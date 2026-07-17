https://anlatilaninotesi.com.tr/20260717/cerrahpasa-dis-hekimligi-fakultesi-binasinda-yangin-cikti-1107351765.html

Cerrahpaşa Diş Hekimliği Fakültesi'nde yangın çıktı

Cerrahpaşa Diş Hekimliği Fakültesi'nde yangın çıktı

Sputnik Türkiye

İstanbul'un Fatih ilçesinde bulunan İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Diş Hekimliği Fakültesi binasının çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. 17.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-17T22:39+0300

2026-07-17T22:39+0300

2026-07-17T22:57+0300

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i̇stanbul üniversitesi-cerrahpaşa

i̇stanbul üniversitesi cerrahpaşa tıp fakültesi

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Cerrahpaşa Diş Hekimliği Fakültesi binasının çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın meydana geldi.Koca Mustafapaşa Caddesi'ndeki yangına çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

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