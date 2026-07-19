https://anlatilaninotesi.com.tr/20260719/peruda-55-buyuklugunde-deprem-olu-ve-yaralilar-var-1107375482.html

Peru'da 5.5 büyüklüğünde deprem: Ölü ve yaralılar var

Peru'da 5.5 büyüklüğünde deprem: Ölü ve yaralılar var

Sputnik Türkiye

Peru'nun And Dağları bölgesinde meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki depremde en az 5 kişi hayatını kaybetti, 20'den fazla kişi yaralandı. Deprem nedeniyle... 19.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-19T21:29+0300

2026-07-19T21:29+0300

2026-07-19T21:29+0300

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ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu, yerel saatle 21.24'te Peru'da bir deprem meydana geldiğini duyurdu.And Dağları bölgesinde meydana gelen depremde en az 5 kişi yaşamını yitirdi, 20'den fazla kişi yaralandı. Deprem, yaklaşık 300 kişinin evlerini terk etmek zorunda kalmasına neden oldu.Bölgede bazı binaların yıkıldığı, bazılarının ise hasar gördüğü; kilise ve manastırın da zarar gören yapılar arasında olduğu bildirildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260718/venezuelada-deprem-felaketinde-can-kaybi-5-bin-69a-yukseldi-arama-kurtarma-calismalari-suruyor-1107354939.html

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