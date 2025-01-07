https://anlatilaninotesi.com.tr/20250107/andrew-tate-siyasi-parti-kurdu-gelenekselligi-destekliyor-gronlandin-abdye-katilmasini-istiyor-1092423613.html

Andrew Tate siyasi parti kurdu: Gelenekselliği destekliyor, Grönland'ın ABD'ye katılmasını istiyor

Andrew Tate siyasi parti kurdu: Gelenekselliği destekliyor, Grönland'ın ABD'ye katılmasını istiyor

Sputnik Türkiye

Andrew Tate, İngiltere’de yeni bir muhafazakar parti olarak tanıttığı BRUV Partisi’ni kurarak siyaset sahnesine adım attı. Kendini 'Başbakan' ilan eden Tate... 07.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-07T13:40+0300

2025-01-07T13:40+0300

2025-01-07T13:40+0300

dünya

andrew tate

muhafazakar parti (ingiltere)

likud (parti)

grönland

the trump organization

donald trump

abd

siyasi parti

ingiltere

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Sosyal medya fenomeni ve eski kick boks şampiyonu Andrew Tate, İngiltere’de 'BRUV Party' adını verdiği yeni bir siyasi parti kurduğunu duyurdu. Tate, partinin amacını 'İngiltere’yi geri almak' olarak tanımladı ve geleneksel değerleri yeniden canlandırmayı hedeflediğini belirtti. Partinin kuruluşu, sosyal medya ve basın aracılığıyla kamuoyuna açıklandı.BRUV Partisi’nin temel vaatleri şu şekilde sıralanıyor:Andrew Tate, bu vaatlerle İngiltere’nin geleneksel değerlerini ve toplumsal düzenini korumayı amaçladığını ifade etti. Fakat Tate’in geçmişteki tartışmalı açıklamaları ve devam eden yasal süreçleri, BRUV Partisi’nin geleceği üzerinde belirsizlik yaratmaya devam ediyor.Grönland'ı ABD topraklarına katmayı desteklediBununla birlikle, şimdiden kendini Başbakan ilan eden Tate, ilk diplomatik hamlesini de gerçekleştirdi. Tate, X sosyal medyada son zamanlarda Donald Trump'un Grönland'a göz dikmesini destekleyerek şunu yazdı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250107/danimarka-kralligindan-trumpa-armali-gonderme-kraliyet-armasina-grondlandi-da-ekledi-1092422270.html

grönland

ingiltere

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Sputnik Türkiye

andrew tate, muhafazakar parti (ingiltere), likud (parti), grönland, the trump organization, donald trump, abd, siyasi parti, ingiltere