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Tate kardeşler, ABD'de gözaltına alındı: İngiltere iadelerini istedi
Tate kardeşler, ABD'de gözaltına alındı: İngiltere iadelerini istedi
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Sosyal medya fenomeni kardeşler Andrew ve Tristan Tate, İngiltere'deki tecavüz ve insan kaçakçılığı suçlamaları kapsamında iade taleplerinin ardından ABD'nin... 19.07.2026, Sputnik Türkiye
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ABD Federal Polis Teşkilatı sözcüsü Brady McCarron, Andrew ve Tristan Tate kardeşlerin gözaltına alındığını duyurdu.Kardeşlerin gelecek hafta Miami'deki federal mahkemeye çıkarılması beklenirken, İngiliz savcılar Andrew ve Tristan Tate'in 2010-2017 yılları arasında kadınlara yönelik tecavüz ve insan kaçakçılığı suçlamaları kapsamında iadesini talep etti.İngiltere makamları, kardeşler hakkında daha önce kamuoyuna açıklanan suçlamalara ek olarak 4 mağdurla ilgili 38 yeni suçlama yöneltildiğini açıkladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250107/andrew-tate-siyasi-parti-kurdu-gelenekselligi-destekliyor-gronlandin-abdye-katilmasini-istiyor-1092423613.html
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abd, andrew tate, tecavüz, tecavüz girişimi, tecavüz yasası, fuhuş, fuhuş operasyonu
abd, andrew tate, tecavüz, tecavüz girişimi, tecavüz yasası, fuhuş, fuhuş operasyonu

Tate kardeşler, ABD'de gözaltına alındı: İngiltere iadelerini istedi

18:00 19.07.2026
© AP PhotoSosyal medya fenomeni kardeşler Andrew ve Tristan Tate
Sosyal medya fenomeni kardeşler Andrew ve Tristan Tate - Sputnik Türkiye, 1920, 19.07.2026
© AP Photo
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Sosyal medya fenomeni kardeşler Andrew ve Tristan Tate, İngiltere'deki tecavüz ve insan kaçakçılığı suçlamaları kapsamında iade taleplerinin ardından ABD'nin Miami kentinde federal yetkililer tarafından gözaltına alındı.
ABD Federal Polis Teşkilatı sözcüsü Brady McCarron, Andrew ve Tristan Tate kardeşlerin gözaltına alındığını duyurdu.
Kardeşlerin gelecek hafta Miami'deki federal mahkemeye çıkarılması beklenirken, İngiliz savcılar Andrew ve Tristan Tate'in 2010-2017 yılları arasında kadınlara yönelik tecavüz ve insan kaçakçılığı suçlamaları kapsamında iadesini talep etti.
İngiltere makamları, kardeşler hakkında daha önce kamuoyuna açıklanan suçlamalara ek olarak 4 mağdurla ilgili 38 yeni suçlama yöneltildiğini açıkladı.
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