https://anlatilaninotesi.com.tr/20260615/muhsin-yazicioglu-sorusturmasi-190-klasorluk-dosya-ankaraya-gonderildi-1106523418.html

Muhsin Yazıcıoğlu soruşturması: 190 klasörlük dosya Ankara'ya gönderildi

Muhsin Yazıcıoğlu soruşturması: 190 klasörlük dosya Ankara'ya gönderildi

Sputnik Türkiye

Yıllardır kamuoyunun gündeminde yer alan ve çeşitli iddialarla tartışılan BBP'nin merhum Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada, 190... 15.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-15T22:25+0300

2026-06-15T22:25+0300

2026-06-15T22:25+0300

türki̇ye

muhsin yazıcıoğlu

ankara

cumhuriyet başsavcılığı

büyük birlik partisi (bbp)

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Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma dosyasına ait 20 bez torbaya konulmuş 190 klasör ve bir karton kutu içerisindeki evrakları Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi. Dosyanın, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2026/140958 esas numarasıyla kayda alındığı öğrenildi.Muhsin Yazıcıoğlu'nun da aralarında bulunduğu 6 kişiyi taşıyan TC-HEK kuyruk numaralı Bell 206L-4 LongRanger tipi helikopter, 25 Mart 2009 tarihinde Kahramanmaraş'taki Keş Dağı'na düşmüştü. Kazada helikopterde bulunan 6 kişi hayatını kaybetmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260612/muhsin-yazicioglu-dosyasinda-yeni-gelisme-yetkisizlik-karari-1106455502.html

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muhsin yazıcıoğlu, ankara, cumhuriyet başsavcılığı, büyük birlik partisi (bbp)