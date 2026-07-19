https://anlatilaninotesi.com.tr/20260719/bakan-fidandan-abd-iran-gerilimiyle-ilgili-aciklama-turkiye-de-bu-konuda-katarla-yakin-koordinasyon-1107374571.html

Bakan Fidan'dan ABD-İran gerilimiyle ilgili açıklama: Türkiye de bu konuda Katar'la yakın koordinasyon içerisinde

Bakan Fidan'dan ABD-İran gerilimiyle ilgili açıklama: Türkiye de bu konuda Katar'la yakın koordinasyon içerisinde

Sputnik Türkiye

Dışişleri Bakanı Fidan, Katar TV'ye verdiği demeçte ABD ve İran arasında daha önce Pakistan, Katar ve Türkiye'nin katkılarıyla oluşturulan mutabakat zaptına... 19.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-19T20:39+0300

2026-07-19T20:39+0300

2026-07-19T20:40+0300

abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇

katar

türkiye

hakan fidan

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Katar ziyareti sırasında Katar TV'ye açıklamalarda bulundu.Fidan, ABD-İran savaşının bölge ekonomisini etkilediğini belirterek, bu savaşın yaygınlaşma riskinin bölgede daha fazla soruna yol açabileceğini kaydetti.Şu anda altyapılara saldırıların olduğunu anımsatan Fidan, "Dileğimiz odur ki, bir an önce İran ve Amerika arasında bir anlaşmaya tekrar dönülsün. Biliyorsunuz Pakistan'ın arabuluculuğuyla, Katar'ın yoğun katkılarıyla, Türkiye'nin de katkılarıyla bir mutabakat zaptı oluşturulmuştu. Ama daha sonra şu anda buradan uzaklaştık. Tekrar buna dönülmesi lazım" vurgusu yaptı.Fidan, Katar ziyareti sırasında yaptığı görüşmelerde bu konuları görüştüklerine değinerek, şu ifadeleri kullandı:Katar ile Türkiye'nin tarihi ve güçlü ilişkilere sahip iki ülke olduğuna dikkati çeken Bakan Fidan, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın temelinin merhum Katar Emiri Şeyh Hamed bin Halife Al Sani döneminde atıldığını belirtti.Fidan, Katar halkına baş sağlığı ve merhum Şeyh Hamed'e Allah'tan rahmet dileyerek, şunları söyledi:Körfez bölgesinde Katar başta olmak üzere Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Kuveyt ve Umman'ın yıllardır çok ciddi ilerleme kaydettiğine dikkati çeken Fidan, bu ülkelerin kalkınma ve temel hizmetleri geliştirerek dünya standartlarında çok güçlü devlet ve şehirler oluşturduğunu ifade etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260719/irandan-hurmuz-bogazi-aciklamasi-guvenli-rotayi-ihlal-eden-2-gemi-kaza-yapti-1107368743.html

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