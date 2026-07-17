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Cerrahpaşa Diş Hekimliği Fakültesi'nde yangın çıktı
Cerrahpaşa Diş Hekimliği Fakültesi'nde yangın çıktı
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İstanbul'un Fatih ilçesinde bulunan İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Diş Hekimliği Fakültesi binasının çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. 17.07.2026, Sputnik Türkiye
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Cerrahpaşa Diş Hekimliği Fakültesi binasının çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın meydana geldi.Koca Mustafapaşa Caddesi'ndeki yangına çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260715/izmirde-orman-yangini-cikti-bitkin-dusen-bukalemun-kurtarildi-1107280628.html
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i̇stanbul üniversitesi, i̇stanbul üniversitesi-cerrahpaşa, i̇stanbul üniversitesi cerrahpaşa tıp fakültesi, yangın, yangın alarmı, yangın felaketi
i̇stanbul üniversitesi, i̇stanbul üniversitesi-cerrahpaşa, i̇stanbul üniversitesi cerrahpaşa tıp fakültesi, yangın, yangın alarmı, yangın felaketi

Cerrahpaşa Diş Hekimliği Fakültesi'nde yangın çıktı

22:39 17.07.2026 (güncellendi: 22:57 17.07.2026)
© AACerrahpaşa Diş Hekimliği Fakültesi binasında yangın çıktı
Cerrahpaşa Diş Hekimliği Fakültesi binasında yangın çıktı - Sputnik Türkiye, 1920, 17.07.2026
© AA
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İstanbul'un Fatih ilçesinde bulunan İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Diş Hekimliği Fakültesi binasının çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Cerrahpaşa Diş Hekimliği Fakültesi binasının çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın meydana geldi.
Koca Mustafapaşa Caddesi'ndeki yangına çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
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