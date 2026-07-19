https://anlatilaninotesi.com.tr/20260719/mogolistanin-kirmizi-bultenle-aradigi-supheli-istanbulda-yakalandi-1107366423.html
Moğolistan'ın kırmızı bültenle aradığı şüpheli İstanbul'da yakalandı
Moğolistan'ın kırmızı bültenle aradığı şüpheli İstanbul'da yakalandı
Sputnik Türkiye
Moğolistan tarafından "uyuşturucu madde ticareti" suçundan kırmızı bültenle aranan şüpheli İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalanıp Geri Gönderme Merkezine... 19.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-19T12:32+0300
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uluslararası seviyede aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.Bu kapsamda, Moğolistan adli makamlarınca ülkeye iadesi talebiyle kırmızı bültenle aranan D.T’nin (58) Kağıthane’de bulunduğu tespit edildi.Ekiplerce 16 Temmuz’da düzenlenen operasyonda yakalanan şüpheli D.T. gözaltına alındı.Şüphelinin yapılan sorgulamalarında çeşitli kodlarla tahdit kayıtlarının bulunduğu belirlendi.Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, hakkında yürütülen adli ve idari süreç kapsamında Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260719/adli-tatil-yarin-basliyor-hangi-mahkemeler-calisiyor-buyuk-davalar-ne-zamana-ertelendi-1107363925.html
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moğolistan, i̇stanbul
Moğolistan'ın kırmızı bültenle aradığı şüpheli İstanbul'da yakalandı
Moğolistan tarafından "uyuşturucu madde ticareti" suçundan kırmızı bültenle aranan şüpheli İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalanıp Geri Gönderme Merkezine gönderildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uluslararası seviyede aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda, Moğolistan adli makamlarınca ülkeye iadesi talebiyle kırmızı bültenle aranan D.T’nin (58) Kağıthane’de bulunduğu tespit edildi.
Ekiplerce 16 Temmuz’da düzenlenen operasyonda yakalanan şüpheli D.T. gözaltına alındı.
Şüphelinin yapılan sorgulamalarında çeşitli kodlarla tahdit kayıtlarının bulunduğu belirlendi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, hakkında yürütülen adli ve idari süreç kapsamında Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.