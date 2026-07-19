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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260719/rus-ordusu-dun-gece-kiev-ve-cevresindeki-askeri-sanayi-isletmelerini-ve-lojistik-merkezlerini-vurdu-1107364438.html
Rus ordusu dün gece Kiev ve çevresindeki askeri sanayi işletmelerini ve lojistik merkezlerini vurdu
Rus ordusu dün gece Kiev ve çevresindeki askeri sanayi işletmelerini ve lojistik merkezlerini vurdu
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Cumartesi gecesi Kiev ve çevresindeki askeri hedeflere kapsamlı bir hava saldırısı düzenlediğini bildirdi. 19.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-19T10:47+0300
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ukrayna kri̇zi̇
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rusya savunma bakanlığı
kiev
hava saldırısı
askeri sanayi
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rus silahlı kuvvetleri
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Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Rus Silahlı Kuvvetleri Cumartesi gecesi Kiev ve çevresindeki askeri hedeflere kapsamlı bir hava saldırısı düzenledi.Hedeflerin arasında füze ve insansız hava araçları (İHA) için bileşenler üreten işletmelerin ve lojistik merkezlerin bulunduğu ifade edildi.Ayrıca, Odessa bölgesindeki Yujnıy limanında Ukrayna ordusu için akaryakıtın tutulduğu depolama tankları da vuruldu. Harkov Bölgesi'ndeki İzyum ve Sumi şehirlerinde de patlamaların meydana geldiği bildirildi.Ukrayna haber sitesi Strana.ua’nın bildirdiği üzere, dünkü saldırı özel askeri operasyonun başladığı tarihten bu yana Kiev’e balistik füzelerin de kullanımıyla düzenlenen en büyük saldırı oldu.Rus Silahlı Kuvvetleri saldırılar sırasında düşmanın hava savunmasını aşabilen ve hem Kiev'de hem de Ukrayna genelinde herhangi bir hedefi imha edebilen yüksek hassasiyetli silahlar ve İHA'lar kullanıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260715/rus-ordusu-ukrayna-limanlarini-vurdu-altyapi-ve-askeri-hedefler-imha-edildi-1107259226.html
rusya
kiev
ukrayna
odessa
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rusya, rusya savunma bakanlığı, kiev, hava saldırısı, askeri sanayi, ukrayna, odessa, i̇zyum, rus silahlı kuvvetleri, i̇ha, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
rusya, rusya savunma bakanlığı, kiev, hava saldırısı, askeri sanayi, ukrayna, odessa, i̇zyum, rus silahlı kuvvetleri, i̇ha, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)

Rus ordusu dün gece Kiev ve çevresindeki askeri sanayi işletmelerini ve lojistik merkezlerini vurdu

10:47 19.07.2026 (güncellendi: 11:15 19.07.2026)
© REUTERS / Gleb GaranichKiev'deki askeri işletmelere saldırı anı
Kiev'deki askeri işletmelere saldırı anı - Sputnik Türkiye, 1920, 19.07.2026
© REUTERS / Gleb Garanich
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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Cumartesi gecesi Kiev ve çevresindeki askeri hedeflere kapsamlı bir hava saldırısı düzenlediğini bildirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Rus Silahlı Kuvvetleri Cumartesi gecesi Kiev ve çevresindeki askeri hedeflere kapsamlı bir hava saldırısı düzenledi.
Hedeflerin arasında füze ve insansız hava araçları (İHA) için bileşenler üreten işletmelerin ve lojistik merkezlerin bulunduğu ifade edildi.
Ayrıca, Odessa bölgesindeki Yujnıy limanında Ukrayna ordusu için akaryakıtın tutulduğu depolama tankları da vuruldu. Harkov Bölgesi'ndeki İzyum ve Sumi şehirlerinde de patlamaların meydana geldiği bildirildi.
Ukrayna haber sitesi Strana.ua’nın bildirdiği üzere, dünkü saldırı özel askeri operasyonun başladığı tarihten bu yana Kiev’e balistik füzelerin de kullanımıyla düzenlenen en büyük saldırı oldu.
Rus Silahlı Kuvvetleri saldırılar sırasında düşmanın hava savunmasını aşabilen ve hem Kiev'de hem de Ukrayna genelinde herhangi bir hedefi imha edebilen yüksek hassasiyetli silahlar ve İHA'lar kullanıyor.
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UKRAYNA KRİZİ
Rus ordusu, Ukrayna limanlarını vurdu: Altyapı ve askeri hedefler imha edildi
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