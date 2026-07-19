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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260719/rus-ordusu-kievdeki-ukrtac-koruyucu-ekipman-uretim-tesisini-imha-etti-1107373595.html
Rus ordusu Kiev'deki UKRTAC koruyucu ekipman üretim tesisini imha etti
Rus ordusu Kiev'deki UKRTAC koruyucu ekipman üretim tesisini imha etti
Sputnik Türkiye
Rus Silahlı Kuvvetleri'nin dün geceki saldırılarda Kiev'deki UKRTAC koruyucu ekipman üretim tesisini tamamen imha ettiği öğrenildi. 19.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-19T19:07+0300
2026-07-19T19:07+0300
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Şirketin kurucusu Severion Dangadze, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için kişisel koruyucu ekipman ve mühimmat üretimi konusunda uzmanlaşmış UKRTAC şirketinin üretim tesisinin imha edildiğini doğruladı.Dangadze, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "UKRTAC tesisi ve depolarımız tamamen imha oldu" ifadelerini kullandı.Daha önce Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Cumartesi gecesi Kiev ve çevresindeki askeri sanayi işletmelerine ve lojistik merkezlerine kapsamlı bir saldırı düzenlediğini, ayrıca Odessa'daki Yujnıy limanınn da vurulduğunu bildirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260719/rus-ordusu-dun-gece-kiev-ve-cevresindeki-askeri-sanayi-isletmelerini-ve-lojistik-merkezlerini-vurdu-1107364438.html
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rusya, rus silahlı kuvvetleri, ukrayna, rus ordusu, ukrayna silahlı kuvvetleri, kiev, odessa, rusya savunma bakanlığı
rusya, rus silahlı kuvvetleri, ukrayna, rus ordusu, ukrayna silahlı kuvvetleri, kiev, odessa, rusya savunma bakanlığı

Rus ordusu Kiev'deki UKRTAC koruyucu ekipman üretim tesisini imha etti

19:07 19.07.2026
© Sputnik / Евгений БиятовRus ordusu askeri
Rus ordusu askeri - Sputnik Türkiye, 1920, 19.07.2026
© Sputnik / Евгений Биятов
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Rus Silahlı Kuvvetleri'nin dün geceki saldırılarda Kiev'deki UKRTAC koruyucu ekipman üretim tesisini tamamen imha ettiği öğrenildi.
Şirketin kurucusu Severion Dangadze, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için kişisel koruyucu ekipman ve mühimmat üretimi konusunda uzmanlaşmış UKRTAC şirketinin üretim tesisinin imha edildiğini doğruladı.
Dangadze, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "UKRTAC tesisi ve depolarımız tamamen imha oldu" ifadelerini kullandı.
Daha önce Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Cumartesi gecesi Kiev ve çevresindeki askeri sanayi işletmelerine ve lojistik merkezlerine kapsamlı bir saldırı düzenlediğini, ayrıca Odessa'daki Yujnıy limanınn da vurulduğunu bildirmişti.
Kiev'deki askeri işletmelere saldırı anı - Sputnik Türkiye, 1920, 19.07.2026
UKRAYNA KRİZİ
Rus ordusu dün gece Kiev ve çevresindeki askeri sanayi işletmelerini ve lojistik merkezlerini vurdu
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