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İSKİ duyurdu: Adalar'da 10 saatlik su kesintisi
İSKİ duyurdu: Adalar'da 10 saatlik su kesintisi
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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Adalar ilçesinde gerçekleştirilecek vana değişim çalışması nedeniyle 10 saatlik planlı su kesintisi uygulanacağını... 07.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-07T17:23+0300
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türki̇ye
adalar
i̇stanbul su ve kanalizasyon i̇daresi (i̇ski̇)
su kesintisi
i̇ski̇
su
su faturası
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İSKİ'nin açıklamasına göre, Adalar'ın içme suyu ihtiyacını karşılayan Kartal–Adalar denizaltı isale hattında yapılacak vana değişim çalışmaları kapsamında 7 Temmuz 2026 Salı günü saat 22.00'den 8 Temmuz 2026 Çarşamba günü saat 08.00'e kadar ilçeye su verilemeyecek.Yaklaşık 10 saat sürecek planlı kesinti boyunca Adalar ilçesinin tamamı su kesintisinden etkilenecek.Yetkililer, halkın mağduriyet yaşamamaları için gerekli tedbirleri önceden almaları çağrısında bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260622/istanbullular-dikkat-iki-ilceye-14-saat-verilemeyecek-1106698365.html
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adalar, i̇stanbul su ve kanalizasyon i̇daresi (i̇ski̇), su kesintisi, i̇ski̇, su, su faturası
adalar, i̇stanbul su ve kanalizasyon i̇daresi (i̇ski̇), su kesintisi, i̇ski̇, su, su faturası

İSKİ duyurdu: Adalar'da 10 saatlik su kesintisi

17:23 07.07.2026
© AA / Mahmut Serdar Alakuşsu kesintisi
su kesintisi - Sputnik Türkiye, 1920, 07.07.2026
© AA / Mahmut Serdar Alakuş
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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Adalar ilçesinde gerçekleştirilecek vana değişim çalışması nedeniyle 10 saatlik planlı su kesintisi uygulanacağını duyurdu.
İSKİ'nin açıklamasına göre, Adalar'ın içme suyu ihtiyacını karşılayan Kartal–Adalar denizaltı isale hattında yapılacak vana değişim çalışmaları kapsamında 7 Temmuz 2026 Salı günü saat 22.00'den 8 Temmuz 2026 Çarşamba günü saat 08.00'e kadar ilçeye su verilemeyecek.
Yaklaşık 10 saat sürecek planlı kesinti boyunca Adalar ilçesinin tamamı su kesintisinden etkilenecek.
Yetkililer, halkın mağduriyet yaşamamaları için gerekli tedbirleri önceden almaları çağrısında bulundu.
Musluk - su kesintisi - Sputnik Türkiye, 1920, 22.06.2026
TÜRKİYE
İstanbullular dikkat, İSKİ duyurdu: İki ilçeye 14 saat su verilemeyecek
22 Haziran , 16:42
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