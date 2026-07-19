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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260719/sicakliklar-yukseliyor-guneyde-termometreler-45-dereceye-yaklasti-1107362029.html
Sıcaklıklar yükseliyor: Güneyde termometreler 45 dereceye yaklaştı
Sıcaklıklar yükseliyor: Güneyde termometreler 45 dereceye yaklaştı
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Bugünkü hava durumu tahminlerine göre iç ve batı bölgelerinde sıcaklıklar 3 derece artacak. Orta ve Doğu Karadeniz kıyı kesimleri, Doğu Anadolu’nun... 19.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-19T09:25+0300
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 19 Temmuz hava durumu tahminlerine göre kuzey kesimleri ile Akdeniz bölgesinin doğusunun parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyı kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Bayburt ve Artvin çevreleri ile Adana ve Osmaniye'nin kuzey kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı, güneyde 40 derecenin üstüne çıkacağı ve diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.MARMARAParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.EGEAz bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.AKDENİZParçalı, doğusu yer yer çok bulutlu, Adana ve Osmaniye'nin kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.İÇ ANADOLUParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.BATI KARADENİZParçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ORTA VE DOĞU KARADENİZParçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri ile Bayburt ve Artvin çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.DOĞU ANADOLUParçalı ve yer yer çok bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.GÜNEYDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
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Sıcaklıklar yükseliyor: Güneyde termometreler 45 dereceye yaklaştı

09:25 19.07.2026
© AA / Halil SağırkayaSıcak hava dalgası
Sıcak hava dalgası - Sputnik Türkiye, 1920, 19.07.2026
© AA / Halil Sağırkaya
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Bugünkü hava durumu tahminlerine göre iç ve batı bölgelerinde sıcaklıklar 3 derece artacak. Orta ve Doğu Karadeniz kıyı kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Bayburt ve Artvin çevreleri ile Adana ve Osmaniye'nin kuzey kesimleri, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 19 Temmuz hava durumu tahminlerine göre kuzey kesimleri ile Akdeniz bölgesinin doğusunun parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyı kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Bayburt ve Artvin çevreleri ile Adana ve Osmaniye'nin kuzey kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı, güneyde 40 derecenin üstüne çıkacağı ve diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Bursa - 35°C - Parçalı ve az bulutlu
Çanakkale - 36°C - Parçalı ve az bulutlu
İstanbul - 28°C - Parçalı ve az bulutlu
Kırklareli - 35°C - Parçalı ve az bulutlu

EGE

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Denizli - 39°C - Az bulutlu
İzmir - 37°C - Az bulutlu
Manisa - 38°C - Az bulutlu
Muğla - 37°C - Az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı, doğusu yer yer çok bulutlu, Adana ve Osmaniye'nin kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Adana - 35°C - Parçalı yer yer çok bulutlu, kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Antalya - 35°C - Parçalı bulutlu
Burdur - 36°C - Parçalı bulutlu
Hatay - 32°C - Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Ankara - 34°C - Parçalı ve az bulutlu
Eskişehir - 34°C - Parçalı ve az bulutlu
Konya - 34°C - Parçalı ve az bulutlu
Yozgat - 29°C - Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Bolu - 30°C - Parçalı bulutlu
Düzce - 32°C - Parçalı bulutlu
Kastamonu - 32°C - Parçalı bulutlu
Zonguldak - 28°C - Parçalı bulutlu

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri ile Bayburt ve Artvin çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Amasya - 33°C - Parçalı bulutlu
Rize - 27°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Samsun - 29°C - Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Trabzon - 27°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Erzurum - 28°C - Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Kars - 26°C - Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Malatya - 35°C - Parçalı ve az bulutlu
Van - 28°C - Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Diyarbakır - 38°C - Az bulutlu ve açık
Mardin - 35°C - Az bulutlu ve açık
Siirt - 37°C - Az bulutlu ve açık
Şanlıurfa - 39°C - Az bulutlu ve açık
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