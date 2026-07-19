https://anlatilaninotesi.com.tr/20260719/hatayda-cenazeler-hastanede-karisti-universite-sorusturma-baslatti-1107374441.html

Hatay'da cenazeler hastanede karıştı: Üniversite soruşturma başlattı

Hatay'da cenazeler hastanede karıştı: Üniversite soruşturma başlattı

Sputnik Türkiye

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde hayatını kaybeden 2 kişinin cenazesinin karıştırılması üzerine idari soruşturma... 19.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-19T20:27+0300

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Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde yaşamını yitiren Yusuf K'nin ailesi, morgdan teslim aldıkları cenazenin yakınlarına ait olmadığını fark etti. Yapılan incelemede cenazelerin karıştırıldığı ve Yusuf K'nin naaşının Erzin ilçesinde İsmail Ü'nün yerine defnedildiği belirlendi. Savcılık talimatıyla mezar açılarak Yusuf K'nin cenazesi ailesine teslim edildi.Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğü, olayla ilgili idari soruşturmanın başlatıldığını ve benzer bir durumun tekrar yaşanmaması için gerekli tüm tedbirlerin alınacağını açıkladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251007/cenazeyi-karistirdilar-yanlis-gomulen-adami-mezardan-cikardilar-1099995396.html

türki̇ye

hatay

erzin

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Sputnik Türkiye

hatay, erzin, hatay valiliği, hatay büyükşehir belediyesi, hatay emniyet müdürlüğü, hatay barosu, hatay mustafa kemal üniversitesi