Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260719/unkapani-koprusune-temas-eden-tekneden-dusen-gorevli-icin-arama-calismasi-baslatildi-1107368345.html
Unkapanı Köprüsü'ne temas eden tekneden düşen görevli için arama çalışması başlatıldı
Unkapanı Köprüsü'ne temas eden tekneden düşen görevli için arama çalışması başlatıldı
Sputnik Türkiye
Haliç'te seyrederken Atatürk (Unkapanı) Köprüsü'ne temas eden yolcu teknesinden düşen görevliyi denizde arama çalışması başlatıldı. 19.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-19T14:23+0300
2026-07-19T14:23+0300
türki̇ye
atatürk (unkapanı) köprüsü
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/03/0b/1054648085_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_63c8b4c99abcb7c1ead75e7ce2138225.jpg
Eminönü istikametine doğru giden yolcu teknesi henüz bilinmeyen nedenle köprüye temas etti.Teknede görevli Yasin Konya (32), temas sonucunda dengesini kaybederek denize düştü.İhbar üzerine bölgeye İstanbul Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.Denize düşen görevliyi arama çalışmaları sürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260211/bursada-5-yasindaki-cocuk-denizde-boguldu-annesi-oglunu-denize-birakip-ciktigini-itiraf-etti-1103429681.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/03/0b/1054648085_97:0:745:486_1920x0_80_0_0_420574bf35d20477967a0e98f1e6ed0a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
atatürk (unkapanı) köprüsü
atatürk (unkapanı) köprüsü

Unkapanı Köprüsü'ne temas eden tekneden düşen görevli için arama çalışması başlatıldı

14:23 19.07.2026
© AAUnkapanı Köprüsü yeniden trafiğe açıldı
Unkapanı Köprüsü yeniden trafiğe açıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 19.07.2026
© AA
Abone ol
Haliç'te seyrederken Atatürk (Unkapanı) Köprüsü'ne temas eden yolcu teknesinden düşen görevliyi denizde arama çalışması başlatıldı.
Eminönü istikametine doğru giden yolcu teknesi henüz bilinmeyen nedenle köprüye temas etti.
Teknede görevli Yasin Konya (32), temas sonucunda dengesini kaybederek denize düştü.
İhbar üzerine bölgeye İstanbul Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Denize düşen görevliyi arama çalışmaları sürüyor.
Bursa'da 5 yaşındaki çocuk denizde boğuldu: Annesi, oğlunu denize bırakıp çıktığını itiraf etti - Sputnik Türkiye, 1920, 11.02.2026
TÜRKİYE
Bursa'da 5 yaşındaki çocuk denizde boğuldu: Annesi, oğlunu denize bırakıp çıktığını itiraf etti
11 Şubat, 17:09
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала