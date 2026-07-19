https://anlatilaninotesi.com.tr/20260719/iran-abd-insaat-halindeki-darhovin-nukleer-santraline-saldirdi-1107369545.html
İran: ABD, inşaat halindeki Darhovin nükleer santraline saldırdı
İran: ABD, inşaat halindeki Darhovin nükleer santraline saldırdı
Sputnik Türkiye
İran Atom Enerjisi Kurumu, ABD'nin ülkenin güneybatısındaki Darhovin nükleer enerji santrali sahasına saldırı düzenlediğini açıkladı. Kurum, saldırının... 19.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-19T14:56+0300
2026-07-19T14:56+0300
2026-07-19T14:56+0300
dünya
abd
ortadoğu
i̇ran
i̇ran atom enerjisi kurumu (i̇aek)
uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/0d/1097001510_0:207:2001:1332_1920x0_80_0_0_60e16535973c5e9ba0a38a078ebdafdc.jpg
İran Atom Enerjisi Kurumu, ABD'nin ülkenin güneybatısındaki Huzistan eyaletine bağlı Darhovin'de yapımı devam eden nükleer santral sahasına saldırı düzenlediğini bildirdi.Kurumun sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklama yapıldı.Açıklamada, ABD güçlerinin yapımı devam eden Darhovin'deki nükleer santrale saldırdığı belirtildi.Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) gözetimi kapsamında, barışçıl bir nükleer tesise saldırı düzenlenmesinin uluslararası hukuka karşı işlenmiş açık bir suç olduğu kaydedildi.Darhovin (Karun) bölgesinde 300 megavat kapasiteli nükleer enerji santralinin inşasına Aralık 2022'de başlanmıştı.Basınçlı su reaktörü sistemiyle çalışacak santralin inşasının yaklaşık 8 yıl süreceği ve 2 milyar dolara mal olacağı belirtiliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260719/eurostat-verileri-ortaya-koydu-avrupada-konut-satislari-yukseliste-1107366082.html
i̇ran
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/0d/1097001510_95:0:1871:1332_1920x0_80_0_0_6ce977c23dfa408f6cf120e2d9f51244.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, ortadoğu, i̇ran, i̇ran atom enerjisi kurumu (i̇aek), uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea)
abd, ortadoğu, i̇ran, i̇ran atom enerjisi kurumu (i̇aek), uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea)
İran: ABD, inşaat halindeki Darhovin nükleer santraline saldırdı
İran Atom Enerjisi Kurumu, ABD'nin ülkenin güneybatısındaki Darhovin nükleer enerji santrali sahasına saldırı düzenlediğini açıkladı. Kurum, saldırının uluslararası hukuka aykırı olduğunu savundu.
İran Atom Enerjisi Kurumu, ABD'nin ülkenin güneybatısındaki Huzistan eyaletine bağlı Darhovin'de yapımı devam eden nükleer santral sahasına saldırı düzenlediğini bildirdi.
Kurumun sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada, ABD güçlerinin yapımı devam eden Darhovin'deki nükleer santrale saldırdığı belirtildi.
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) gözetimi kapsamında, barışçıl bir nükleer tesise saldırı düzenlenmesinin uluslararası hukuka karşı işlenmiş açık bir suç olduğu kaydedildi.
Darhovin (Karun) bölgesinde 300 megavat kapasiteli nükleer enerji santralinin inşasına Aralık 2022'de başlanmıştı.
Basınçlı su reaktörü sistemiyle çalışacak santralin inşasının yaklaşık 8 yıl süreceği ve 2 milyar dolara mal olacağı belirtiliyor.