https://anlatilaninotesi.com.tr/20260719/peruda-55-buyuklugunde-deprem-olu-ve-yaralilar-var-1107375482.html
Peru'da 5.5 büyüklüğünde deprem: Ölü ve yaralılar var
Peru'da 5.5 büyüklüğünde deprem: Ölü ve yaralılar var
Sputnik Türkiye
Peru'nun And Dağları bölgesinde meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki depremde en az 5 kişi hayatını kaybetti, 20'den fazla kişi yaralandı. Deprem nedeniyle... 19.07.2026, Sputnik Türkiye
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ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu, yerel saatle 21.24'te Peru'da bir deprem meydana geldiğini duyurdu.And Dağları bölgesinde meydana gelen depremde en az 5 kişi yaşamını yitirdi, 20'den fazla kişi yaralandı. Deprem, yaklaşık 300 kişinin evlerini terk etmek zorunda kalmasına neden oldu.Bölgede bazı binaların yıkıldığı, bazılarının ise hasar gördüğü; kilise ve manastırın da zarar gören yapılar arasında olduğu bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260718/venezuelada-deprem-felaketinde-can-kaybi-5-bin-69a-yukseldi-arama-kurtarma-calismalari-suruyor-1107354939.html
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peru, deprem, venezuela, ölü, ölü bulundu, ölü sayısı, yaralı, ağır yaralı, yaralılar
peru, deprem, venezuela, ölü, ölü bulundu, ölü sayısı, yaralı, ağır yaralı, yaralılar
Peru'da 5.5 büyüklüğünde deprem: Ölü ve yaralılar var
Peru'nun And Dağları bölgesinde meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki depremde en az 5 kişi hayatını kaybetti, 20'den fazla kişi yaralandı. Deprem nedeniyle yaklaşık 300 kişi yerinden oldu.
ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu, yerel saatle 21.24'te Peru'da bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
And Dağları bölgesinde meydana gelen depremde en az 5 kişi yaşamını yitirdi, 20'den fazla kişi yaralandı. Deprem, yaklaşık 300 kişinin evlerini terk etmek zorunda kalmasına neden oldu.
Bölgede bazı binaların yıkıldığı, bazılarının ise hasar gördüğü; kilise ve manastırın da zarar gören yapılar arasında olduğu bildirildi.