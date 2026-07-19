https://anlatilaninotesi.com.tr/20260719/bakan-fidandan-abd-iran-gerilimiyle-ilgili-aciklama-turkiye-de-bu-konuda-katarla-yakin-koordinasyon-1107374571.html
Bakan Fidan'dan ABD-İran gerilimiyle ilgili açıklama: Türkiye de bu konuda Katar'la yakın koordinasyon içerisinde
Bakan Fidan'dan ABD-İran gerilimiyle ilgili açıklama: Türkiye de bu konuda Katar'la yakın koordinasyon içerisinde
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanı Fidan, Katar TV'ye verdiği demeçte ABD ve İran arasında daha önce Pakistan, Katar ve Türkiye'nin katkılarıyla oluşturulan mutabakat zaptına... 19.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-19T20:39+0300
2026-07-19T20:39+0300
2026-07-19T20:40+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
katar
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hakan fidan
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Katar ziyareti sırasında Katar TV'ye açıklamalarda bulundu.Fidan, ABD-İran savaşının bölge ekonomisini etkilediğini belirterek, bu savaşın yaygınlaşma riskinin bölgede daha fazla soruna yol açabileceğini kaydetti.Şu anda altyapılara saldırıların olduğunu anımsatan Fidan, "Dileğimiz odur ki, bir an önce İran ve Amerika arasında bir anlaşmaya tekrar dönülsün. Biliyorsunuz Pakistan'ın arabuluculuğuyla, Katar'ın yoğun katkılarıyla, Türkiye'nin de katkılarıyla bir mutabakat zaptı oluşturulmuştu. Ama daha sonra şu anda buradan uzaklaştık. Tekrar buna dönülmesi lazım" vurgusu yaptı.Fidan, Katar ziyareti sırasında yaptığı görüşmelerde bu konuları görüştüklerine değinerek, şu ifadeleri kullandı:Katar ile Türkiye'nin tarihi ve güçlü ilişkilere sahip iki ülke olduğuna dikkati çeken Bakan Fidan, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın temelinin merhum Katar Emiri Şeyh Hamed bin Halife Al Sani döneminde atıldığını belirtti.Fidan, Katar halkına baş sağlığı ve merhum Şeyh Hamed'e Allah'tan rahmet dileyerek, şunları söyledi:Körfez bölgesinde Katar başta olmak üzere Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Kuveyt ve Umman'ın yıllardır çok ciddi ilerleme kaydettiğine dikkati çeken Fidan, bu ülkelerin kalkınma ve temel hizmetleri geliştirerek dünya standartlarında çok güçlü devlet ve şehirler oluşturduğunu ifade etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260719/irandan-hurmuz-bogazi-aciklamasi-guvenli-rotayi-ihlal-eden-2-gemi-kaza-yapti-1107368743.html
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katar, türkiye, hakan fidan
Bakan Fidan'dan ABD-İran gerilimiyle ilgili açıklama: Türkiye de bu konuda Katar'la yakın koordinasyon içerisinde
20:39 19.07.2026 (güncellendi: 20:40 19.07.2026)
Dışişleri Bakanı Fidan, Katar TV'ye verdiği demeçte ABD ve İran arasında daha önce Pakistan, Katar ve Türkiye'nin katkılarıyla oluşturulan mutabakat zaptına acilen geri dönülmesi çağrısında bulunarak, krizin çözümü için Türkiye'nin Katar'la yakın koordinasyon içerisinde olduğunu söyledi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Katar ziyareti sırasında Katar TV'ye açıklamalarda bulundu.
Fidan, ABD-İran savaşının bölge ekonomisini etkilediğini belirterek, bu savaşın yaygınlaşma riskinin bölgede daha fazla soruna yol açabileceğini kaydetti.
Şu anda altyapılara saldırıların olduğunu anımsatan Fidan, "Dileğimiz odur ki, bir an önce İran ve Amerika arasında bir anlaşmaya tekrar dönülsün. Biliyorsunuz Pakistan'ın arabuluculuğuyla, Katar'ın yoğun katkılarıyla, Türkiye'nin de katkılarıyla bir mutabakat zaptı oluşturulmuştu. Ama daha sonra şu anda buradan uzaklaştık. Tekrar buna dönülmesi lazım" vurgusu yaptı.
Fidan, Katar ziyareti sırasında yaptığı görüşmelerde bu konuları görüştüklerine değinerek, şu ifadeleri kullandı:
Şunu memnuniyetle görüyorum, Katar yine bu krizin çözümü için bütün yapıcı teknikleri kullanarak, bütün kanalları kullanarak elinden geleni yapmaya çalışıyor. İnşallah bugünlerde iyi bir haber alırız. Türkiye de bu konuda Katar'la yakın koordinasyon içerisinde. Hem Katar'ın güvenliği hem Katar'ın barışı hem bölgenin güvenliği hem bölgenin istikrarı, Türkiye'nin de çıkarına olan bir husus. Dolayısıyla hem Körfez Bölgesi'yle hem de diğer İslam dünyası ülkeleriyle birçok konuda olduğu gibi bu meselede de beraber çalışmaya devam edeceğiz.
Katar ile Türkiye'nin tarihi ve güçlü ilişkilere sahip iki ülke olduğuna dikkati çeken Bakan Fidan, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın temelinin merhum Katar Emiri Şeyh Hamed bin Halife Al Sani döneminde atıldığını belirtti.
Fidan, Katar halkına baş sağlığı ve merhum Şeyh Hamed'e Allah'tan rahmet dileyerek, şunları söyledi:
Kendisi gerçekten sadece Katar için değil, İslam dünyası için ve dünya için vizyoner bir liderdi. Çok ciddi yapıcı katkıları oldu. Ve şu anda hem bölgemiz hem de ötesi bu katkılarından şu ana kadar yaptıklarından istifade ediyor.
Körfez bölgesinde Katar başta olmak üzere Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Kuveyt ve Umman'ın yıllardır çok ciddi ilerleme kaydettiğine dikkati çeken Fidan, bu ülkelerin kalkınma ve temel hizmetleri geliştirerek dünya standartlarında çok güçlü devlet ve şehirler oluşturduğunu ifade etti.