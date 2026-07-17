https://anlatilaninotesi.com.tr/20260717/cerrahpasa-dis-hekimligi-fakultesi-binasinda-yangin-cikti-1107351765.html
Cerrahpaşa Diş Hekimliği Fakültesi'nde yangın çıktı
Cerrahpaşa Diş Hekimliği Fakültesi'nde yangın çıktı
Sputnik Türkiye
İstanbul'un Fatih ilçesinde bulunan İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Diş Hekimliği Fakültesi binasının çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. 17.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-17T22:39+0300
2026-07-17T22:39+0300
2026-07-17T22:57+0300
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i̇stanbul üniversitesi cerrahpaşa tıp fakültesi
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Cerrahpaşa Diş Hekimliği Fakültesi binasının çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın meydana geldi.Koca Mustafapaşa Caddesi'ndeki yangına çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260715/izmirde-orman-yangini-cikti-bitkin-dusen-bukalemun-kurtarildi-1107280628.html
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i̇stanbul üniversitesi, i̇stanbul üniversitesi-cerrahpaşa, i̇stanbul üniversitesi cerrahpaşa tıp fakültesi, yangın, yangın alarmı, yangın felaketi
i̇stanbul üniversitesi, i̇stanbul üniversitesi-cerrahpaşa, i̇stanbul üniversitesi cerrahpaşa tıp fakültesi, yangın, yangın alarmı, yangın felaketi
Cerrahpaşa Diş Hekimliği Fakültesi'nde yangın çıktı
22:39 17.07.2026 (güncellendi: 22:57 17.07.2026)
İstanbul'un Fatih ilçesinde bulunan İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Diş Hekimliği Fakültesi binasının çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Cerrahpaşa Diş Hekimliği Fakültesi binasının çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın meydana geldi.
Koca Mustafapaşa Caddesi'ndeki yangına çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.