Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250904/kim-jong-un-ve-putin-rusya-ile-kuzey-kore-arasindaki-isbirligi-planlarini-ayrintili-olarak-gorustu-1099082119.html
Kim Jong-un ve Putin, Rusya ile Kuzey Kore arasındaki işbirliği planlarını ayrıntılı olarak görüştü
Kim Jong-un ve Putin, Rusya ile Kuzey Kore arasındaki işbirliği planlarını ayrıntılı olarak görüştü
Sputnik Türkiye
Kuzey Kore, Rusya’ya güvenlik çıkarlarının korunması konusunda desteğini sürdüreceğini açıkladı. Ayrıca Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Kuzey Kore ile Rusya... 04.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-04T02:21+0300
2025-09-04T02:21+0300
dünya
kim jong-un
kuzey kore
rusya
vladimir putin
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/03/1099044696_0:117:3226:1932_1920x0_80_0_0_0b6976a0a9bb3ad4c761233e90d8c59c.jpg
Kuzey Kore, Rusya’ya güvenlik çıkarlarının korunması konusunda desteğini sürdüreceğini açıkladı. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, bu desteği 'kardeşlik görevi' olarak gördüğünü belirtti.KCNA, Kim Jong-un’un Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmede, Kuzey Kore’nin Rusya hükümetinin, ordusunun ve halkının egemenlik, toprak bütünlüğü ve güvenlik çıkarlarını savunma mücadelesini tam anlamıyla desteklemeye devam edeceğini vurguladı. Ayrıca Kim, bu tutumun iki ülke arasındaki devletlerarası anlaşmalara bağlılığın bir göstergesi olduğunu dile getirirken, Kuzey Kore ile Rusya arasındaki ilişkilerin stratejik ortaklık anlaşmasının imzalanmasından sonra tüm alanlarda gelişimini olumlu değerlendirdi.Kim Jong-un, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yeniden görüşmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve anlaşmadan sonra iki ülke ilişkilerinin dinamik biçimde genişleyip geliştiğini vurguladı.Putin de görüşmede, Koreli askerlerin İkinci Dünya Savaşı sırasında Kursk bölgesinin kurtarılması operasyonundaki benzersiz kahramanlık ve cesaretini övdü ve Rusya’nın onların katkısını asla unutmayacağını söyledi.Aynı zamanda Putin görüşmede, Kuzey Kore ile Rusya arasındaki ilişkileri 'özel karşılıklı güvene dayalı, dostane ve müttefiklik bağları' olarak nitelendirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250903/putin-cin-ziyaretinin-ardindan-vladivostoka-gitti-1099078707.html
kuzey kore
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/03/1099044696_248:0:2979:2048_1920x0_80_0_0_755fded913fd2561a575ef09a5e21c45.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
kim jong-un, kuzey kore, rusya, vladimir putin
kim jong-un, kuzey kore, rusya, vladimir putin

Kim Jong-un ve Putin, Rusya ile Kuzey Kore arasındaki işbirliği planlarını ayrıntılı olarak görüştü

02:21 04.09.2025
© Sputnik / Sergey BobılevRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un - Sputnik Türkiye, 1920, 04.09.2025
© Sputnik / Sergey Bobılev
Abone ol
Kuzey Kore, Rusya’ya güvenlik çıkarlarının korunması konusunda desteğini sürdüreceğini açıkladı. Ayrıca Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Kuzey Kore ile Rusya arasındaki ilişkilerin stratejik ortaklık anlaşmasının imzalanmasından sonra tüm alanlarda gelişimini olumlu değerlendirdi
Kuzey Kore, Rusya’ya güvenlik çıkarlarının korunması konusunda desteğini sürdüreceğini açıkladı. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, bu desteği 'kardeşlik görevi' olarak gördüğünü belirtti.
KCNA, Kim Jong-un’un Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmede, Kuzey Kore’nin Rusya hükümetinin, ordusunun ve halkının egemenlik, toprak bütünlüğü ve güvenlik çıkarlarını savunma mücadelesini tam anlamıyla desteklemeye devam edeceğini vurguladı.
Ayrıca Kim, bu tutumun iki ülke arasındaki devletlerarası anlaşmalara bağlılığın bir göstergesi olduğunu dile getirirken, Kuzey Kore ile Rusya arasındaki ilişkilerin stratejik ortaklık anlaşmasının imzalanmasından sonra tüm alanlarda gelişimini olumlu değerlendirdi.
Kim Jong-un, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yeniden görüşmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve anlaşmadan sonra iki ülke ilişkilerinin dinamik biçimde genişleyip geliştiğini vurguladı.
Putin de görüşmede, Koreli askerlerin İkinci Dünya Savaşı sırasında Kursk bölgesinin kurtarılması operasyonundaki benzersiz kahramanlık ve cesaretini övdü ve Rusya’nın onların katkısını asla unutmayacağını söyledi.
Aynı zamanda Putin görüşmede, Kuzey Kore ile Rusya arasındaki ilişkileri 'özel karşılıklı güvene dayalı, dostane ve müttefiklik bağları' olarak nitelendirdi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Doğu Ekonomik Forumu'nun yıldönümünün kutlandığı Rusya'nın Vladivostok kentine geldi - Sputnik Türkiye, 1920, 03.09.2025
DÜNYA
Putin, Çin ziyaretinin ardından Vladivostok’a gitti
Dün, 22:07
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала