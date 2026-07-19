https://anlatilaninotesi.com.tr/20260719/ankarada-fabrika-yangini-cikti-ekipler-alevlere-mudahale-ediyor-1107370761.html
Ankara'da fabrika yangını çıktı: Ekipler alevlere müdahale ediyor
Ankara'da fabrika yangını çıktı: Ekipler alevlere müdahale ediyor
Sputnik Türkiye
Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bir fabrikada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. 19.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-19T16:33+0300
2026-07-19T16:33+0300
2026-07-19T16:33+0300
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ankara valiliği
yangın
yangın alarmı
yangın söndürme
yangın felaketi
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Dağyaka Mahallesi 2038. Cadde'deki fabrikada çıkan yangın üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260717/cerrahpasa-dis-hekimligi-fakultesi-binasinda-yangin-cikti-1107351765.html
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ankara, ankara büyükşehir belediyesi, ankara valiliği, yangın, yangın alarmı, yangın söndürme, yangın felaketi
ankara, ankara büyükşehir belediyesi, ankara valiliği, yangın, yangın alarmı, yangın söndürme, yangın felaketi
Ankara'da fabrika yangını çıktı: Ekipler alevlere müdahale ediyor
Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bir fabrikada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Dağyaka Mahallesi 2038. Cadde'deki fabrikada çıkan yangın üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.