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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260717/ahbap-dernegi-sorusturmasi-ece-gunerin-kardesi-ozgur-guner-gozaltina-alindi-1107352465.html
AHBAP Derneği soruşturması: Ece Güner'in kardeşi Özgür Güner gözaltına alındı
AHBAP Derneği soruşturması: Ece Güner'in kardeşi Özgür Güner gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
AHBAP Derneği soruşturmasında tutuklu bulunan Ece Güner'in kardeşi Özgür Güner gözaltına alındı. 17.07.2026, Sputnik Türkiye
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ahbap derneği
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AHBAP Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturmada tutuklu bulunan Ece Güner'in kardeşi Özgür Güner'in 400 bin euroyu yurt dışına transfer ettiği ve ardından yurt dışına çıkış için bilet aldığı tespit edildi.Yetkililerin banka hesaplarına bloke koymasının ardından Özgür Güner'in gözaltına alındığı öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260717/ahbap-dernegi-kurucusu-alper-celik-tutuklandi-1107349235.html
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ece güner, ahbap derneği, haluk levent, mali yardım, insani yardım, yardım
ece güner, ahbap derneği, haluk levent, mali yardım, insani yardım, yardım

AHBAP Derneği soruşturması: Ece Güner'in kardeşi Özgür Güner gözaltına alındı

23:28 17.07.2026 (güncellendi: 23:43 17.07.2026)
© AAHaluk Levent- AHBAP
Haluk Levent- AHBAP - Sputnik Türkiye, 1920, 17.07.2026
© AA
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AHBAP Derneği soruşturmasında tutuklu bulunan Ece Güner'in kardeşi Özgür Güner gözaltına alındı.
AHBAP Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturmada tutuklu bulunan Ece Güner'in kardeşi Özgür Güner'in 400 bin euroyu yurt dışına transfer ettiği ve ardından yurt dışına çıkış için bilet aldığı tespit edildi.
Yetkililerin banka hesaplarına bloke koymasının ardından Özgür Güner'in gözaltına alındığı öğrenildi.
Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında gözaltı - Sputnik Türkiye, 1920, 17.07.2026
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