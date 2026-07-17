https://anlatilaninotesi.com.tr/20260717/ahbap-dernegi-sorusturmasi-ece-gunerin-kardesi-ozgur-guner-gozaltina-alindi-1107352465.html

AHBAP Derneği soruşturması: Ece Güner'in kardeşi Özgür Güner gözaltına alındı

AHBAP Derneği soruşturması: Ece Güner'in kardeşi Özgür Güner gözaltına alındı

Sputnik Türkiye

AHBAP Derneği soruşturmasında tutuklu bulunan Ece Güner'in kardeşi Özgür Güner gözaltına alındı. 17.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-17T23:28+0300

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AHBAP Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturmada tutuklu bulunan Ece Güner'in kardeşi Özgür Güner'in 400 bin euroyu yurt dışına transfer ettiği ve ardından yurt dışına çıkış için bilet aldığı tespit edildi.Yetkililerin banka hesaplarına bloke koymasının ardından Özgür Güner'in gözaltına alındığı öğrenildi.

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ece güner, ahbap derneği, haluk levent, mali yardım, insani yardım, yardım