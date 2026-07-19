https://anlatilaninotesi.com.tr/20260719/iski-duyurdu-kadikoyde-7-saatlik-su-kesintisi-1107367781.html

İSKİ duyurdu: Kadıköy'de 7 saatlik su kesintisi

İSKİ duyurdu: Kadıköy'de 7 saatlik su kesintisi

Sputnik Türkiye

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), ana isale hattında yapılacak revizyon ve iyileştirme çalışmaları nedeniyle Kadıköy'de yarın bazı mahallelerde 7... 19.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-19T14:11+0300

2026-07-19T14:11+0300

2026-07-19T14:11+0300

türki̇ye

i̇stanbul su ve kanalizasyon i̇daresi (i̇ski̇)

kadıköy

i̇stanbul

su kesintisi

çalışma

çalışma saatleri

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İstanbul'un Kadıköy ilçesinde ana isale hattında gerçekleştirilecek revizyon ve iyileştirme çalışmaları nedeniyle bazı mahallelerde su kesintisi uygulanacağı açıklandı.İSKİ'nin açıklamasına göre, çalışmalar kapsamında 20 Temmuz Pazartesi saat 23.00'ten 21 Temmuz Salı saat 06.00'ya kadar Osmanağa, Zühtüpaşa, Caferağa ve Fenerbahçe mahallelerinde su kesintisi yaşanacak. Yaklaşık 7 saat sürmesi planlanan kesinti nedeniyle halkın önlem alması istendi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260707/iski-duyurdu-adalarda-10-saatlik-su-kesintisi-1107076688.html

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