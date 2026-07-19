https://anlatilaninotesi.com.tr/20260719/rus-ordusu-dun-gece-kiev-ve-cevresindeki-askeri-sanayi-isletmelerini-ve-lojistik-merkezlerini-vurdu-1107364438.html

Rus ordusu dün gece Kiev ve çevresindeki askeri sanayi işletmelerini ve lojistik merkezlerini vurdu

Rus ordusu dün gece Kiev ve çevresindeki askeri sanayi işletmelerini ve lojistik merkezlerini vurdu

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Cumartesi gecesi Kiev ve çevresindeki askeri hedeflere kapsamlı bir hava saldırısı düzenlediğini bildirdi. 19.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-19T10:47+0300

2026-07-19T10:47+0300

2026-07-19T11:15+0300

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Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Rus Silahlı Kuvvetleri Cumartesi gecesi Kiev ve çevresindeki askeri hedeflere kapsamlı bir hava saldırısı düzenledi.Hedeflerin arasında füze ve insansız hava araçları (İHA) için bileşenler üreten işletmelerin ve lojistik merkezlerin bulunduğu ifade edildi.Ayrıca, Odessa bölgesindeki Yujnıy limanında Ukrayna ordusu için akaryakıtın tutulduğu depolama tankları da vuruldu. Harkov Bölgesi'ndeki İzyum ve Sumi şehirlerinde de patlamaların meydana geldiği bildirildi.Ukrayna haber sitesi Strana.ua’nın bildirdiği üzere, dünkü saldırı özel askeri operasyonun başladığı tarihten bu yana Kiev’e balistik füzelerin de kullanımıyla düzenlenen en büyük saldırı oldu.Rus Silahlı Kuvvetleri saldırılar sırasında düşmanın hava savunmasını aşabilen ve hem Kiev'de hem de Ukrayna genelinde herhangi bir hedefi imha edebilen yüksek hassasiyetli silahlar ve İHA'lar kullanıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260715/rus-ordusu-ukrayna-limanlarini-vurdu-altyapi-ve-askeri-hedefler-imha-edildi-1107259226.html

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