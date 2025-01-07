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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250107/andrew-tate-siyasi-parti-kurdu-gelenekselligi-destekliyor-gronlandin-abdye-katilmasini-istiyor-1092423613.html
Andrew Tate siyasi parti kurdu: Gelenekselliği destekliyor, Grönland'ın ABD'ye katılmasını istiyor
Andrew Tate siyasi parti kurdu: Gelenekselliği destekliyor, Grönland'ın ABD'ye katılmasını istiyor
Sputnik Türkiye
Andrew Tate, İngiltere’de yeni bir muhafazakar parti olarak tanıttığı BRUV Partisi’ni kurarak siyaset sahnesine adım attı. Kendini 'Başbakan' ilan eden Tate... 07.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-07T13:40+0300
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andrew tate
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Sosyal medya fenomeni ve eski kick boks şampiyonu Andrew Tate, İngiltere’de 'BRUV Party' adını verdiği yeni bir siyasi parti kurduğunu duyurdu. Tate, partinin amacını 'İngiltere’yi geri almak' olarak tanımladı ve geleneksel değerleri yeniden canlandırmayı hedeflediğini belirtti. Partinin kuruluşu, sosyal medya ve basın aracılığıyla kamuoyuna açıklandı.BRUV Partisi’nin temel vaatleri şu şekilde sıralanıyor:Andrew Tate, bu vaatlerle İngiltere’nin geleneksel değerlerini ve toplumsal düzenini korumayı amaçladığını ifade etti. Fakat Tate’in geçmişteki tartışmalı açıklamaları ve devam eden yasal süreçleri, BRUV Partisi’nin geleceği üzerinde belirsizlik yaratmaya devam ediyor.Grönland'ı ABD topraklarına katmayı desteklediBununla birlikle, şimdiden kendini Başbakan ilan eden Tate, ilk diplomatik hamlesini de gerçekleştirdi. Tate, X sosyal medyada son zamanlarda Donald Trump'un Grönland'a göz dikmesini destekleyerek şunu yazdı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250107/danimarka-kralligindan-trumpa-armali-gonderme-kraliyet-armasina-grondlandi-da-ekledi-1092422270.html
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andrew tate, muhafazakar parti (ingiltere), likud (parti), grönland, the trump organization, donald trump, abd, siyasi parti, ingiltere
andrew tate, muhafazakar parti (ingiltere), likud (parti), grönland, the trump organization, donald trump, abd, siyasi parti, ingiltere

Andrew Tate siyasi parti kurdu: Gelenekselliği destekliyor, Grönland'ın ABD'ye katılmasını istiyor

13:40 07.01.2025
© AP Photo / Andreea AlexandruAndrew Tate
Andrew Tate - Sputnik Türkiye, 1920, 07.01.2025
© AP Photo / Andreea Alexandru
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Andrew Tate, İngiltere’de yeni bir muhafazakar parti olarak tanıttığı BRUV Partisi’ni kurarak siyaset sahnesine adım attı. Kendini 'Başbakan' ilan eden Tate, Grönland’ın ABD’ye katılmasını desteklediğini açıkladı.
Sosyal medya fenomeni ve eski kick boks şampiyonu Andrew Tate, İngiltere’de 'BRUV Party' adını verdiği yeni bir siyasi parti kurduğunu duyurdu. Tate, partinin amacını 'İngiltere’yi geri almak' olarak tanımladı ve geleneksel değerleri yeniden canlandırmayı hedeflediğini belirtti. Partinin kuruluşu, sosyal medya ve basın aracılığıyla kamuoyuna açıklandı.
BRUV Partisi’nin temel vaatleri şu şekilde sıralanıyor:
LGBT Propagandasının Yasaklanması: Parti, okullarda LGBT propagandasının tamamen yasaklanacağını belirtiyor. Tate, bu adımın toplumun geleneksel değerlerini korumak için gerekli olduğunu savunuyor.
Göçmenlik Politikalarının Sertleştirilmesi: Tate, yasa dışı göçü engellemek ve göç politikalarını sıkılaştırmak için kapsamlı reformlar vaat ediyor. İngiltere’nin sınır güvenliğinin artırılması, partinin öncelikli hedeflerinden biri olarak gösteriliyor.
Suçla Mücadelede Sıfır Tolerans: Parti, bıçaklı saldırılara karşı daha ağır cezalar getirilmesi ve polis gücünün artırılmasını savunuyor. Suç oranlarını düşürmek için daha sert tedbirler alınması planlanıyor.
Andrew Tate, bu vaatlerle İngiltere’nin geleneksel değerlerini ve toplumsal düzenini korumayı amaçladığını ifade etti. Fakat Tate’in geçmişteki tartışmalı açıklamaları ve devam eden yasal süreçleri, BRUV Partisi’nin geleceği üzerinde belirsizlik yaratmaya devam ediyor.

Grönland'ı ABD topraklarına katmayı destekledi

Bununla birlikle, şimdiden kendini Başbakan ilan eden Tate, ilk diplomatik hamlesini de gerçekleştirdi. Tate, X sosyal medyada son zamanlarda Donald Trump'un Grönland'a göz dikmesini destekleyerek şunu yazdı:

Birleşik Krallık’ın gayriresmi Başbakanı olarak, Grönland’ın Amerikan imparatorluğuna ilhak edilmesini tamamen destekliyorum.

Danimarkalılara şu diplomatik mesajı gönderdim:

“Amerika ile savaşmak deliliktir. İşiniz bitti dostum. Vazgeçin.”

Sonunda belki de ada işe yarar bir şey için kullanılabilir.

Zaten kimse oraya gitmiyor.

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