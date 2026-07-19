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ABD-İSRAİL SALDIRILARI: İRAN VE KÖRFEZ KRİZİ
İran’dan Körfez ülkelerine, Hürmüz Boğazı’ndan bölgedeki ABD üslerine uzanan çatışma hattında; askeri operasyonlar, diplomatik gelişmeler, enerji piyasaları ve güvenlik riskleri anbean bu sayfada. İşte, ABD ve İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan bölgesel krizde son gelişmeler...
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260719/abdden-iran-aciklamasi-son-saldiri-dalgasi-tamamlandi-1107363723.html
ABD'den İran açıklaması: Son saldırı dalgası tamamlandı
ABD'den İran açıklaması: Son saldırı dalgası tamamlandı
Sputnik Türkiye
ABD ordusu, İran'a yönelik başlattığı hava saldırılarının sona erdiğini duyurdu. CENTCOM, operasyonun sekizinci gecesinde İran'a ait askeri tesisler, hava... 19.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-19T10:25+0300
2026-07-19T10:25+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
abd
i̇ran
abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom)
saldırı
bombardıman
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ABD ordusu, "Ürdün'de 2 ABD askerinin öldüğü saldırılara da karşılık vermek amacıyla" İran'a yönelik başlattığı son hava saldırılarını tamamladığını duyurdu.ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), sosyal medya platformundaki hesabından İran'a düzenledikleri son saldırılarına ilişkin açıklama yaptı.Açıklamada, ABD saldırılarının 8. gecesinde İran'ın askeri kıyı gözetleme ve hava savunma tesisleri, deniz kuvvetleri ile füze ve insansız hava aracı (İHA) depolama alanlarının vurulduğu belirtilerek, yeni saldırı dalgasının tamamlandığı bildirildi.İran'ın askeri kapasitesinin zayıflatılmasına devam edileceğine işaret edilen açıklamada, "Ürdün'de 2 ABD askerinin öldüğü saldırılar nedeniyle" İran Devrim Muhafızları Ordusunun da hedef alındığı vurgulandı.Açıklamada, Orta Doğu'da 50 bin ABD'li askeri personelin görev yaptığı kaydedildi.CENTCOM'dan dün yapılan açıklamada, "17 Temmuz'da ABD ve müttefik güçlerin Ürdün'de İran'ın balistik füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarına karşı koyduğu esnada 2 ABD askeri hayatını kaybetti." ifadesi kullanılmıştı.Açıklamada, 1 ABD askerinin kayıp olduğu, tedavi amacıyla Ürdün'deki hastanelere sevk edilen 4 askerin taburcu edildiği, hafif yaralanan diğer personelin ise sağlık kontrollerinin ardından görevlerine döndüğü kaydedilmişti.Ardından ABD ordusu, "Ürdün'de 2 ABD askerinin öldüğü saldırılara da karşılık vermek amacıyla" İran'a yeni hava saldırıları başlattığını duyurmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260718/abd-ordusu-urdundeki-askeri-usse-iran-saldirisi-sonrasi-2-askerinin-oldugunu-duyurdu-1107361396.html
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abd, i̇ran, abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom), saldırı, bombardıman
abd, i̇ran, abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom), saldırı, bombardıman

ABD'den İran açıklaması: Son saldırı dalgası tamamlandı

10:25 19.07.2026
© AP Photo / Susan WalshThis Feb. 6, 2017 file photo shows the U.S. Central Command at MacDill Air Force Base in Tampa, Fla. A Navy sailor assigned to United States Central Command headquarters in Florida has tested positive for the novel coronavirus. CENTCOM spokesman Capt. Bill Urban made the announcement in a news release Saturday, March 21, 2020. . Urban says the sailor returned to the U.S. from overseas travel on March 15, and went into precautionary quarantine at his home. (AP Photo/Susan Walsh, File)
This Feb. 6, 2017 file photo shows the U.S. Central Command at MacDill Air Force Base in Tampa, Fla. A Navy sailor assigned to United States Central Command headquarters in Florida has tested positive for the novel coronavirus. CENTCOM spokesman Capt. Bill Urban made the announcement in a news release Saturday, March 21, 2020. . Urban says the sailor returned to the U.S. from overseas travel on March 15, and went into precautionary quarantine at his home. (AP Photo/Susan Walsh, File) - Sputnik Türkiye, 1920, 19.07.2026
© AP Photo / Susan Walsh
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ABD ordusu, İran'a yönelik başlattığı hava saldırılarının sona erdiğini duyurdu. CENTCOM, operasyonun sekizinci gecesinde İran'a ait askeri tesisler, hava savunma sistemleri ve füze depolarının hedef alındığını açıkladı.
ABD ordusu, "Ürdün'de 2 ABD askerinin öldüğü saldırılara da karşılık vermek amacıyla" İran'a yönelik başlattığı son hava saldırılarını tamamladığını duyurdu.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), sosyal medya platformundaki hesabından İran'a düzenledikleri son saldırılarına ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamada, ABD saldırılarının 8. gecesinde İran'ın askeri kıyı gözetleme ve hava savunma tesisleri, deniz kuvvetleri ile füze ve insansız hava aracı (İHA) depolama alanlarının vurulduğu belirtilerek, yeni saldırı dalgasının tamamlandığı bildirildi.
İran'ın askeri kapasitesinin zayıflatılmasına devam edileceğine işaret edilen açıklamada, "Ürdün'de 2 ABD askerinin öldüğü saldırılar nedeniyle" İran Devrim Muhafızları Ordusunun da hedef alındığı vurgulandı.
Açıklamada, Orta Doğu'da 50 bin ABD'li askeri personelin görev yaptığı kaydedildi.
CENTCOM'dan dün yapılan açıklamada, "17 Temmuz'da ABD ve müttefik güçlerin Ürdün'de İran'ın balistik füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarına karşı koyduğu esnada 2 ABD askeri hayatını kaybetti." ifadesi kullanılmıştı.
Açıklamada, 1 ABD askerinin kayıp olduğu, tedavi amacıyla Ürdün'deki hastanelere sevk edilen 4 askerin taburcu edildiği, hafif yaralanan diğer personelin ise sağlık kontrollerinin ardından görevlerine döndüğü kaydedilmişti.
Ardından ABD ordusu, "Ürdün'de 2 ABD askerinin öldüğü saldırılara da karşılık vermek amacıyla" İran'a yeni hava saldırıları başlattığını duyurmuştu.
ABD askeri - Sputnik Türkiye, 1920, 18.07.2026
ABD-İSRAİL SALDIRILARI: İRAN VE KÖRFEZ KRİZİ
ABD ordusu, Ürdün'deki askeri üsse İran saldırısı sonrası 2 askerinin öldüğünü duyurdu
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