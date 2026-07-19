https://anlatilaninotesi.com.tr/20260719/unkapani-koprusune-temas-eden-tekneden-dusen-gorevli-icin-arama-calismasi-baslatildi-1107368345.html
Unkapanı Köprüsü'ne temas eden tekneden düşen görevli için arama çalışması başlatıldı
Unkapanı Köprüsü'ne temas eden tekneden düşen görevli için arama çalışması başlatıldı
Sputnik Türkiye
Haliç'te seyrederken Atatürk (Unkapanı) Köprüsü'ne temas eden yolcu teknesinden düşen görevliyi denizde arama çalışması başlatıldı. 19.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-19T14:23+0300
2026-07-19T14:23+0300
2026-07-19T14:23+0300
türki̇ye
atatürk (unkapanı) köprüsü
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/03/0b/1054648085_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_63c8b4c99abcb7c1ead75e7ce2138225.jpg
Eminönü istikametine doğru giden yolcu teknesi henüz bilinmeyen nedenle köprüye temas etti.Teknede görevli Yasin Konya (32), temas sonucunda dengesini kaybederek denize düştü.İhbar üzerine bölgeye İstanbul Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.Denize düşen görevliyi arama çalışmaları sürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260211/bursada-5-yasindaki-cocuk-denizde-boguldu-annesi-oglunu-denize-birakip-ciktigini-itiraf-etti-1103429681.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/03/0b/1054648085_97:0:745:486_1920x0_80_0_0_420574bf35d20477967a0e98f1e6ed0a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
atatürk (unkapanı) köprüsü
atatürk (unkapanı) köprüsü
Unkapanı Köprüsü'ne temas eden tekneden düşen görevli için arama çalışması başlatıldı
Haliç'te seyrederken Atatürk (Unkapanı) Köprüsü'ne temas eden yolcu teknesinden düşen görevliyi denizde arama çalışması başlatıldı.
Eminönü istikametine doğru giden yolcu teknesi henüz bilinmeyen nedenle köprüye temas etti.
Teknede görevli Yasin Konya (32), temas sonucunda dengesini kaybederek denize düştü.
İhbar üzerine bölgeye İstanbul Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Denize düşen görevliyi arama çalışmaları sürüyor.