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Bakan Çiftçi: Yabancı plakalı araçların kullanımını vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak şekilde netleştirdik
Bakan Çiftçi: Yabancı plakalı araçların kullanımını vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak şekilde netleştirdik
Sputnik Türkiye
Yabancı plakalı araçların Türkiye'de kullanımıyla ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Çiftçi gurbetçi vatandaşlara önemli bir kolaylık sağladıklarını... 13.07.2026, Sputnik Türkiye
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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlardan İçişleri Bakanlığı'na ulaşan talepler ve uygulamada karşılaşılan cezai işlem sorunlarını Ticaret Bakanlığı'na ilettiklerini belirtti.Bakan Çiftçi, konuyla ilgili şunları kaydetti:
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mustafa çiftçi, i̇çişleri bakanlığı, ticaret bakanlığı
mustafa çiftçi, i̇çişleri bakanlığı, ticaret bakanlığı

Bakan Çiftçi: Yabancı plakalı araçların kullanımını vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak şekilde netleştirdik

22:21 13.07.2026 (güncellendi: 22:24 13.07.2026)
© AA / Sercan Küçükşahinİçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi - Sputnik Türkiye, 1920, 13.07.2026
© AA / Sercan Küçükşahin
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Yabancı plakalı araçların Türkiye'de kullanımıyla ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Çiftçi gurbetçi vatandaşlara önemli bir kolaylık sağladıklarını söyledi.
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlardan İçişleri Bakanlığı'na ulaşan talepler ve uygulamada karşılaşılan cezai işlem sorunlarını Ticaret Bakanlığı'na ilettiklerini belirtti.
Bakan Çiftçi, konuyla ilgili şunları kaydetti:

Gurbetçi vatandaşlarımıza önemli bir kolaylık sağladık. İki Bakanlığımız arasında gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda, yabancı plakalı araçların kullanımına ilişkin esasları vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak şekilde netleştirdik. Buna göre, izin hak sahibinin Türkiye'de bulunması şartıyla, yurt dışında yerleşik eş, üstsoy (anne, baba, büyükanne, büyükbaba) ile altsoy (çocukları ve torunları) izin hak sahibi araçta bulunmasa da aracı kullanabilecek.

İzin hak sahibinin araçta bulunması halinde ise yurt dışında yerleşik diğer kişiler de akrabalık şartı aranmaksızın aracı kullanabilecek.

Ayrıca acil durumlarda ve bu durum süresince, araç sahibinin araçta bulunması şartıyla Türkiye'de yerleşik olan eş, altsoy ve üstsoyundan kişiler tarafından aracın kullanılması halinde cezai işlem uygulanmayacak.

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