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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260719/hatayda-cenazeler-hastanede-karisti-universite-sorusturma-baslatti-1107374441.html
Hatay'da cenazeler hastanede karıştı: Üniversite soruşturma başlattı
Hatay'da cenazeler hastanede karıştı: Üniversite soruşturma başlattı
Sputnik Türkiye
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde hayatını kaybeden 2 kişinin cenazesinin karıştırılması üzerine idari soruşturma... 19.07.2026, Sputnik Türkiye
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Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde yaşamını yitiren Yusuf K'nin ailesi, morgdan teslim aldıkları cenazenin yakınlarına ait olmadığını fark etti. Yapılan incelemede cenazelerin karıştırıldığı ve Yusuf K'nin naaşının Erzin ilçesinde İsmail Ü'nün yerine defnedildiği belirlendi. Savcılık talimatıyla mezar açılarak Yusuf K'nin cenazesi ailesine teslim edildi.Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğü, olayla ilgili idari soruşturmanın başlatıldığını ve benzer bir durumun tekrar yaşanmaması için gerekli tüm tedbirlerin alınacağını açıkladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251007/cenazeyi-karistirdilar-yanlis-gomulen-adami-mezardan-cikardilar-1099995396.html
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hatay, erzin, hatay valiliği, hatay büyükşehir belediyesi, hatay emniyet müdürlüğü, hatay barosu, hatay mustafa kemal üniversitesi
hatay, erzin, hatay valiliği, hatay büyükşehir belediyesi, hatay emniyet müdürlüğü, hatay barosu, hatay mustafa kemal üniversitesi

Hatay'da cenazeler hastanede karıştı: Üniversite soruşturma başlattı

20:27 19.07.2026
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Morg - Sputnik Türkiye, 1920, 19.07.2026
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Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde hayatını kaybeden 2 kişinin cenazesinin karıştırılması üzerine idari soruşturma başlatıldı.
Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde yaşamını yitiren Yusuf K'nin ailesi, morgdan teslim aldıkları cenazenin yakınlarına ait olmadığını fark etti.
Yapılan incelemede cenazelerin karıştırıldığı ve Yusuf K'nin naaşının Erzin ilçesinde İsmail Ü'nün yerine defnedildiği belirlendi. Savcılık talimatıyla mezar açılarak Yusuf K'nin cenazesi ailesine teslim edildi.
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğü, olayla ilgili idari soruşturmanın başlatıldığını ve benzer bir durumun tekrar yaşanmaması için gerekli tüm tedbirlerin alınacağını açıkladı.
Uşak - Sputnik Türkiye, 1920, 07.10.2025
TÜRKİYE
Cenazeyi karıştırdılar, yanlış gömülen adamı mezardan çıkardılar
7 Ekim 2025, 17:16
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