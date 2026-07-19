https://anlatilaninotesi.com.tr/20260719/samsunda-tekne-alabora-oldu-3-kisi-kurtarildi-3-kisi-kayip-1107373239.html
Samsun'da tekne alabora oldu: 3 kişi kurtarıldı, 3 kişi kayıp
Samsun'da tekne alabora oldu: 3 kişi kurtarıldı, 3 kişi kayıp
Sputnik Türkiye
Samsun'da 6 kişinin bulunduğu teknenin alabora olması sonucu 3 kişi kurtarılırken, 3 kişi kayboldu. 19.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-19T18:52+0300
2026-07-19T18:52+0300
2026-07-19T18:52+0300
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Samsun'un Çarşamba ilçesinde içinde 6 kişinin bulunduğu tekne denizde alabora oldu. Olayda 3 kişi kurtarılırken, kaybolan 3 kişiyi arama çalışmaları başlatıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260719/unkapani-koprusune-temas-eden-tekneden-dusen-gorevli-icin-arama-calismasi-baslatildi-1107368345.html
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türkiye, samsun, samsun cumhuriyet başsavcılığı, samsun valiliği, samsun emniyet müdürlüğü
türkiye, samsun, samsun cumhuriyet başsavcılığı, samsun valiliği, samsun emniyet müdürlüğü
Samsun'da tekne alabora oldu: 3 kişi kurtarıldı, 3 kişi kayıp
Samsun'da 6 kişinin bulunduğu teknenin alabora olması sonucu 3 kişi kurtarılırken, 3 kişi kayboldu.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde içinde 6 kişinin bulunduğu tekne denizde alabora oldu.
Olayda 3 kişi kurtarılırken, kaybolan 3 kişiyi arama çalışmaları başlatıldı.