve Portekiz aktif olarak uyguluyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260718/kanadadaki-orman-yanginlarinin-dumani-abdyi-sardi-hava-kirliligi-alarmi-etkinlikler-iptal-edildi-1107355154.html
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avrupa, avrupa birliği, schengen bölgesi, ab, pasaport, havalimanı
avrupa, avrupa birliği, schengen bölgesi, ab, pasaport, havalimanı
AB sınırlarında pasaport kontrolü üç kat uzadı
Avrupa Birliği'nin yeni dijital 'Giriş-Çıkış Sistemi (EES)', bazı havalimanlarında pasaport kontrolü sürelerini üç kata kadar artırdı. Yolcular uzun kuyruklardan şikayet ederken, havayolu şirketleri ve havalimanı yöneticileri sistemdeki aksaklıkların giderilmesini istiyor.
Avrupa Birliği'nin uygulamaya aldığı yeni dijital sınır sistemi (EES), özellikle Schengen Bölgesi'ne giriş yapan AB vatandaşı olmayan yolcular için bekleme sürelerini uzattı. İngiltere'den Avrupa'ya seyahat eden çok sayıda yolcu, pasaport kontrolünde uzun kuyruklarla karşılaştığını belirtirken, havalimanları ve hava yolu şirketleri de sistemin henüz istenen seviyeye ulaşmadığını ifade etti.
Avrupa Komisyonu ise birçok havalimanında aksaklıkların sınırlı olduğunu savunurken, üye ülkelere destek vermeyi sürdüreceğini bildirdi.
Bekleme süreleri üç katına çıktı
Roma'daki Fiumicino Havalimanı'nın Havacılık Direktörü Ivan Bassato, basına yaptığı açıklamada yeni sistemin elektronik pasaport kapılarıyla entegre edilmesinin süreci önemli ölçüde iyileştirdiğini söyledi.
Buna rağmen İngiliz yolcuların sınırdan geçiş süresinin yaklaşık 7 dakikadan 20 dakikaya yükseldiğini belirten Bassato, "EES öncesindeki işlem kalitesine henüz ulaşabilmiş değiliz." dedi.
Bassato, bir veya iki saatlik bekleme sürelerinin kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, "Sistemin bazı yönlerinin acilen düzeltilmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.
Teknik sorunlar devam ediyor
Portekiz'in Faro Havalimanı Sınır Kontrol Amiri Pedro Oliveira, ise konu hakkında basına yaptığı açıklamada yeni sistemde zaman zaman teknik sorunlar yaşandığını kabul etti.
Oliveira
, "Bazen Avrupa Birliği'nin sunucularında yaşanan bir sorun aynı anda tüm üye ülkeleri etkileyebiliyor. Böyle durumlarda sistemi yeniden başlatmamız gerekiyor."
dedi.
Yetkili, bu tür kesintilerin artık daha seyrek yaşandığını belirtirken, yoğun saatlerde bekleme sürelerinin yine de uzayabileceğini söyledi.
Yeni sistem kapsamında Schengen Bölgesi'ne giriş yapan AB vatandaşı olmayan yolcuların parmak izi ve yüz fotoğrafı alınarak dijital olarak kaydediliyor. Bazı ülkeler ön kayıt uygulamalarını kullanmaya başlasa da, şu anda bu sistemi yalnızca İsveç ve Portekiz aktif olarak uyguluyor.