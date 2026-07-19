Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260719/galatasarayli-ahmed-kutucunun-yeni-takimi-belli-oldu-1107373882.html
Galatasaraylı Ahmed Kutucu'nun yeni takımı belli oldu
Galatasaraylı Ahmed Kutucu'nun yeni takımı belli oldu
Sputnik Türkiye
Galatasaray'ın 2000 doğumlu hücum oyuncusu Ahmed Kutucu, sezon sonuna kadar Çaykur Rizespor'a kiralandı. 19.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-19T19:22+0300
2026-07-19T19:22+0300
spor
çaykur rizespor
galatasaray
futbol
futbol maçı
türkiye futbol federasyonu
transfer
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/13/1107373727_0:0:2730:1536_1920x0_80_0_0_9afe0eedb52cbf657e1dfd5f6954f3eb.jpg
Çaykur Rizespor, Galatasaray'dan hücum oyuncusu Ahmed Kutucu'yu sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.Kulüpten yapılan açıklamada, 2000 doğumlu futbolcuyla geçici sözleşme imzalandığı bildirildi. Ahmed Kutucu, geçen sezon Galatasaray formasıyla 18 resmi maçta görev yapmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260715/galatasaray-transferi-acikladi-ugochukwunun-sozlesme-detaylari-belli-oldu-1107284394.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/13/1107373727_341:0:2389:1536_1920x0_80_0_0_0b4fb36cd14f08b26d3b4464237d6003.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
çaykur rizespor, galatasaray, futbol, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu, transfer
çaykur rizespor, galatasaray, futbol, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu, transfer

Galatasaraylı Ahmed Kutucu'nun yeni takımı belli oldu

19:22 19.07.2026
© Fotoğraf : Çaykur RizesporAhmed Kutucu
Ahmed Kutucu - Sputnik Türkiye, 1920, 19.07.2026
© Fotoğraf : Çaykur Rizespor
Abone ol
Galatasaray'ın 2000 doğumlu hücum oyuncusu Ahmed Kutucu, sezon sonuna kadar Çaykur Rizespor'a kiralandı.
Çaykur Rizespor, Galatasaray'dan hücum oyuncusu Ahmed Kutucu'yu sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 2000 doğumlu futbolcuyla geçici sözleşme imzalandığı bildirildi.
Ahmed Kutucu, geçen sezon Galatasaray formasıyla 18 resmi maçta görev yapmıştı.
Lesley Ugochukwu - Sputnik Türkiye, 1920, 15.07.2026
SPOR
Galatasaray transferi açıkladı: Ugochukwu'nun sözleşme detayları belli oldu
15 Temmuz, 22:23
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала