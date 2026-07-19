https://anlatilaninotesi.com.tr/20260719/hatayda-cenazeler-hastanede-karisti-universite-sorusturma-baslatti-1107374441.html
Hatay'da cenazeler hastanede karıştı: Üniversite soruşturma başlattı
Hatay'da cenazeler hastanede karıştı: Üniversite soruşturma başlattı
Sputnik Türkiye
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde hayatını kaybeden 2 kişinin cenazesinin karıştırılması üzerine idari soruşturma... 19.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-19T20:27+0300
2026-07-19T20:27+0300
2026-07-19T20:27+0300
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hatay valiliği
hatay büyükşehir belediyesi
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hatay barosu
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Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde yaşamını yitiren Yusuf K'nin ailesi, morgdan teslim aldıkları cenazenin yakınlarına ait olmadığını fark etti. Yapılan incelemede cenazelerin karıştırıldığı ve Yusuf K'nin naaşının Erzin ilçesinde İsmail Ü'nün yerine defnedildiği belirlendi. Savcılık talimatıyla mezar açılarak Yusuf K'nin cenazesi ailesine teslim edildi.Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğü, olayla ilgili idari soruşturmanın başlatıldığını ve benzer bir durumun tekrar yaşanmaması için gerekli tüm tedbirlerin alınacağını açıkladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251007/cenazeyi-karistirdilar-yanlis-gomulen-adami-mezardan-cikardilar-1099995396.html
türki̇ye
hatay
erzin
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hatay, erzin, hatay valiliği, hatay büyükşehir belediyesi, hatay emniyet müdürlüğü, hatay barosu, hatay mustafa kemal üniversitesi
hatay, erzin, hatay valiliği, hatay büyükşehir belediyesi, hatay emniyet müdürlüğü, hatay barosu, hatay mustafa kemal üniversitesi
Hatay'da cenazeler hastanede karıştı: Üniversite soruşturma başlattı
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde hayatını kaybeden 2 kişinin cenazesinin karıştırılması üzerine idari soruşturma başlatıldı.
Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde yaşamını yitiren Yusuf K'nin ailesi, morgdan teslim aldıkları cenazenin yakınlarına ait olmadığını fark etti.
Yapılan incelemede cenazelerin karıştırıldığı ve Yusuf K'nin naaşının Erzin ilçesinde İsmail Ü'nün yerine defnedildiği belirlendi. Savcılık talimatıyla mezar açılarak Yusuf K'nin cenazesi ailesine teslim edildi.
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğü, olayla ilgili idari soruşturmanın başlatıldığını ve benzer bir durumun tekrar yaşanmaması için gerekli tüm tedbirlerin alınacağını açıkladı.