https://anlatilaninotesi.com.tr/20260719/galatasarayli-ahmed-kutucunun-yeni-takimi-belli-oldu-1107373882.html
Galatasaraylı Ahmed Kutucu'nun yeni takımı belli oldu
Galatasaraylı Ahmed Kutucu'nun yeni takımı belli oldu
Sputnik Türkiye
Galatasaray'ın 2000 doğumlu hücum oyuncusu Ahmed Kutucu, sezon sonuna kadar Çaykur Rizespor'a kiralandı. 19.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-19T19:22+0300
2026-07-19T19:22+0300
2026-07-19T19:22+0300
spor
çaykur rizespor
galatasaray
futbol
futbol maçı
türkiye futbol federasyonu
transfer
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Çaykur Rizespor, Galatasaray'dan hücum oyuncusu Ahmed Kutucu'yu sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.Kulüpten yapılan açıklamada, 2000 doğumlu futbolcuyla geçici sözleşme imzalandığı bildirildi. Ahmed Kutucu, geçen sezon Galatasaray formasıyla 18 resmi maçta görev yapmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260715/galatasaray-transferi-acikladi-ugochukwunun-sozlesme-detaylari-belli-oldu-1107284394.html
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çaykur rizespor, galatasaray, futbol, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu, transfer
çaykur rizespor, galatasaray, futbol, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu, transfer
Galatasaraylı Ahmed Kutucu'nun yeni takımı belli oldu
Galatasaray'ın 2000 doğumlu hücum oyuncusu Ahmed Kutucu, sezon sonuna kadar Çaykur Rizespor'a kiralandı.
Çaykur Rizespor, Galatasaray'dan hücum oyuncusu Ahmed Kutucu'yu sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 2000 doğumlu futbolcuyla geçici sözleşme imzalandığı bildirildi.
Ahmed Kutucu, geçen sezon Galatasaray formasıyla 18 resmi maçta görev yapmıştı.