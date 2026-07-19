https://anlatilaninotesi.com.tr/20260719/eurostat-verileri-ortaya-koydu-avrupada-konut-satislari-yukseliste-1107366082.html

Eurostat verileri ortaya koydu: Avrupa'da konut satışları yükselişte

Eurostat verileri ortaya koydu: Avrupa'da konut satışları yükselişte

Sputnik Türkiye

Eurostat verilerine göre, 2025 yılında Avrupa'da incelenen 20 ülkenin 17'sinde konut satışları arttı. En yüksek yıllık artış Slovenya'da görülürken, Fransa bir... 19.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-19T12:24+0300

2026-07-19T12:24+0300

2026-07-19T12:24+0300

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avrupa birliği i̇statistik ofisi (eurostat)

konut

konut satışı

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Avrupa konut piyasası, 2025 yılında yeniden hareketlenmeye başladı. Eurostat'ın yayımladığı verilere göre, kıta genelinde konut satışları birçok ülkede yükselirken, artış oranları ülkeden ülkeye önemli farklılıklar gösterdi. En dikkat çeken yükseliş Slovenya'da yaşanırken, Fransa toplam satış sayısında ilk sıraya yerleşti.En yüksek artış Slovenya'daEurostat verilerine göre yıllık bazda en yüksek konut satış artışı yüzde 29.9 ile Slovenya'da gerçekleşti.Slovenya'yı Litvanya (yüzde 22.8), Avusturya (yüzde 21.4) ve Belçika (yüzde 20.2) takip etti. Lüksemburg (yüzde 18.6), Macaristan (yüzde 17.3), Hollanda (yüzde 13.9), Danimarka (yüzde 12.7), Fransa (yüzde 11.2) ve Portekiz (yüzde 10.5) de çift haneli büyüme kaydetti.Bunun yanında Letonya (yüzde 9.2), Finlandiya (yüzde 9), Norveç (yüzde 8.3) ve İspanya (yüzde 5.4) da konut satışlarının arttığı ülkeler arasında yer aldı.Öte yandan satışların gerilediği ülkeler ise Hırvatistan (yüzde 4.1), Bulgaristan (yüzde 2.5) ve Polonya (yüzde 1.1) oldu.

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avrupa, fransa, slovenya, belçika, avrupa birliği i̇statistik ofisi (eurostat), konut, konut satışı