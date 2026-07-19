https://anlatilaninotesi.com.tr/20260719/iski-duyurdu-kadikoyde-7-saatlik-su-kesintisi-1107367781.html
İSKİ duyurdu: Kadıköy'de 7 saatlik su kesintisi
İSKİ duyurdu: Kadıköy'de 7 saatlik su kesintisi
Sputnik Türkiye
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), ana isale hattında yapılacak revizyon ve iyileştirme çalışmaları nedeniyle Kadıköy'de yarın bazı mahallelerde 7... 19.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-19T14:11+0300
2026-07-19T14:11+0300
2026-07-19T14:11+0300
türki̇ye
i̇stanbul su ve kanalizasyon i̇daresi (i̇ski̇)
kadıköy
i̇stanbul
su kesintisi
çalışma
çalışma saatleri
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İstanbul'un Kadıköy ilçesinde ana isale hattında gerçekleştirilecek revizyon ve iyileştirme çalışmaları nedeniyle bazı mahallelerde su kesintisi uygulanacağı açıklandı.İSKİ'nin açıklamasına göre, çalışmalar kapsamında 20 Temmuz Pazartesi saat 23.00'ten 21 Temmuz Salı saat 06.00'ya kadar Osmanağa, Zühtüpaşa, Caferağa ve Fenerbahçe mahallelerinde su kesintisi yaşanacak. Yaklaşık 7 saat sürmesi planlanan kesinti nedeniyle halkın önlem alması istendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260707/iski-duyurdu-adalarda-10-saatlik-su-kesintisi-1107076688.html
türki̇ye
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i̇stanbul su ve kanalizasyon i̇daresi (i̇ski̇), kadıköy, i̇stanbul, su kesintisi, çalışma, çalışma saatleri
i̇stanbul su ve kanalizasyon i̇daresi (i̇ski̇), kadıköy, i̇stanbul, su kesintisi, çalışma, çalışma saatleri
İSKİ duyurdu: Kadıköy'de 7 saatlik su kesintisi
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), ana isale hattında yapılacak revizyon ve iyileştirme çalışmaları nedeniyle Kadıköy'de yarın bazı mahallelerde 7 saatlik su kesintisi uygulanacağını duyurdu.
İstanbul'un Kadıköy ilçesinde ana isale hattında gerçekleştirilecek revizyon ve iyileştirme çalışmaları nedeniyle bazı mahallelerde su kesintisi uygulanacağı açıklandı.
İSKİ'nin açıklamasına göre, çalışmalar kapsamında 20 Temmuz Pazartesi saat 23.00'ten 21 Temmuz Salı saat 06.00'ya kadar Osmanağa, Zühtüpaşa, Caferağa ve Fenerbahçe mahallelerinde su kesintisi yaşanacak.
Yaklaşık 7 saat sürmesi planlanan kesinti nedeniyle halkın önlem alması istendi.