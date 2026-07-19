https://anlatilaninotesi.com.tr/20260719/rus-ordusu-dun-gece-kiev-ve-cevresindeki-askeri-sanayi-isletmelerini-ve-lojistik-merkezlerini-vurdu-1107364438.html
Rus ordusu dün gece Kiev ve çevresindeki askeri sanayi işletmelerini ve lojistik merkezlerini vurdu
Rus ordusu dün gece Kiev ve çevresindeki askeri sanayi işletmelerini ve lojistik merkezlerini vurdu
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Cumartesi gecesi Kiev ve çevresindeki askeri hedeflere kapsamlı bir hava saldırısı düzenlediğini bildirdi. 19.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-19T10:47+0300
2026-07-19T10:47+0300
2026-07-19T11:15+0300
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Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Rus Silahlı Kuvvetleri Cumartesi gecesi Kiev ve çevresindeki askeri hedeflere kapsamlı bir hava saldırısı düzenledi.Hedeflerin arasında füze ve insansız hava araçları (İHA) için bileşenler üreten işletmelerin ve lojistik merkezlerin bulunduğu ifade edildi.Ayrıca, Odessa bölgesindeki Yujnıy limanında Ukrayna ordusu için akaryakıtın tutulduğu depolama tankları da vuruldu. Harkov Bölgesi'ndeki İzyum ve Sumi şehirlerinde de patlamaların meydana geldiği bildirildi.Ukrayna haber sitesi Strana.ua’nın bildirdiği üzere, dünkü saldırı özel askeri operasyonun başladığı tarihten bu yana Kiev’e balistik füzelerin de kullanımıyla düzenlenen en büyük saldırı oldu.Rus Silahlı Kuvvetleri saldırılar sırasında düşmanın hava savunmasını aşabilen ve hem Kiev'de hem de Ukrayna genelinde herhangi bir hedefi imha edebilen yüksek hassasiyetli silahlar ve İHA'lar kullanıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260715/rus-ordusu-ukrayna-limanlarini-vurdu-altyapi-ve-askeri-hedefler-imha-edildi-1107259226.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, kiev, hava saldırısı, askeri sanayi, ukrayna, odessa, i̇zyum, rus silahlı kuvvetleri, i̇ha, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
rusya, rusya savunma bakanlığı, kiev, hava saldırısı, askeri sanayi, ukrayna, odessa, i̇zyum, rus silahlı kuvvetleri, i̇ha, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
Rus ordusu dün gece Kiev ve çevresindeki askeri sanayi işletmelerini ve lojistik merkezlerini vurdu
10:47 19.07.2026 (güncellendi: 11:15 19.07.2026)
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Cumartesi gecesi Kiev ve çevresindeki askeri hedeflere kapsamlı bir hava saldırısı düzenlediğini bildirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Rus Silahlı Kuvvetleri Cumartesi gecesi Kiev ve çevresindeki askeri hedeflere kapsamlı bir hava saldırısı düzenledi.
Hedeflerin arasında füze ve insansız hava araçları (İHA) için bileşenler üreten işletmelerin ve lojistik merkezlerin bulunduğu ifade edildi.
Ayrıca, Odessa bölgesindeki Yujnıy limanında Ukrayna ordusu için akaryakıtın tutulduğu depolama tankları da vuruldu. Harkov Bölgesi'ndeki İzyum ve Sumi şehirlerinde de patlamaların meydana geldiği bildirildi.
Ukrayna haber sitesi Strana.ua’nın bildirdiği üzere, dünkü saldırı özel askeri operasyonun başladığı tarihten bu yana Kiev’e balistik füzelerin de kullanımıyla düzenlenen en büyük saldırı oldu.
Rus Silahlı Kuvvetleri saldırılar sırasında düşmanın hava savunmasını aşabilen ve hem Kiev'de hem de Ukrayna genelinde herhangi bir hedefi imha edebilen yüksek hassasiyetli silahlar ve İHA'lar kullanıyor.