https://anlatilaninotesi.com.tr/20260615/muhsin-yazicioglu-sorusturmasi-190-klasorluk-dosya-ankaraya-gonderildi-1106523418.html
Muhsin Yazıcıoğlu soruşturması: 190 klasörlük dosya Ankara'ya gönderildi
Muhsin Yazıcıoğlu soruşturması: 190 klasörlük dosya Ankara'ya gönderildi
Sputnik Türkiye
Yıllardır kamuoyunun gündeminde yer alan ve çeşitli iddialarla tartışılan BBP'nin merhum Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada, 190... 15.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-15T22:25+0300
2026-06-15T22:25+0300
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muhsin yazıcıoğlu
ankara
cumhuriyet başsavcılığı
büyük birlik partisi (bbp)
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Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma dosyasına ait 20 bez torbaya konulmuş 190 klasör ve bir karton kutu içerisindeki evrakları Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi. Dosyanın, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2026/140958 esas numarasıyla kayda alındığı öğrenildi.Muhsin Yazıcıoğlu'nun da aralarında bulunduğu 6 kişiyi taşıyan TC-HEK kuyruk numaralı Bell 206L-4 LongRanger tipi helikopter, 25 Mart 2009 tarihinde Kahramanmaraş'taki Keş Dağı'na düşmüştü. Kazada helikopterde bulunan 6 kişi hayatını kaybetmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260612/muhsin-yazicioglu-dosyasinda-yeni-gelisme-yetkisizlik-karari-1106455502.html
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muhsin yazıcıoğlu, ankara, cumhuriyet başsavcılığı, büyük birlik partisi (bbp)
muhsin yazıcıoğlu, ankara, cumhuriyet başsavcılığı, büyük birlik partisi (bbp)
Muhsin Yazıcıoğlu soruşturması: 190 klasörlük dosya Ankara'ya gönderildi
Yıllardır kamuoyunun gündeminde yer alan ve çeşitli iddialarla tartışılan BBP'nin merhum Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada, 190 klasörden oluşan dosya Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.
Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.
Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma dosyasına ait 20 bez torbaya konulmuş 190 klasör ve bir karton kutu içerisindeki evrakları Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi. Dosyanın, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2026/140958 esas numarasıyla kayda alındığı öğrenildi.
Muhsin Yazıcıoğlu'nun da aralarında bulunduğu 6 kişiyi taşıyan TC-HEK kuyruk numaralı Bell 206L-4 LongRanger tipi helikopter, 25 Mart 2009 tarihinde Kahramanmaraş'taki Keş Dağı'na düşmüştü. Kazada helikopterde bulunan 6 kişi hayatını kaybetmişti.