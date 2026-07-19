https://anlatilaninotesi.com.tr/20260719/iran-abd-insaat-halindeki-darhovin-nukleer-santraline-saldirdi-1107369545.html

İran: ABD, inşaat halindeki Darhovin nükleer santraline saldırdı

İran: ABD, inşaat halindeki Darhovin nükleer santraline saldırdı

Sputnik Türkiye

İran Atom Enerjisi Kurumu, ABD'nin ülkenin güneybatısındaki Darhovin nükleer enerji santrali sahasına saldırı düzenlediğini açıkladı. Kurum, saldırının... 19.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-19T14:56+0300

2026-07-19T14:56+0300

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i̇ran atom enerjisi kurumu (i̇aek)

uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea)

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İran Atom Enerjisi Kurumu, ABD'nin ülkenin güneybatısındaki Huzistan eyaletine bağlı Darhovin'de yapımı devam eden nükleer santral sahasına saldırı düzenlediğini bildirdi.Kurumun sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklama yapıldı.Açıklamada, ABD güçlerinin yapımı devam eden Darhovin'deki nükleer santrale saldırdığı belirtildi.Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) gözetimi kapsamında, barışçıl bir nükleer tesise saldırı düzenlenmesinin uluslararası hukuka karşı işlenmiş açık bir suç olduğu kaydedildi.Darhovin (Karun) bölgesinde 300 megavat kapasiteli nükleer enerji santralinin inşasına Aralık 2022'de başlanmıştı.Basınçlı su reaktörü sistemiyle çalışacak santralin inşasının yaklaşık 8 yıl süreceği ve 2 milyar dolara mal olacağı belirtiliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260719/eurostat-verileri-ortaya-koydu-avrupada-konut-satislari-yukseliste-1107366082.html

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Sputnik Türkiye

abd, ortadoğu, i̇ran, i̇ran atom enerjisi kurumu (i̇aek), uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea)