https://anlatilaninotesi.com.tr/20260719/iranda-5-buyuklugunde-deprem-ekipler-bolgeye-sevk-edildi-1107362839.html

İran'da 5 büyüklüğünde deprem: Ekipler bölgeye sevk edildi

İran'da 5 büyüklüğünde deprem: Ekipler bölgeye sevk edildi

Sputnik Türkiye

İran'ın Huzistan eyaletinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çevre kentlerde de hissedilen sarsıntının ardından hasar tespit çalışmaları başlatılırken... 19.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-19T10:05+0300

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deprem

huzistan

i̇ran

kızılay

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İran'ın Huzistan kenti yakınlarındaki Salend ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.İran Ulusal Sismoloji Merkezinin verilerine göre, merkez üssü Huzistan eyaletine bağlı Salend ilçesi olan 5 büyüklüğündeki deprem, yerel saatle 05.55'te kaydedildi.Depremin, Huzistan eyaletinin yönetim merkezi Ahvaz ile Endimeşk ve Dezful kentlerinde de hissedildiği, 8 kilometre derinlikte meydana geldiği bildirildi.Şu ana kadar depreme ilişkin herhangi bir can kaybı veya hasar bilgisi paylaşılmazken, Kızılay ekiplerinin olası zararları tespit etmek amacıyla bölgeye sevk edildiği aktarıldı.

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