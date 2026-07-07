https://anlatilaninotesi.com.tr/20260707/iski-duyurdu-adalarda-10-saatlik-su-kesintisi-1107076688.html
İSKİ duyurdu: Adalar'da 10 saatlik su kesintisi
İSKİ duyurdu: Adalar'da 10 saatlik su kesintisi
Sputnik Türkiye
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Adalar ilçesinde gerçekleştirilecek vana değişim çalışması nedeniyle 10 saatlik planlı su kesintisi uygulanacağını... 07.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-07T17:23+0300
2026-07-07T17:23+0300
2026-07-07T17:23+0300
türki̇ye
adalar
i̇stanbul su ve kanalizasyon i̇daresi (i̇ski̇)
su kesintisi
i̇ski̇
su
su faturası
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İSKİ'nin açıklamasına göre, Adalar'ın içme suyu ihtiyacını karşılayan Kartal–Adalar denizaltı isale hattında yapılacak vana değişim çalışmaları kapsamında 7 Temmuz 2026 Salı günü saat 22.00'den 8 Temmuz 2026 Çarşamba günü saat 08.00'e kadar ilçeye su verilemeyecek.Yaklaşık 10 saat sürecek planlı kesinti boyunca Adalar ilçesinin tamamı su kesintisinden etkilenecek.Yetkililer, halkın mağduriyet yaşamamaları için gerekli tedbirleri önceden almaları çağrısında bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260622/istanbullular-dikkat-iki-ilceye-14-saat-verilemeyecek-1106698365.html
türki̇ye
adalar
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adalar, i̇stanbul su ve kanalizasyon i̇daresi (i̇ski̇), su kesintisi, i̇ski̇, su, su faturası
adalar, i̇stanbul su ve kanalizasyon i̇daresi (i̇ski̇), su kesintisi, i̇ski̇, su, su faturası
İSKİ duyurdu: Adalar'da 10 saatlik su kesintisi
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Adalar ilçesinde gerçekleştirilecek vana değişim çalışması nedeniyle 10 saatlik planlı su kesintisi uygulanacağını duyurdu.
İSKİ'nin açıklamasına göre, Adalar'ın içme suyu ihtiyacını karşılayan Kartal–Adalar denizaltı isale hattında yapılacak vana değişim çalışmaları kapsamında 7 Temmuz 2026 Salı günü saat 22.00'den 8 Temmuz 2026 Çarşamba günü saat 08.00'e kadar ilçeye su verilemeyecek.
Yaklaşık 10 saat sürecek planlı kesinti boyunca Adalar ilçesinin tamamı su kesintisinden etkilenecek.
Yetkililer, halkın mağduriyet yaşamamaları için gerekli tedbirleri önceden almaları çağrısında bulundu.