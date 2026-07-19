https://anlatilaninotesi.com.tr/20260719/sicakliklar-yukseliyor-guneyde-termometreler-45-dereceye-yaklasti-1107362029.html

Sıcaklıklar yükseliyor: Güneyde termometreler 45 dereceye yaklaştı

Sıcaklıklar yükseliyor: Güneyde termometreler 45 dereceye yaklaştı

Sputnik Türkiye

Bugünkü hava durumu tahminlerine göre iç ve batı bölgelerinde sıcaklıklar 3 derece artacak. Orta ve Doğu Karadeniz kıyı kesimleri, Doğu Anadolu’nun... 19.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-19T09:25+0300

2026-07-19T09:25+0300

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 19 Temmuz hava durumu tahminlerine göre kuzey kesimleri ile Akdeniz bölgesinin doğusunun parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyı kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Bayburt ve Artvin çevreleri ile Adana ve Osmaniye'nin kuzey kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı, güneyde 40 derecenin üstüne çıkacağı ve diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.MARMARAParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.EGEAz bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.AKDENİZParçalı, doğusu yer yer çok bulutlu, Adana ve Osmaniye'nin kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.İÇ ANADOLUParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.BATI KARADENİZParçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ORTA VE DOĞU KARADENİZParçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri ile Bayburt ve Artvin çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.DOĞU ANADOLUParçalı ve yer yer çok bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.GÜNEYDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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