Cenazeyi karıştırdılar, yanlış gömülen adamı mezardan çıkardılar
Cenazeyi karıştırdılar, yanlış gömülen adamı mezardan çıkardılar
Uşak'ta morgta karışan ve defnedilen cenaze, hata ortaya çıkınca mezardan çıkarıldı.
Uşak'ta 80 yaşındaki G.G. isimli yaşlı adamın cenazesi aynı hastanede yaşamını kaybeden 91 yaşındaki G.K.'nin yakınlarına teslim edildi. Yaşlı adamın cenazesi toprağa verildikten sonra hata ortaya çıkınca mezar yeniden açıldı. Yaşlı adamın cenazesi ailesine teslim edildi. Cenazeler morgta karıştıYaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 18 gün önce tedavi altına alınan G.G. (80) pazar günü hayatını kaybetti. Geçirdiği beyin kanamasının ardından aynı hastanede yaklaşık 4 aydır tedavi gören G.K. (91) ise pazartesi sabaha karşı yaşamını yitirdi.Her iki cenaze de hastane morguna kaldırıldı. Cenazesini almak için dün hastaneye G.G.'nin yakınları, cenazelerinin morgda olmadığını öğrendi.Toprağa verildiği ortaya çıktıBunun üzerine hastane ve morg görevlileri tarafından yapılan incelemede, G.G.'nin aynı hastanede yaşamını yitiren G.K.'nın yakınları tarafından morgdan teslim alınarak Sivaslı ilçesi Selçikler beldesinde dün toprağa verildiği belirlendi.Sivaslı Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde Selçikler beldesindeki mezar açıldı, cenaze Sivaslı Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Burada G.G.'nin yakınlarının teşhis etmesinin ardından cenaze aileye teslim edildi. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından G.G.'nin Uşak Asri Mezarlığı'nda, G.K.'nın ise Selçikler beldesinde toprağa verileceği öğrenildi.
Uşak'ta 80 yaşındaki G.G. isimli yaşlı adamın cenazesi aynı hastanede yaşamını kaybeden 91 yaşındaki G.K.'nin yakınlarına teslim edildi. Yaşlı adamın cenazesi toprağa verildikten sonra hata ortaya çıkınca mezar yeniden açıldı. Yaşlı adamın cenazesi ailesine teslim edildi.
Yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 18 gün önce tedavi altına alınan G.G. (80) pazar günü hayatını kaybetti. Geçirdiği beyin kanamasının ardından aynı hastanede yaklaşık 4 aydır tedavi gören G.K. (91) ise pazartesi sabaha karşı yaşamını yitirdi.
Her iki cenaze de hastane morguna kaldırıldı. Cenazesini almak için dün hastaneye G.G.'nin yakınları, cenazelerinin morgda olmadığını öğrendi.
Toprağa verildiği ortaya çıktı
Bunun üzerine hastane ve morg görevlileri tarafından yapılan incelemede, G.G.'nin aynı hastanede yaşamını yitiren G.K.'nın yakınları tarafından morgdan teslim alınarak Sivaslı ilçesi Selçikler beldesinde dün toprağa verildiği belirlendi.
Sivaslı Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde Selçikler beldesindeki mezar açıldı, cenaze Sivaslı Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Burada G.G.'nin yakınlarının teşhis etmesinin ardından cenaze aileye teslim edildi. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından G.G.'nin Uşak Asri Mezarlığı'nda, G.K.'nın ise Selçikler beldesinde toprağa verileceği öğrenildi.