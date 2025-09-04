https://anlatilaninotesi.com.tr/20250904/kim-jong-un-ve-putin-rusya-ile-kuzey-kore-arasindaki-isbirligi-planlarini-ayrintili-olarak-gorustu-1099082119.html

Kim Jong-un ve Putin, Rusya ile Kuzey Kore arasındaki işbirliği planlarını ayrıntılı olarak görüştü

Kim Jong-un ve Putin, Rusya ile Kuzey Kore arasındaki işbirliği planlarını ayrıntılı olarak görüştü

Kuzey Kore, Rusya’ya güvenlik çıkarlarının korunması konusunda desteğini sürdüreceğini açıkladı. Ayrıca Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Kuzey Kore ile Rusya... 04.09.2025, Sputnik Türkiye

Kuzey Kore, Rusya’ya güvenlik çıkarlarının korunması konusunda desteğini sürdüreceğini açıkladı. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, bu desteği 'kardeşlik görevi' olarak gördüğünü belirtti.KCNA, Kim Jong-un’un Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmede, Kuzey Kore’nin Rusya hükümetinin, ordusunun ve halkının egemenlik, toprak bütünlüğü ve güvenlik çıkarlarını savunma mücadelesini tam anlamıyla desteklemeye devam edeceğini vurguladı. Ayrıca Kim, bu tutumun iki ülke arasındaki devletlerarası anlaşmalara bağlılığın bir göstergesi olduğunu dile getirirken, Kuzey Kore ile Rusya arasındaki ilişkilerin stratejik ortaklık anlaşmasının imzalanmasından sonra tüm alanlarda gelişimini olumlu değerlendirdi.Kim Jong-un, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yeniden görüşmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve anlaşmadan sonra iki ülke ilişkilerinin dinamik biçimde genişleyip geliştiğini vurguladı.Putin de görüşmede, Koreli askerlerin İkinci Dünya Savaşı sırasında Kursk bölgesinin kurtarılması operasyonundaki benzersiz kahramanlık ve cesaretini övdü ve Rusya’nın onların katkısını asla unutmayacağını söyledi.Aynı zamanda Putin görüşmede, Kuzey Kore ile Rusya arasındaki ilişkileri 'özel karşılıklı güvene dayalı, dostane ve müttefiklik bağları' olarak nitelendirdi.

