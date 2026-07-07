https://anlatilaninotesi.com.tr/20260707/iski-duyurdu-adalarda-10-saatlik-su-kesintisi-1107076688.html

İSKİ duyurdu: Adalar'da 10 saatlik su kesintisi

İSKİ duyurdu: Adalar'da 10 saatlik su kesintisi

Sputnik Türkiye

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Adalar ilçesinde gerçekleştirilecek vana değişim çalışması nedeniyle 10 saatlik planlı su kesintisi uygulanacağını... 07.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-07T17:23+0300

2026-07-07T17:23+0300

2026-07-07T17:23+0300

türki̇ye

adalar

i̇stanbul su ve kanalizasyon i̇daresi (i̇ski̇)

su kesintisi

i̇ski̇

su

su faturası

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İSKİ'nin açıklamasına göre, Adalar'ın içme suyu ihtiyacını karşılayan Kartal–Adalar denizaltı isale hattında yapılacak vana değişim çalışmaları kapsamında 7 Temmuz 2026 Salı günü saat 22.00'den 8 Temmuz 2026 Çarşamba günü saat 08.00'e kadar ilçeye su verilemeyecek.Yaklaşık 10 saat sürecek planlı kesinti boyunca Adalar ilçesinin tamamı su kesintisinden etkilenecek.Yetkililer, halkın mağduriyet yaşamamaları için gerekli tedbirleri önceden almaları çağrısında bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260622/istanbullular-dikkat-iki-ilceye-14-saat-verilemeyecek-1106698365.html

türki̇ye

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adalar, i̇stanbul su ve kanalizasyon i̇daresi (i̇ski̇), su kesintisi, i̇ski̇, su, su faturası