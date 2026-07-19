https://anlatilaninotesi.com.tr/20260719/tuna-nehrinde-kuraklik-su-seviyesi-son-yillarin-en-dusuk-duzeyinde-1107369060.html
Tuna Nehri'nde kuraklık: Su seviyesi son yılların en düşük düzeyinde
Tuna Nehri'nde kuraklık: Su seviyesi son yılların en düşük düzeyinde
Sputnik Türkiye
Avrupa'nın ikinci en uzun nehri Tuna'da su seviyesi kritik ölçüde düştü. Kuraklık, gemi taşımacılığı, turizm ve sulama faaliyetlerini etkilerken, yetkililer su... 19.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-19T14:56+0300
2026-07-19T14:56+0300
2026-07-19T14:56+0300
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Avrupa'nın en uzun ikinci nehri olan ve 10 ülkenin sınırlarından geçerek Karadeniz'e dökülen Tuna Nehri'nin su seviyesindeki düşüş ciddi oranlara ulaşırken, kuraklığın etkisi nehrin geçtiği ülkelerde giderek artıyor.Tuna Nehri'nin geçtiği ülkelerden Romanya'daki Ulusal Su İdaresi tarafından yapılan açıklamada, nehirdeki su akışının son 30 yılın en düşük seviyesi olarak ölçüldüğü belirtildi.Açıklamada, su seviyesinin daha da düşebileceği uyarısında bulunularak, bölgede sulama faaliyetlerine kısıtlama getirildiği aktarıldı.Tuna Nehri'nin başkent Budapeşte'den geçtiği Macaristan'daki Ulusal Su İdaresi tarafından yapılan açıklamada da, su seviyesinin 2018'den bu yana en düşük orana ulaştığı ifade edilerek, nehirdeki düşük su seviyesinin gemi seferlerinin aksamasına neden olduğu kaydedildi.Sırbistan'da da başkent Belgrad'dan geçen nehirdeki düşük su seviyesinin Tuna üzerinden yük taşımacılığı yapan gemileri etkilediği bildirildi.Sırbistan basını, Avrupa ülkelerinde devam eden sıcak hava dalgasının Tuna Nehri'ndeki su seviyesini düşürerek taşımacılık ve turizm gibi alanları olumsuz etkilediğini yazdı.Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde ise Tuna Nehri'ndeki suyun ciddi oranlarda çekildiği gözlemlendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260719/eurostat-verileri-ortaya-koydu-avrupada-konut-satislari-yukseliste-1107366082.html
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tuna nehri, kuraklık, avrupa, karadeniz
tuna nehri, kuraklık, avrupa, karadeniz
Tuna Nehri'nde kuraklık: Su seviyesi son yılların en düşük düzeyinde
Avrupa'nın ikinci en uzun nehri Tuna'da su seviyesi kritik ölçüde düştü. Kuraklık, gemi taşımacılığı, turizm ve sulama faaliyetlerini etkilerken, yetkililer su seviyesinin daha da gerileyebileceği uyarısında bulundu.
Avrupa'nın en uzun ikinci nehri olan ve 10 ülkenin sınırlarından geçerek Karadeniz'e dökülen Tuna Nehri'nin su seviyesindeki düşüş ciddi oranlara ulaşırken, kuraklığın etkisi nehrin geçtiği ülkelerde giderek artıyor.
Tuna Nehri'nin geçtiği ülkelerden Romanya'daki Ulusal Su İdaresi tarafından yapılan açıklamada, nehirdeki su akışının son 30 yılın en düşük seviyesi olarak ölçüldüğü belirtildi.
Açıklamada, su seviyesinin daha da düşebileceği uyarısında bulunularak, bölgede sulama faaliyetlerine kısıtlama getirildiği aktarıldı.
Tuna Nehri'nin başkent Budapeşte'den geçtiği Macaristan'daki Ulusal Su İdaresi tarafından yapılan açıklamada da, su seviyesinin 2018'den bu yana en düşük orana ulaştığı ifade edilerek, nehirdeki düşük su seviyesinin gemi seferlerinin aksamasına neden olduğu kaydedildi.
Sırbistan'da da başkent Belgrad'dan geçen nehirdeki düşük su seviyesinin Tuna üzerinden yük taşımacılığı yapan gemileri etkilediği bildirildi.
Sırbistan basını, Avrupa ülkelerinde devam eden sıcak hava dalgasının Tuna Nehri'ndeki su seviyesini düşürerek taşımacılık ve turizm gibi alanları olumsuz etkilediğini yazdı.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde ise Tuna Nehri'ndeki suyun ciddi oranlarda çekildiği gözlemlendi.