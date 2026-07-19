https://anlatilaninotesi.com.tr/20260719/iranda-5-buyuklugunde-deprem-ekipler-bolgeye-sevk-edildi-1107362839.html
İran'da 5 büyüklüğünde deprem: Ekipler bölgeye sevk edildi
İran'da 5 büyüklüğünde deprem: Ekipler bölgeye sevk edildi
Sputnik Türkiye
İran'ın Huzistan eyaletinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çevre kentlerde de hissedilen sarsıntının ardından hasar tespit çalışmaları başlatılırken... 19.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-19T10:05+0300
2026-07-19T10:05+0300
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deprem
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İran'ın Huzistan kenti yakınlarındaki Salend ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.İran Ulusal Sismoloji Merkezinin verilerine göre, merkez üssü Huzistan eyaletine bağlı Salend ilçesi olan 5 büyüklüğündeki deprem, yerel saatle 05.55'te kaydedildi.Depremin, Huzistan eyaletinin yönetim merkezi Ahvaz ile Endimeşk ve Dezful kentlerinde de hissedildiği, 8 kilometre derinlikte meydana geldiği bildirildi.Şu ana kadar depreme ilişkin herhangi bir can kaybı veya hasar bilgisi paylaşılmazken, Kızılay ekiplerinin olası zararları tespit etmek amacıyla bölgeye sevk edildiği aktarıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260718/cekya-okullarda-cep-telefonu-kullanimini-yasaklamaya-hazirlaniyor-1107361912.html
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deprem, huzistan, i̇ran, kızılay
deprem, huzistan, i̇ran, kızılay
İran'da 5 büyüklüğünde deprem: Ekipler bölgeye sevk edildi
İran'ın Huzistan eyaletinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çevre kentlerde de hissedilen sarsıntının ardından hasar tespit çalışmaları başlatılırken, Kızılay ekipleri bölgeye sevk edildi.
İran'ın Huzistan kenti yakınlarındaki Salend ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
İran Ulusal Sismoloji Merkezinin verilerine göre, merkez üssü Huzistan eyaletine bağlı Salend ilçesi olan 5 büyüklüğündeki deprem, yerel saatle 05.55'te kaydedildi.
Depremin, Huzistan eyaletinin yönetim merkezi Ahvaz ile Endimeşk ve Dezful kentlerinde de hissedildiği, 8 kilometre derinlikte meydana geldiği bildirildi.
Şu ana kadar depreme ilişkin herhangi bir can kaybı veya hasar bilgisi paylaşılmazken, Kızılay ekiplerinin olası zararları tespit etmek amacıyla bölgeye sevk edildiği aktarıldı.