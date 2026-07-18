https://anlatilaninotesi.com.tr/20260718/venezuelada-deprem-felaketinde-can-kaybi-5-bin-69a-yukseldi-arama-kurtarma-calismalari-suruyor-1107354939.html

Venezuela'da deprem felaketinde can kaybı 5 bin 69'a yükseldi: Arama kurtarma çalışmaları sürüyor

Venezuela'da deprem felaketinde can kaybı 5 bin 69'a yükseldi: Arama kurtarma çalışmaları sürüyor

Sputnik Türkiye

Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlerin bilançosu ağırlaşıyor. Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez, yaşamını... 18.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-18T09:46+0300

2026-07-18T09:46+0300

2026-07-18T09:46+0300

son depremler

abd jeolojik araştırmalar merkezi (usgs)

venezuela

la guaira

birleşmiş milletler (bm) genel merkezi

birleşmiş milletler kalkınma programı (undp)

deprem

deprem

deprem son dakika

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/1d/1106844369_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_bd8784fada22b21f2965aa9c10b9907b.png

Venezuela, son yılların en büyük doğal afetlerinden biriyle mücadele etmeyi sürdürüyor. 24 Haziran'da meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki iki depremin ardından hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 69'a yükseldi. Yetkililer, enkaz altındaki arama kurtarma çalışmalarının aralıksız devam ettiğini, can kaybının ise artmasından endişe edildiğini bildirdi.Can kaybı arttı, 16 bin 740 kişi yaralandıVenezuela Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, son tespitlerle birlikte depremde yaşamını yitirenlerin sayısının 139 kişi artarak 5 bin 69'a ulaştığını duyurdu.Rodriguez, deprem nedeniyle 16 bin 740 kişinin yaralandığını belirterek, afet bölgelerinde sağlık ve kurtarma ekiplerinin yoğun şekilde çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.Yetkililerden La Guaira için kritik uyarıDepremlerden en ağır etkilenen bölgelerin başında gelen La Guaira için vatandaşlara uyarıda bulunan Rodriguez, arama kurtarma faaliyetlerinin kesintisiz sürdürülebilmesi amacıyla bölgeye özel araçlarla gidilmemesini istedi.Yetkililer, yardım ulaştırmak isteyen vatandaşların ihtiyaç malzemelerini yalnızca resmi makamlar tarafından belirlenen yardım toplama merkezlerine teslim etmeleri çağrısında bulundu.Ülkenin en önemli havalimanı hâlâ kapalıUlusal basında yer alan bilgilere göre, ülkenin ulusal ve uluslararası hava trafiğinde kritik öneme sahip Maiquetia Simón Bolívar Uluslararası Havalimanı, depremde meydana gelen ciddi hasar nedeniyle henüz yeniden hizmete açılamadı.Havalimanındaki onarım çalışmalarının sürdüğü, uçuş trafiğinin ise alternatif noktalara yönlendirildiği belirtildi.İki büyük deprem 39 saniye arayla meydana gelmiştiABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) verilerine göre, 24 Haziran'da Venezuela'da yalnızca 39 saniye arayla 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde iki büyük deprem meydana geldi.Depremlerin ardından yayımlanan ilk değerlendirmelerde geniş bir bölgede ağır yıkım oluştuğu belirtilirken, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), 26 Haziran'da yaptığı açıklamada depremlerin doğrudan neden olduğu fiziksel hasarın yaklaşık 6,7 milyar dolar olduğunu hesaplamıştı.Arama kurtarma çalışmaları devam ediyorDeprem bölgelerinde arama kurtarma ekipleri enkaz altında kalanlara ulaşmak için çalışmalarını sürdürürken, yetkililer ölü ve yaralı sayısının önümüzdeki günlerde artabileceği uyarısında bulundu.Afet sonrası barınma, sağlık ve temel ihtiyaçların karşılanmasına yönelik çalışmalar devam ederken, ulusal ve uluslararası yardım kuruluşlarının bölgeye destek sevkiyatı sürüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260718/malatyada-5-buyuklugunde-deprem-cevre-illerde-de-hissedildi-afad-ve-bakan-kurumdan-ilk-aciklama-1107354503.html

venezuela

la guaira

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd jeolojik araştırmalar merkezi (usgs), venezuela, la guaira, birleşmiş milletler (bm) genel merkezi, birleşmiş milletler kalkınma programı (undp), deprem, deprem, deprem son dakika