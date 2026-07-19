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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260719/ankarada-fabrika-yangini-cikti-ekipler-alevlere-mudahale-ediyor-1107370761.html
Ankara'da fabrika yangını çıktı: Ekipler alevlere müdahale ediyor
Ankara'da fabrika yangını çıktı: Ekipler alevlere müdahale ediyor
Sputnik Türkiye
Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bir fabrikada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. 19.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-19T16:33+0300
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Dağyaka Mahallesi 2038. Cadde'deki fabrikada çıkan yangın üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260717/cerrahpasa-dis-hekimligi-fakultesi-binasinda-yangin-cikti-1107351765.html
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ankara, ankara büyükşehir belediyesi, ankara valiliği, yangın, yangın alarmı, yangın söndürme, yangın felaketi
ankara, ankara büyükşehir belediyesi, ankara valiliği, yangın, yangın alarmı, yangın söndürme, yangın felaketi

Ankara'da fabrika yangını çıktı: Ekipler alevlere müdahale ediyor

16:33 19.07.2026
© AAYangın - İtfaiye
Yangın - İtfaiye - Sputnik Türkiye, 1920, 19.07.2026
© AA
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Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bir fabrikada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Dağyaka Mahallesi 2038. Cadde'deki fabrikada çıkan yangın üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
Cerrahpaşa Diş Hekimliği Fakültesi binasında yangın çıktı - Sputnik Türkiye, 1920, 17.07.2026
TÜRKİYE
Cerrahpaşa Diş Hekimliği Fakültesi'nde yangın çıktı
17 Temmuz, 22:39
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