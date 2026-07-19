https://anlatilaninotesi.com.tr/20260719/abdde-marul-panigi-27-eyalette-geri-cagrildi-1107365187.html
ABD'de marul paniği: 27 eyalette geri çağrıldı
ABD'de marul paniği: 27 eyalette geri çağrıldı
Sputnik Türkiye
ABD'de bağırsak enfeksiyonuna yol açan Cyclospora adlı parazit nedeniyle 27 eyalette dağıtılan rendelenmiş marullar geri çağrıldı. Yetkililer, soruşturmanın... 19.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-19T11:48+0300
2026-07-19T11:48+0300
2026-07-19T11:48+0300
sağlik
abd
amerikan gıda ve i̇laç dairesi (fda)
marul
sebze
bağırsak
enfeksiyon
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ABD'de son haftalarda hızla artan bağırsak enfeksiyonu vakalarının ardından gözler ülkenin en büyük taze gıda üreticilerinden biri olan Taylor Farms'a çevrildi. Şirket, parazit bulaşmış olabileceği değerlendirilen rendelenmiş marulları piyasadan çekmeye başlarken, yetkililer salgının kapsamının genişleyebileceği uyarısında bulundu.Taylor Farms, geri çağrılan marulların Meksika'nın Guanajuato kentindeki üretim tesisinden çıktığını açıkladı. Ancak ürünlerin hangi markalar altında satıldığı ya da hangi market ve restoranlarda kullanıldığı paylaşılmadı. Bu nedenle tüketicilerin riskli ürünleri tespit etmesinin zorlaşabileceği aktarıldı.Şu ana kadar en az 34 eyalette Cyclospora vakaları bildirildi. New York ve Colorado'da vaka sayıları normalin üzerine çıkmasına rağmen bu eyaletler geri çağırma listesine dahil edilmedi.Cyclospora, kirli su veya kontamine olmuş sebze ve meyvelerle insanlara bulaşabilen mikroskobik bir parazit olarak biliniyor. Bu parazitin neden olduğu 'siklosporiyazis' ise özellikle şiddetli ishal, mide krampları, bulantı, kusma, iştahsızlık ve halsizlik gibi belirtilerle ortaya çıkan bir bağırsak enfeksiyonu olarak tanımlanıyor.Soruşturma genişleyebilirABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), soruşturmanın sürdüğünü belirterek yalnızca rendelenmiş marulların değil, aynı tesiste yetiştirilen veya işlenen başka ürünlerin de inceleme altında olduğunu açıkladı.FDA ayrıca Indiana, Kentucky, Michigan, Ohio ve Batı Virginia eyaletlerindeki Taco Bell restoranlarında servis edilen söz konusu marulların tüketilmemesi yönünde uyarı yayımladı.Birçok eyalet risk altındaTaylor Farms, geri çağırmanın 29 Haziran ile 16 Temmuz tarihleri arasında dağıtılan parçalanmış marul ürünlerini kapsadığını açıkladı. Riskli ürünlerin Alabama, Connecticut, Georgia, Massachusetts ve Texas başta olmak üzere 27 eyalete sevk edildiği belirtilirken, Kaliforniya ve New York geri çağırma kapsamına alınmadı.Şirket, FDA'nın yürüttüğü araştırmalarda ABD'deki marul arzının yüzde 1'inden azını oluşturan bağımsız bir çiftliğin salgının olası kaynağı olarak belirlendiğini ifade etti.Binlerce vaka inceleniyorFDA'nın verilerine göre aynı ürünle bağlantılı bin 600'den fazla vaka tespit edildi. Haziran ayının sonundan bu yana yeni enfeksiyonların bildirilmeye devam ettiği aktarıldı. Michigan eyaletinde ise 5 binden fazla vaka doğrulandı.Öte yandan FDA Gıda Birimi Geçici Başkan Yardımcısı Dr. Donald Prater, marul başta olmak üzere birden fazla taze üründe geriye dönük izleme çalışmalarının sürdüğünü belirterek soruşturmanın yeni ürünleri de kapsayabileceğini söyledi.
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abd, amerikan gıda ve i̇laç dairesi (fda), marul, sebze, bağırsak, enfeksiyon
abd, amerikan gıda ve i̇laç dairesi (fda), marul, sebze, bağırsak, enfeksiyon
ABD'de marul paniği: 27 eyalette geri çağrıldı
ABD'de bağırsak enfeksiyonuna yol açan Cyclospora adlı parazit nedeniyle 27 eyalette dağıtılan rendelenmiş marullar geri çağrıldı. Yetkililer, soruşturmanın sürdüğünü ve önümüzdeki günlerde başka ürünlerin de riskli ilan edilebileceğini açıkladı.
ABD'de son haftalarda hızla artan bağırsak enfeksiyonu vakalarının ardından gözler ülkenin en büyük taze gıda üreticilerinden biri olan Taylor Farms'a çevrildi. Şirket, parazit bulaşmış olabileceği değerlendirilen rendelenmiş marulları piyasadan çekmeye başlarken, yetkililer salgının kapsamının genişleyebileceği uyarısında bulundu.
Taylor Farms, geri çağrılan marulların Meksika'nın Guanajuato kentindeki üretim tesisinden çıktığını açıkladı. Ancak ürünlerin hangi markalar altında satıldığı ya da hangi market ve restoranlarda kullanıldığı paylaşılmadı. Bu nedenle tüketicilerin riskli ürünleri tespit etmesinin zorlaşabileceği aktarıldı.
Şu ana kadar en az 34 eyalette Cyclospora vakaları bildirildi. New York ve Colorado'da vaka sayıları normalin üzerine çıkmasına rağmen bu eyaletler geri çağırma listesine dahil edilmedi.
Cyclospora, kirli su veya kontamine olmuş sebze ve meyvelerle insanlara bulaşabilen mikroskobik bir parazit olarak biliniyor. Bu parazitin neden olduğu 'siklosporiyazis' ise özellikle şiddetli ishal, mide krampları, bulantı, kusma, iştahsızlık ve halsizlik gibi belirtilerle ortaya çıkan bir bağırsak enfeksiyonu olarak tanımlanıyor.
Soruşturma genişleyebilir
ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), soruşturmanın sürdüğünü belirterek yalnızca rendelenmiş marulların değil, aynı tesiste yetiştirilen veya işlenen başka ürünlerin de inceleme altında olduğunu açıkladı.
Açıklamada, "Soruşturma devam ediyor. İncelemeler ilerledikçe başka markalar, restoranlar, perakendeciler veya dağıtım kanalları da tespit edilebilir."
ifadelerine yer verildi.
FDA ayrıca Indiana, Kentucky, Michigan, Ohio ve Batı Virginia eyaletlerindeki Taco Bell restoranlarında servis edilen söz konusu marulların tüketilmemesi yönünde uyarı yayımladı.
Birçok eyalet risk altında
Taylor Farms, geri çağırmanın 29 Haziran ile 16 Temmuz tarihleri arasında dağıtılan parçalanmış marul ürünlerini kapsadığını açıkladı. Riskli ürünlerin Alabama, Connecticut, Georgia, Massachusetts ve Texas başta olmak üzere 27 eyalete sevk edildiği belirtilirken, Kaliforniya ve New York geri çağırma kapsamına alınmadı.
Şirket, FDA'nın yürüttüğü araştırmalarda ABD'deki marul arzının yüzde 1'inden azını oluşturan bağımsız bir çiftliğin salgının olası kaynağı olarak belirlendiğini ifade etti.
Binlerce vaka inceleniyor
FDA'nın verilerine göre aynı ürünle bağlantılı bin 600'den fazla vaka tespit edildi. Haziran ayının sonundan bu yana yeni enfeksiyonların bildirilmeye devam ettiği aktarıldı. Michigan eyaletinde ise 5 binden fazla vaka doğrulandı.
ABD Sağlık Bakanı Robert F. Kennedy Jr.
, "Her yaz Cyclospora salgınları yaşanıyor. Muhtemel kaynağı artık bildiğimize göre insanların sağlıklı seçimler yapması daha kolay olacak."
dedi.
Öte yandan FDA Gıda Birimi Geçici Başkan Yardımcısı Dr. Donald Prater, marul başta olmak üzere birden fazla taze üründe geriye dönük izleme çalışmalarının sürdüğünü belirterek soruşturmanın yeni ürünleri de kapsayabileceğini söyledi.