https://anlatilaninotesi.com.tr/20260717/yediemin-otoparki-operasyonu-18-tutuklama-1107350528.html
Yediemin otoparkı operasyonu: 18 tutuklama
Yediemin otoparkı operasyonu: 18 tutuklama
Sputnik Türkiye
İstanbul'da yediemin otoparklarına çekilen hacizli ve muhafaza altındaki araçlar üzerinden usulsüz kazanç sağladıkları iddiasıyla düzenlenen operasyonda... 17.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-17T20:51+0300
2026-07-17T20:51+0300
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türki̇ye
i̇stanbul
yediemin otoparkı
operasyon
dolandırıcılık
nitelikli dolandırıcılık
vergi dolandırıcılığı
e-dolandırıcılık
araba
i̇kinci el araba satıcısı
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İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin yaklaşık 6 ay süren teknik ve fiziki takibi sonucu 35 şüphelinin, yediemin otoparklarındaki araçların motor, kapı ve çeşitli mekanik parçalarını sökerek sattıkları, ardından araçları eksik parçalarla ihaleye çıkardıkları tespit edildi.Soruşturmada, araçların piyasa değerinin altında satıldığı, şüphelilerin üçüncü kişiler üzerinden ihalelere katılarak araçları düşük bedellerle satın aldığı ve sökülen parçaları yeniden takarak haksız kazanç elde ettiği belirlendi. Ayrıca bazı araçların yapay zeka destekli görsellerle hazırlanan sahte ekspertiz ve bilirkişi raporlarıyla hasarlı gösterildiği, bu yöntemle ihale bedellerinin düşürüldüğü öne sürüldü.Şüphelilerin vergi ve kamu borcu bulunan kişilere ait araçların haciz kayıtlarını usulsüz şekilde kaldırdığı, bazı araçları ise satılmadığı halde satılmış gibi göstererek kayıtlarını temizlediği iddia edildi. Örgütlü hareket ettikleri değerlendirilen şüpheliler arasında yediemin otoparkı sahipleri ve çalışanları, oto yedek parça satıcıları, bilirkişiler, iş insanları ve özel hastaneye ortak bir doktorun da bulunduğu öğrenildi.Pendik, Maltepe ve Tuzla'da faaliyet gösteren üç yediemin otoparkı ile iki depo üzerinden toplam 71 eylem gerçekleştirdikleri öne sürülen şüphelilerin yaklaşık 1.5 milyar liralık haksız kazanç sağladığı iddia edildi.Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 18'i tutuklanırken, 14 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gözaltına alınan 3 şüpheli ise savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260717/istanbulda-arac-cekme-ve-yediemin-otopark-ucretlerine-zam-yapildi-1107343762.html
türki̇ye
i̇stanbul
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i̇stanbul, yediemin otoparkı, operasyon, dolandırıcılık, nitelikli dolandırıcılık, vergi dolandırıcılığı, e-dolandırıcılık, araba, i̇kinci el araba satıcısı
i̇stanbul, yediemin otoparkı, operasyon, dolandırıcılık, nitelikli dolandırıcılık, vergi dolandırıcılığı, e-dolandırıcılık, araba, i̇kinci el araba satıcısı
Yediemin otoparkı operasyonu: 18 tutuklama
İstanbul'da yediemin otoparklarına çekilen hacizli ve muhafaza altındaki araçlar üzerinden usulsüz kazanç sağladıkları iddiasıyla düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 35 şüpheliden 18'i tutuklandı.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin yaklaşık 6 ay süren teknik ve fiziki takibi sonucu 35 şüphelinin, yediemin otoparklarındaki araçların motor, kapı ve çeşitli mekanik parçalarını sökerek sattıkları, ardından araçları eksik parçalarla ihaleye çıkardıkları tespit edildi.
Soruşturmada, araçların piyasa değerinin altında satıldığı, şüphelilerin üçüncü kişiler üzerinden ihalelere katılarak araçları düşük bedellerle satın aldığı ve sökülen parçaları yeniden takarak haksız kazanç elde ettiği belirlendi. Ayrıca bazı araçların yapay zeka destekli görsellerle hazırlanan sahte ekspertiz ve bilirkişi raporlarıyla hasarlı gösterildiği, bu yöntemle ihale bedellerinin düşürüldüğü öne sürüldü.
Şüphelilerin vergi ve kamu borcu bulunan kişilere ait araçların haciz kayıtlarını usulsüz şekilde kaldırdığı, bazı araçları ise satılmadığı halde satılmış gibi göstererek kayıtlarını temizlediği iddia edildi. Örgütlü hareket ettikleri değerlendirilen şüpheliler arasında yediemin otoparkı sahipleri ve çalışanları, oto yedek parça satıcıları, bilirkişiler, iş insanları ve özel hastaneye ortak bir doktorun da bulunduğu öğrenildi.
Pendik, Maltepe ve Tuzla'da faaliyet gösteren üç yediemin otoparkı ile iki depo üzerinden toplam 71 eylem gerçekleştirdikleri öne sürülen şüphelilerin yaklaşık 1.5 milyar liralık haksız kazanç sağladığı iddia edildi.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 18'i tutuklanırken, 14 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gözaltına alınan 3 şüpheli ise savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakıldı.