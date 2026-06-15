Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260615/muhsin-yazicioglu-sorusturmasi-190-klasorluk-dosya-ankaraya-gonderildi-1106523418.html
Muhsin Yazıcıoğlu soruşturması: 190 klasörlük dosya Ankara'ya gönderildi
Muhsin Yazıcıoğlu soruşturması: 190 klasörlük dosya Ankara'ya gönderildi
Sputnik Türkiye
Yıllardır kamuoyunun gündeminde yer alan ve çeşitli iddialarla tartışılan BBP'nin merhum Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada, 190... 15.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-15T22:25+0300
2026-06-15T22:25+0300
türki̇ye
muhsin yazıcıoğlu
ankara
cumhuriyet başsavcılığı
büyük birlik partisi (bbp)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/0f/1106522798_47:0:1382:751_1920x0_80_0_0_4e9401f5da46df1f6d5383c43c11e5cc.jpg
Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma dosyasına ait 20 bez torbaya konulmuş 190 klasör ve bir karton kutu içerisindeki evrakları Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi. Dosyanın, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2026/140958 esas numarasıyla kayda alındığı öğrenildi.Muhsin Yazıcıoğlu'nun da aralarında bulunduğu 6 kişiyi taşıyan TC-HEK kuyruk numaralı Bell 206L-4 LongRanger tipi helikopter, 25 Mart 2009 tarihinde Kahramanmaraş'taki Keş Dağı'na düşmüştü. Kazada helikopterde bulunan 6 kişi hayatını kaybetmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260612/muhsin-yazicioglu-dosyasinda-yeni-gelisme-yetkisizlik-karari-1106455502.html
türki̇ye
ankara
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/0f/1106522798_214:0:1215:751_1920x0_80_0_0_c92e6bf38ad93a8a48ac402777dcdbe7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
muhsin yazıcıoğlu, ankara, cumhuriyet başsavcılığı, büyük birlik partisi (bbp)
muhsin yazıcıoğlu, ankara, cumhuriyet başsavcılığı, büyük birlik partisi (bbp)

Muhsin Yazıcıoğlu soruşturması: 190 klasörlük dosya Ankara'ya gönderildi

22:25 15.06.2026
© Fotoğraf : Kahramanmaraş Cumhuriyet BaşsavcılığıMuhsin Yazıcıoğlu belgeleri
Muhsin Yazıcıoğlu belgeleri - Sputnik Türkiye, 1920, 15.06.2026
© Fotoğraf : Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı
Abone ol
Yıllardır kamuoyunun gündeminde yer alan ve çeşitli iddialarla tartışılan BBP'nin merhum Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada, 190 klasörden oluşan dosya Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.
Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.
Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma dosyasına ait 20 bez torbaya konulmuş 190 klasör ve bir karton kutu içerisindeki evrakları Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi. Dosyanın, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2026/140958 esas numarasıyla kayda alındığı öğrenildi.
Muhsin Yazıcıoğlu'nun da aralarında bulunduğu 6 kişiyi taşıyan TC-HEK kuyruk numaralı Bell 206L-4 LongRanger tipi helikopter, 25 Mart 2009 tarihinde Kahramanmaraş'taki Keş Dağı'na düşmüştü. Kazada helikopterde bulunan 6 kişi hayatını kaybetmişti.
Muhsin Yazıcıoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 12.06.2026
TÜRKİYE
Muhsin Yazıcıoğlu dosyasında yeni gelişme: 'Yetkisizlik' kararı
12 Haziran , 13:11
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала