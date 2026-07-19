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İstanbul'da sıcak hava bunalttı: Sahiller ve yeşil alanlar doldu
İstanbul'da sıcak hava bunalttı: Sahiller ve yeşil alanlar doldu
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İstanbul'da sıcak hava nedeniyle sahiller ve yeşil alanlarda yoğunluk yaşandı. Birçok kişi pazar gününü serinleyerek ve dinlenerek geçirdi. 19.07.2026, Sputnik Türkiye
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Kentte etkili olan sıcak hava nedeniyle İstanbullular, pazar gününü sahillerde ve kentin çeşitli yeşil alanlarında geçirdi.Şile ve Kilyos sahillerinde denize girerek serinleyen megakentliler, Üsküdar, Caddebostan ve Avcılar sahillerinde yürüyüş yapıp balık tuttu.Nakkaştepe Millet Bahçesi, Kurt Kemeri Mesire Alanı ve Belgrad Ormanları da yoğunluk yaşanan noktalar arasında yer aldı. Aileleriyle piknik yapanlar gölgelik alanlarda serinlemeye çalışırken, çocuklar oyun oynayıp bisiklet sürdü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260719/sicakliklar-yukseliyor-guneyde-termometreler-45-dereceye-yaklasti-1107362029.html
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i̇stanbul, türkiye, sıcak, sıcak hava, sıcak hava dalgası, sıcak çarpması, sıcak nokta, en sıcak yıl
i̇stanbul, türkiye, sıcak, sıcak hava, sıcak hava dalgası, sıcak çarpması, sıcak nokta, en sıcak yıl

İstanbul'da sıcak hava bunalttı: Sahiller ve yeşil alanlar doldu

15:37 19.07.2026
© AA / Beyza Cömertİstanbul'da sıcak hava bunalttı
İstanbul'da sıcak hava bunalttı - Sputnik Türkiye, 1920, 19.07.2026
© AA / Beyza Cömert
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İstanbul'da sıcak hava nedeniyle sahiller ve yeşil alanlarda yoğunluk yaşandı. Birçok kişi pazar gününü serinleyerek ve dinlenerek geçirdi.
Kentte etkili olan sıcak hava nedeniyle İstanbullular, pazar gününü sahillerde ve kentin çeşitli yeşil alanlarında geçirdi.
Şile ve Kilyos sahillerinde denize girerek serinleyen megakentliler, Üsküdar, Caddebostan ve Avcılar sahillerinde yürüyüş yapıp balık tuttu.
Nakkaştepe Millet Bahçesi, Kurt Kemeri Mesire Alanı ve Belgrad Ormanları da yoğunluk yaşanan noktalar arasında yer aldı.
Aileleriyle piknik yapanlar gölgelik alanlarda serinlemeye çalışırken, çocuklar oyun oynayıp bisiklet sürdü.
Sıcak hava dalgası - Sputnik Türkiye, 1920, 19.07.2026
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Sıcaklıklar yükseliyor: Güneyde termometreler 45 dereceye yaklaştı
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