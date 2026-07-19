https://anlatilaninotesi.com.tr/20260719/bilim-insanlarindan-dikkat-ceken-uyari-yapay-tatlandiricilar-beyni-yaslandiriyor-1107367313.html

Bilim insanlarından dikkat çeken uyarı: Yapay tatlandırıcılar beyni yaşlandırıyor

Bilim insanlarından dikkat çeken uyarı: Yapay tatlandırıcılar beyni yaşlandırıyor

Sputnik Türkiye

12 bin 772 kişiyi yaklaşık 8 yıl boyunca takip eden araştırma, yüksek yapay tatlandırıcı tüketimi ile hafıza ve düşünme becerilerindeki daha hızlı gerileme... 19.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-19T13:51+0300

2026-07-19T13:51+0300

2026-07-19T13:51+0300

sağlik

yapay tatlandırıcı

şeker

diyabet

beyin

yaşlanma

yaşlılık

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Araştırmacılar, uzun yıllardır şeker yerine kullanılan bazı yapay tatlandırıcıların beyin sağlığı üzerindeki olası etkilerini inceledi. Çalışmada, en fazla yapay tatlandırıcı tüketen kişilerin hafıza ve düşünme becerilerinde daha hızlı gerileme görüldüğü belirlendi. Ancak araştırmacılar, bunun neden-sonuç ilişkisini kanıtlamadığını özellikle vurguladı.Araştırma, Brezilya'daki Sao Paulo Üniversitesinden Prof. Dr. Claudia Kimie Suemoto liderliğinde yürütüldü ve sonuçları Amerikan Nöroloji Akademisi'nin 'Neurology' dergisinde yayımlandı.Hangi tatlandırıcılar incelendi?Araştırmada aspartam, sakarin, asesülfam K, eritritol, ksilitol, sorbitol ve tagatoz olmak üzere yedi yaygın tatlandırıcı değerlendirildi.Sonuçlara göre aspartam, sakarin, asesülfam K, eritritol, ksilitol ve sorbitol, hafıza ve bilişsel performanstaki daha hızlı gerilemeyle ilişkilendirildi. İncelenen tatlandırıcılar arasında yalnızca 'tagatoz' için benzer bir bağlantı bulunmadı.Araştırmacılar ayrıca bu ilişkinin 60 yaş altındaki bireylerde ve diyabet hastalarında daha belirgin olduğunu tespit etti.Bulgular kesin neden-sonuç ilişkisi göstermiyorAraştırmada en fazla yapay tatlandırıcı tüketen grubun bilişsel performansındaki gerilemenin, en az tüketen gruba göre yüzde 62 daha hızlı olduğu hesaplandı. Araştırmacılar bu farkın yaklaşık 1.6 yıllık ek beyin yaşlanmasına karşılık gelebileceğini belirtti.Bununla birlikte araştırmacılar, çalışmanın gözlemsel olduğunu ve yapay tatlandırıcıların doğrudan bilişsel gerilemeye neden olduğunu kanıtlamadığını vurguladı. Beslenme alışkanlıkları, yaşam tarzı ve diğer sağlık faktörlerinin de sonuçlar üzerinde etkili olabileceği ifade edildi.

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yapay tatlandırıcı, şeker, diyabet, beyin, yaşlanma, yaşlılık