https://anlatilaninotesi.com.tr/20260719/rus-ordusu-kievdeki-ukrtac-koruyucu-ekipman-uretim-tesisini-imha-etti-1107373595.html
Rus ordusu Kiev'deki UKRTAC koruyucu ekipman üretim tesisini imha etti
Rus ordusu Kiev'deki UKRTAC koruyucu ekipman üretim tesisini imha etti
Sputnik Türkiye
Rus Silahlı Kuvvetleri'nin dün geceki saldırılarda Kiev'deki UKRTAC koruyucu ekipman üretim tesisini tamamen imha ettiği öğrenildi. 19.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-19T19:07+0300
2026-07-19T19:07+0300
2026-07-19T19:07+0300
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Şirketin kurucusu Severion Dangadze, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için kişisel koruyucu ekipman ve mühimmat üretimi konusunda uzmanlaşmış UKRTAC şirketinin üretim tesisinin imha edildiğini doğruladı.Dangadze, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "UKRTAC tesisi ve depolarımız tamamen imha oldu" ifadelerini kullandı.Daha önce Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Cumartesi gecesi Kiev ve çevresindeki askeri sanayi işletmelerine ve lojistik merkezlerine kapsamlı bir saldırı düzenlediğini, ayrıca Odessa'daki Yujnıy limanınn da vurulduğunu bildirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260719/rus-ordusu-dun-gece-kiev-ve-cevresindeki-askeri-sanayi-isletmelerini-ve-lojistik-merkezlerini-vurdu-1107364438.html
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rusya, rus silahlı kuvvetleri, ukrayna, rus ordusu, ukrayna silahlı kuvvetleri, kiev, odessa, rusya savunma bakanlığı
rusya, rus silahlı kuvvetleri, ukrayna, rus ordusu, ukrayna silahlı kuvvetleri, kiev, odessa, rusya savunma bakanlığı
Rus ordusu Kiev'deki UKRTAC koruyucu ekipman üretim tesisini imha etti
Rus Silahlı Kuvvetleri'nin dün geceki saldırılarda Kiev'deki UKRTAC koruyucu ekipman üretim tesisini tamamen imha ettiği öğrenildi.
Şirketin kurucusu Severion Dangadze, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için kişisel koruyucu ekipman ve mühimmat üretimi konusunda uzmanlaşmış UKRTAC şirketinin üretim tesisinin imha edildiğini doğruladı.
Dangadze, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "UKRTAC tesisi ve depolarımız tamamen imha oldu" ifadelerini kullandı.
Daha önce Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Cumartesi gecesi Kiev ve çevresindeki askeri sanayi işletmelerine ve lojistik merkezlerine kapsamlı bir saldırı düzenlediğini, ayrıca Odessa'daki Yujnıy limanınn da vurulduğunu bildirmişti.