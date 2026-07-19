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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260719/turkiye-ilk-kez-milletler-ligi-finallerinde-hem-kadin-hem-de-erkek-milli-takimiyla-mucadele-edecek-1107370892.html
Türkiye ilk kez Milletler Ligi finallerinde hem kadın hem de erkek milli takımıyla mücadele edecek
Türkiye ilk kez Milletler Ligi finallerinde hem kadın hem de erkek milli takımıyla mücadele edecek
Sputnik Türkiye
2026 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) Sırbistan'da düzenlenen üçüncü etabında mücadele eden A Milli Erkek Voleybol Takımı, dördüncü ve son maçında İran'ı 3-1... 19.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-19T16:56+0300
2026-07-19T16:56+0300
spor
filenin efeleri
filenin sultanları
uluslararası voleybol federasyonu (fivb)
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2026 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) Sırbistan'da düzenlenen üçüncü etabında mücadele eden A Milli Erkek Voleybol Takımı, dördüncü ve son maçında İran'ı 3-1 yendi. Filenin Efeleri, 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi’nde büyük bir başarıya imza atarak tarihinde ilk kez çeyrek finale yükseldi.Milliler, başkent Belgrad'daki karşılaşmayı 17-25, 25-22, 25-16 ve 25-19'luk setlerle kazanarak adını final etabına yazdırdı.Türkiye, grup etabını 8 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 22 puanla tamamladı. İlk 7'de yer almayı başaran milli takım, tarihinde ilk kez VNL Finalleri'ne katılma hakkı elde etti.VNL Finalleri, 29 Temmuz-2 Ağustos tarihlerinde Çin'in Ningbo kentinde düzenlenecek. Sıralamanın son basamağındaki Çin, ev sahibi olduğu için final etabına direkt katılacak.Türkiye'nin çeyrek finalde kiminle karşılaşacağı, grup aşamasındaki diğer maçlar tamamlandıktan sonra netleşecek.Turnuvada üçüncü kez mücadele eden A Milli Erkek Voleybol Takımı 2024'te 1 galibiyet ve 11 mağlubiyet, geçen sezon ise 3 galibiyet ve 9 mağlubiyet almıştı.Filenin SultanlarıA Milli Kadın Voleybol Takımı, Çin'de düzenlenecek VNL Finalleri'ne puan tablosunun 4. sırasından katılacak. Puan tablosunun zirvesindeki ABD ise 12 maçta 10 galibiyet elde etti.Filenin Sultanları, Çin'de düzenlenecek VNL Finalleri'ne katılmayı garantilemişti.Milli takım, VNL Finalleri çeyrek finalinde puan tablosunu 5. sırada tamamlayan ülkeyle karşılaşacak. 2026 FIVB Kadınlar Milletler Ligi Finalleri, 22-26 Temmuz'da Çin'in Makau Özel İdari Bölgesi'nde düzenlenecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260718/15-yasindaki-milli-serbest-dalisci-kardelen-carpar-dunya-sampiyonasinda-gumus-madalya-kazandi-1107358406.html
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filenin efeleri, filenin sultanları, uluslararası voleybol federasyonu (fivb)
filenin efeleri, filenin sultanları, uluslararası voleybol federasyonu (fivb)

Türkiye ilk kez Milletler Ligi finallerinde hem kadın hem de erkek milli takımıyla mücadele edecek

16:56 19.07.2026
© Fotoğraf : Türkiye Voleybol FederasyonuFilenin Efeleri
Filenin Efeleri - Sputnik Türkiye, 1920, 19.07.2026
© Fotoğraf : Türkiye Voleybol Federasyonu
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2026 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) Sırbistan'da düzenlenen üçüncü etabında mücadele eden A Milli Erkek Voleybol Takımı, dördüncü ve son maçında İran'ı 3-1 yendi. Filenin Efeleri, Filenin Sultanları gibi şampiyonanın finallerinde mücadele edecek.
2026 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) Sırbistan'da düzenlenen üçüncü etabında mücadele eden A Milli Erkek Voleybol Takımı, dördüncü ve son maçında İran'ı 3-1 yendi. Filenin Efeleri, 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi’nde büyük bir başarıya imza atarak tarihinde ilk kez çeyrek finale yükseldi.
Milliler, başkent Belgrad'daki karşılaşmayı 17-25, 25-22, 25-16 ve 25-19'luk setlerle kazanarak adını final etabına yazdırdı.
Türkiye, grup etabını 8 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 22 puanla tamamladı. İlk 7'de yer almayı başaran milli takım, tarihinde ilk kez VNL Finalleri'ne katılma hakkı elde etti.
VNL Finalleri, 29 Temmuz-2 Ağustos tarihlerinde Çin'in Ningbo kentinde düzenlenecek. Sıralamanın son basamağındaki Çin, ev sahibi olduğu için final etabına direkt katılacak.
Türkiye'nin çeyrek finalde kiminle karşılaşacağı, grup aşamasındaki diğer maçlar tamamlandıktan sonra netleşecek.
Turnuvada üçüncü kez mücadele eden A Milli Erkek Voleybol Takımı 2024'te 1 galibiyet ve 11 mağlubiyet, geçen sezon ise 3 galibiyet ve 9 mağlubiyet almıştı.
Filenin Sultanları galibiyetle tamamladı, çeyrek finalde rakibini bekliyor
Filenin Sultanları galibiyetle tamamladı, çeyrek finalde rakibini bekliyor - Sputnik Türkiye, 1920, 19.07.2026
Filenin Sultanları galibiyetle tamamladı, çeyrek finalde rakibini bekliyor

Filenin Sultanları

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Çin'de düzenlenecek VNL Finalleri'ne puan tablosunun 4. sırasından katılacak. Puan tablosunun zirvesindeki ABD ise 12 maçta 10 galibiyet elde etti.
Filenin Sultanları, Çin'de düzenlenecek VNL Finalleri'ne katılmayı garantilemişti.
Milli takım, VNL Finalleri çeyrek finalinde puan tablosunu 5. sırada tamamlayan ülkeyle karşılaşacak.
2026 FIVB Kadınlar Milletler Ligi Finalleri, 22-26 Temmuz'da Çin'in Makau Özel İdari Bölgesi'nde düzenlenecek.
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