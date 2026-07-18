https://anlatilaninotesi.com.tr/20260718/venezuelada-deprem-felaketinde-can-kaybi-5-bin-69a-yukseldi-arama-kurtarma-calismalari-suruyor-1107354939.html
Venezuela'da deprem felaketinde can kaybı 5 bin 69'a yükseldi: Arama kurtarma çalışmaları sürüyor
Venezuela'da deprem felaketinde can kaybı 5 bin 69'a yükseldi: Arama kurtarma çalışmaları sürüyor
Sputnik Türkiye
Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlerin bilançosu ağırlaşıyor. Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez, yaşamını... 18.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-18T09:46+0300
2026-07-18T09:46+0300
2026-07-18T09:46+0300
son depremler
abd jeolojik araştırmalar merkezi (usgs)
venezuela
la guaira
birleşmiş milletler (bm) genel merkezi
birleşmiş milletler kalkınma programı (undp)
deprem
deprem
deprem son dakika
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/1d/1106844369_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_bd8784fada22b21f2965aa9c10b9907b.png
Venezuela, son yılların en büyük doğal afetlerinden biriyle mücadele etmeyi sürdürüyor. 24 Haziran'da meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki iki depremin ardından hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 69'a yükseldi. Yetkililer, enkaz altındaki arama kurtarma çalışmalarının aralıksız devam ettiğini, can kaybının ise artmasından endişe edildiğini bildirdi.Can kaybı arttı, 16 bin 740 kişi yaralandıVenezuela Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, son tespitlerle birlikte depremde yaşamını yitirenlerin sayısının 139 kişi artarak 5 bin 69'a ulaştığını duyurdu.Rodriguez, deprem nedeniyle 16 bin 740 kişinin yaralandığını belirterek, afet bölgelerinde sağlık ve kurtarma ekiplerinin yoğun şekilde çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.Yetkililerden La Guaira için kritik uyarıDepremlerden en ağır etkilenen bölgelerin başında gelen La Guaira için vatandaşlara uyarıda bulunan Rodriguez, arama kurtarma faaliyetlerinin kesintisiz sürdürülebilmesi amacıyla bölgeye özel araçlarla gidilmemesini istedi.Yetkililer, yardım ulaştırmak isteyen vatandaşların ihtiyaç malzemelerini yalnızca resmi makamlar tarafından belirlenen yardım toplama merkezlerine teslim etmeleri çağrısında bulundu.Ülkenin en önemli havalimanı hâlâ kapalıUlusal basında yer alan bilgilere göre, ülkenin ulusal ve uluslararası hava trafiğinde kritik öneme sahip Maiquetia Simón Bolívar Uluslararası Havalimanı, depremde meydana gelen ciddi hasar nedeniyle henüz yeniden hizmete açılamadı.Havalimanındaki onarım çalışmalarının sürdüğü, uçuş trafiğinin ise alternatif noktalara yönlendirildiği belirtildi.İki büyük deprem 39 saniye arayla meydana gelmiştiABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) verilerine göre, 24 Haziran'da Venezuela'da yalnızca 39 saniye arayla 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde iki büyük deprem meydana geldi.Depremlerin ardından yayımlanan ilk değerlendirmelerde geniş bir bölgede ağır yıkım oluştuğu belirtilirken, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), 26 Haziran'da yaptığı açıklamada depremlerin doğrudan neden olduğu fiziksel hasarın yaklaşık 6,7 milyar dolar olduğunu hesaplamıştı.Arama kurtarma çalışmaları devam ediyorDeprem bölgelerinde arama kurtarma ekipleri enkaz altında kalanlara ulaşmak için çalışmalarını sürdürürken, yetkililer ölü ve yaralı sayısının önümüzdeki günlerde artabileceği uyarısında bulundu.Afet sonrası barınma, sağlık ve temel ihtiyaçların karşılanmasına yönelik çalışmalar devam ederken, ulusal ve uluslararası yardım kuruluşlarının bölgeye destek sevkiyatı sürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260718/malatyada-5-buyuklugunde-deprem-cevre-illerde-de-hissedildi-afad-ve-bakan-kurumdan-ilk-aciklama-1107354503.html
venezuela
la guaira
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/1d/1106844369_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_9926e87ef02b5f5f67d09756f1eb3485.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd jeolojik araştırmalar merkezi (usgs), venezuela, la guaira, birleşmiş milletler (bm) genel merkezi, birleşmiş milletler kalkınma programı (undp), deprem, deprem, deprem son dakika
abd jeolojik araştırmalar merkezi (usgs), venezuela, la guaira, birleşmiş milletler (bm) genel merkezi, birleşmiş milletler kalkınma programı (undp), deprem, deprem, deprem son dakika
Venezuela'da deprem felaketinde can kaybı 5 bin 69'a yükseldi: Arama kurtarma çalışmaları sürüyor
Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlerin bilançosu ağırlaşıyor. Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez, yaşamını yitirenlerin sayısının 5 bin 69'a, yaralı sayısının ise 16 bin 740'a yükseldiğini açıkladı.
Venezuela, son yılların en büyük doğal afetlerinden biriyle mücadele etmeyi sürdürüyor. 24 Haziran'da meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki iki depremin ardından hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 69'a yükseldi. Yetkililer, enkaz altındaki arama kurtarma çalışmalarının aralıksız devam ettiğini, can kaybının ise artmasından endişe edildiğini bildirdi.
Can kaybı arttı, 16 bin 740 kişi yaralandı
Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, son tespitlerle birlikte depremde yaşamını yitirenlerin sayısının 139 kişi artarak 5 bin 69'a ulaştığını duyurdu.
Rodriguez, deprem nedeniyle 16 bin 740 kişinin yaralandığını belirterek, afet bölgelerinde sağlık ve kurtarma ekiplerinin yoğun şekilde çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.
Yetkililerden La Guaira için kritik uyarı
Depremlerden en ağır etkilenen bölgelerin başında gelen La Guaira için vatandaşlara uyarıda bulunan Rodriguez, arama kurtarma faaliyetlerinin kesintisiz sürdürülebilmesi amacıyla bölgeye özel araçlarla gidilmemesini istedi.
Yetkililer, yardım ulaştırmak isteyen vatandaşların ihtiyaç malzemelerini yalnızca resmi makamlar tarafından belirlenen yardım toplama merkezlerine teslim etmeleri çağrısında bulundu.
Ülkenin en önemli havalimanı hâlâ kapalı
Ulusal basında yer alan bilgilere göre, ülkenin ulusal ve uluslararası hava trafiğinde kritik öneme sahip Maiquetia Simón Bolívar Uluslararası Havalimanı, depremde meydana gelen ciddi hasar nedeniyle henüz yeniden hizmete açılamadı.
Havalimanındaki onarım çalışmalarının sürdüğü, uçuş trafiğinin ise alternatif noktalara yönlendirildiği belirtildi.
İki büyük deprem 39 saniye arayla meydana gelmişti
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) verilerine göre, 24 Haziran'da Venezuela'da yalnızca 39 saniye arayla 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde iki büyük deprem meydana geldi.
Depremlerin ardından yayımlanan ilk değerlendirmelerde geniş bir bölgede ağır yıkım oluştuğu belirtilirken, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), 26 Haziran'da yaptığı açıklamada depremlerin doğrudan neden olduğu fiziksel hasarın yaklaşık 6,7 milyar dolar olduğunu hesaplamıştı.
Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor
Deprem bölgelerinde arama kurtarma ekipleri enkaz altında kalanlara ulaşmak için çalışmalarını sürdürürken, yetkililer ölü ve yaralı sayısının önümüzdeki günlerde artabileceği uyarısında bulundu.
Afet sonrası barınma, sağlık ve temel ihtiyaçların karşılanmasına yönelik çalışmalar devam ederken, ulusal ve uluslararası yardım kuruluşlarının bölgeye destek sevkiyatı sürüyor.