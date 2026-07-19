https://anlatilaninotesi.com.tr/20260719/istanbulda-sigara-yasagini-ihlal-edenlere-toplamda-700-milyon-liraya-yakin-ceza-kesildi-1107366756.html

İstanbul'da sigara yasağını ihlal edenlere toplamda 700 milyon liraya yakın ceza kesildi

İstanbul'da sigara yasağını ihlal edenlere toplamda 700 milyon liraya yakın ceza kesildi

Sputnik Türkiye

İstanbul'da, kapalı alanlarda sigara yasağı ihlali nedeniyle son 5 yılda işletmelere 694 milyon 666 bin 994 lira idari para cezası uygulandı. 19.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-19T13:05+0300

2026-07-19T13:05+0300

2026-07-19T13:05+0300

türki̇ye

sigara yasağı

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Türkiye'de 4207 sayılı "Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun" ile ilgili 2008 yılında yapılan düzenlemelerle kamuya açık tüm kapalı alanlarda tütün ürünlerinin tüketilmesi yasaklandı.İlgili yasanın kapsamının genişletilmesiyle birlikte 19 Temmuz 2009 tarihinden itibaren özel hukuk kişilerine ait olan lokanta, kahvehane, kafeterya ve birahane gibi işletmelerde de tütün ürünlerinin tüketilmesi yasaklandı. Bu kapsamda, ikamete mahsus konutlar hariç tüm kapalı alanlarda sigara içme yasağı getirildi.Kapalı alanda sigara yasağı çerçevesinde ekiplerce, 5 yılda 1 milyon 349 bin 147 işletme denetlenirken, kapalı mekanda tütün kullanımına izin verdiği tespit edilen 25 bin 970 iş yerine 694 milyon 666 bin 994 lira para cezası uygulandı.Bu kapsamda, 2022'de 218 bin 157, 2023'te 379 bin 826, 2024'te 308 bin 567 ve 2025'te 332 bin 192 işletmede denetim yapıldı, bu yılın ilk 6 ayında ise 110 bin 405 denetim gerçekleştirildi.Denetimlerde yasağa uymayan işletme sayısı ise yıllara göre sırasıyla 3 bin 210, 3 bin 26, 4 bin 950, 8 bin 305 ve 6 bin 479 olarak kayıtlara geçti.İhlal tespit edilen işletmelere kesilen idari para cezası yıllara göre artış gösterirken, en fazla ceza tutarı geçen yıl gerçekleşti. Buna göre 2022'de kesilen toplam ceza tutarı 22 milyon 263 bin 642 lira olurken, 2023'te bu rakam 33 milyon 47 bin 275 lira, 2024'te 154 milyon 579 bin 277 lira, 2025'te 278 milyon 960 bin 429 lira oldu.Bu yılın ocak-mayıs döneminde ise yasağa uymayan işletmelere 205 milyon 816 bin 371 lira ceza uygulandı.Yasağı ihlal eden 681 işletmeye geçici kapatma cezasıYasağı ihlal eden bazı işletmelere geçici kapatma cezası da verildi. Bu kapsamda 2022-2026 döneminde kentteki 681 işletmeye kapatma cezası uygulandı.Öte yandan, ilgili yıllar arasında yasağı ihlal ettiği tespit edilen 1.958 kişiye de idari para cezası verildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260717/iban-magdurlarina-ceza-indirimi-geliyor-12-yargi-paketi-yasalasti-iste-madde-madde-degisiklikler-1107334454.html

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