https://anlatilaninotesi.com.tr/20260719/ankarada-fabrika-yangini-cikti-ekipler-alevlere-mudahale-ediyor-1107370761.html

Ankara'da fabrika yangını çıktı: Ekipler alevlere müdahale ediyor

Ankara'da fabrika yangını çıktı: Ekipler alevlere müdahale ediyor

Sputnik Türkiye

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bir fabrikada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. 19.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-19T16:33+0300

2026-07-19T16:33+0300

2026-07-19T16:33+0300

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Dağyaka Mahallesi 2038. Cadde'deki fabrikada çıkan yangın üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260717/cerrahpasa-dis-hekimligi-fakultesi-binasinda-yangin-cikti-1107351765.html

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Sputnik Türkiye

ankara, ankara büyükşehir belediyesi, ankara valiliği, yangın, yangın alarmı, yangın söndürme, yangın felaketi