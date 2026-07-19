https://anlatilaninotesi.com.tr/20260719/bilim-insanlarindan-dikkat-ceken-uyari-yapay-tatlandiricilar-beyni-yaslandiriyor-1107367313.html
Bilim insanlarından dikkat çeken uyarı: Yapay tatlandırıcılar beyni yaşlandırıyor
Bilim insanlarından dikkat çeken uyarı: Yapay tatlandırıcılar beyni yaşlandırıyor
Sputnik Türkiye
12 bin 772 kişiyi yaklaşık 8 yıl boyunca takip eden araştırma, yüksek yapay tatlandırıcı tüketimi ile hafıza ve düşünme becerilerindeki daha hızlı gerileme... 19.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-19T13:51+0300
2026-07-19T13:51+0300
2026-07-19T13:51+0300
sağlik
yapay tatlandırıcı
şeker
diyabet
beyin
yaşlanma
yaşlılık
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Araştırmacılar, uzun yıllardır şeker yerine kullanılan bazı yapay tatlandırıcıların beyin sağlığı üzerindeki olası etkilerini inceledi. Çalışmada, en fazla yapay tatlandırıcı tüketen kişilerin hafıza ve düşünme becerilerinde daha hızlı gerileme görüldüğü belirlendi. Ancak araştırmacılar, bunun neden-sonuç ilişkisini kanıtlamadığını özellikle vurguladı.Araştırma, Brezilya'daki Sao Paulo Üniversitesinden Prof. Dr. Claudia Kimie Suemoto liderliğinde yürütüldü ve sonuçları Amerikan Nöroloji Akademisi'nin 'Neurology' dergisinde yayımlandı.Hangi tatlandırıcılar incelendi?Araştırmada aspartam, sakarin, asesülfam K, eritritol, ksilitol, sorbitol ve tagatoz olmak üzere yedi yaygın tatlandırıcı değerlendirildi.Sonuçlara göre aspartam, sakarin, asesülfam K, eritritol, ksilitol ve sorbitol, hafıza ve bilişsel performanstaki daha hızlı gerilemeyle ilişkilendirildi. İncelenen tatlandırıcılar arasında yalnızca 'tagatoz' için benzer bir bağlantı bulunmadı.Araştırmacılar ayrıca bu ilişkinin 60 yaş altındaki bireylerde ve diyabet hastalarında daha belirgin olduğunu tespit etti.Bulgular kesin neden-sonuç ilişkisi göstermiyorAraştırmada en fazla yapay tatlandırıcı tüketen grubun bilişsel performansındaki gerilemenin, en az tüketen gruba göre yüzde 62 daha hızlı olduğu hesaplandı. Araştırmacılar bu farkın yaklaşık 1.6 yıllık ek beyin yaşlanmasına karşılık gelebileceğini belirtti.Bununla birlikte araştırmacılar, çalışmanın gözlemsel olduğunu ve yapay tatlandırıcıların doğrudan bilişsel gerilemeye neden olduğunu kanıtlamadığını vurguladı. Beslenme alışkanlıkları, yaşam tarzı ve diğer sağlık faktörlerinin de sonuçlar üzerinde etkili olabileceği ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260719/fransada-akil-almaz-hata-ayak-bilegi-ameliyati-beklerken-disleri-cekildi-1107366785.html
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yapay tatlandırıcı, şeker, diyabet, beyin, yaşlanma, yaşlılık
yapay tatlandırıcı, şeker, diyabet, beyin, yaşlanma, yaşlılık
Bilim insanlarından dikkat çeken uyarı: Yapay tatlandırıcılar beyni yaşlandırıyor
12 bin 772 kişiyi yaklaşık 8 yıl boyunca takip eden araştırma, yüksek yapay tatlandırıcı tüketimi ile hafıza ve düşünme becerilerindeki daha hızlı gerileme arasında bağlantı bulunduğunu ortaya koydu.
Araştırmacılar, uzun yıllardır şeker yerine kullanılan bazı yapay tatlandırıcıların beyin sağlığı üzerindeki olası etkilerini inceledi. Çalışmada, en fazla yapay tatlandırıcı tüketen kişilerin hafıza ve düşünme becerilerinde daha hızlı gerileme görüldüğü belirlendi. Ancak araştırmacılar, bunun neden-sonuç ilişkisini kanıtlamadığını özellikle vurguladı.
Araştırma, Brezilya'daki Sao Paulo Üniversitesinden Prof. Dr. Claudia Kimie Suemoto liderliğinde yürütüldü ve sonuçları Amerikan Nöroloji Akademisi'nin 'Neurology' dergisinde yayımlandı.
Prof. Dr. Claudia Kimie Suemoto
, "Düşük ve sıfır kalorili tatlandırıcılar genellikle şekere sağlıklı bir alternatif olarak görülüyor. Ancak bulgularımız, bazı tatlandırıcıların zaman içinde beyin sağlığı üzerinde olumsuz etkilerle ilişkili olabileceğini gösteriyor."
dedi.
Hangi tatlandırıcılar incelendi?
Araştırmada aspartam, sakarin, asesülfam K, eritritol, ksilitol, sorbitol ve tagatoz olmak üzere yedi yaygın tatlandırıcı değerlendirildi.
Sonuçlara göre aspartam, sakarin, asesülfam K, eritritol, ksilitol ve sorbitol, hafıza ve bilişsel performanstaki daha hızlı gerilemeyle ilişkilendirildi. İncelenen tatlandırıcılar arasında yalnızca 'tagatoz' için benzer bir bağlantı bulunmadı.
Araştırmacılar ayrıca bu ilişkinin 60 yaş altındaki bireylerde ve diyabet hastalarında daha belirgin olduğunu tespit etti.
Bulgular kesin neden-sonuç ilişkisi göstermiyor
Araştırmada en fazla yapay tatlandırıcı tüketen grubun bilişsel performansındaki gerilemenin, en az tüketen gruba göre yüzde 62 daha hızlı olduğu hesaplandı. Araştırmacılar bu farkın yaklaşık 1.6 yıllık ek beyin yaşlanmasına karşılık gelebileceğini belirtti.
Bununla birlikte araştırmacılar, çalışmanın gözlemsel olduğunu ve yapay tatlandırıcıların doğrudan bilişsel gerilemeye neden olduğunu kanıtlamadığını vurguladı. Beslenme alışkanlıkları, yaşam tarzı ve diğer sağlık faktörlerinin de sonuçlar üzerinde etkili olabileceği ifade edildi.