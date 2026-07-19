https://anlatilaninotesi.com.tr/20260719/istanbulda-sicak-hava-bunaltti-sahiller-ve-yesil-alanlar-doldu-1107370345.html

İstanbul'da sıcak hava bunalttı: Sahiller ve yeşil alanlar doldu

İstanbul'da sıcak hava bunalttı: Sahiller ve yeşil alanlar doldu

Sputnik Türkiye

İstanbul'da sıcak hava nedeniyle sahiller ve yeşil alanlarda yoğunluk yaşandı. Birçok kişi pazar gününü serinleyerek ve dinlenerek geçirdi. 19.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-19T15:37+0300

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Kentte etkili olan sıcak hava nedeniyle İstanbullular, pazar gününü sahillerde ve kentin çeşitli yeşil alanlarında geçirdi.Şile ve Kilyos sahillerinde denize girerek serinleyen megakentliler, Üsküdar, Caddebostan ve Avcılar sahillerinde yürüyüş yapıp balık tuttu.Nakkaştepe Millet Bahçesi, Kurt Kemeri Mesire Alanı ve Belgrad Ormanları da yoğunluk yaşanan noktalar arasında yer aldı. Aileleriyle piknik yapanlar gölgelik alanlarda serinlemeye çalışırken, çocuklar oyun oynayıp bisiklet sürdü.

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