https://anlatilaninotesi.com.tr/20260719/abdden-iran-aciklamasi-son-saldiri-dalgasi-tamamlandi-1107363723.html

ABD'den İran açıklaması: Son saldırı dalgası tamamlandı

ABD'den İran açıklaması: Son saldırı dalgası tamamlandı

Sputnik Türkiye

ABD ordusu, İran'a yönelik başlattığı hava saldırılarının sona erdiğini duyurdu. CENTCOM, operasyonun sekizinci gecesinde İran'a ait askeri tesisler, hava... 19.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-19T10:25+0300

2026-07-19T10:25+0300

2026-07-19T10:25+0300

abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇

abd

i̇ran

abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom)

saldırı

bombardıman

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ABD ordusu, "Ürdün'de 2 ABD askerinin öldüğü saldırılara da karşılık vermek amacıyla" İran'a yönelik başlattığı son hava saldırılarını tamamladığını duyurdu.ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), sosyal medya platformundaki hesabından İran'a düzenledikleri son saldırılarına ilişkin açıklama yaptı.Açıklamada, ABD saldırılarının 8. gecesinde İran'ın askeri kıyı gözetleme ve hava savunma tesisleri, deniz kuvvetleri ile füze ve insansız hava aracı (İHA) depolama alanlarının vurulduğu belirtilerek, yeni saldırı dalgasının tamamlandığı bildirildi.İran'ın askeri kapasitesinin zayıflatılmasına devam edileceğine işaret edilen açıklamada, "Ürdün'de 2 ABD askerinin öldüğü saldırılar nedeniyle" İran Devrim Muhafızları Ordusunun da hedef alındığı vurgulandı.Açıklamada, Orta Doğu'da 50 bin ABD'li askeri personelin görev yaptığı kaydedildi.CENTCOM'dan dün yapılan açıklamada, "17 Temmuz'da ABD ve müttefik güçlerin Ürdün'de İran'ın balistik füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarına karşı koyduğu esnada 2 ABD askeri hayatını kaybetti." ifadesi kullanılmıştı.Açıklamada, 1 ABD askerinin kayıp olduğu, tedavi amacıyla Ürdün'deki hastanelere sevk edilen 4 askerin taburcu edildiği, hafif yaralanan diğer personelin ise sağlık kontrollerinin ardından görevlerine döndüğü kaydedilmişti.Ardından ABD ordusu, "Ürdün'de 2 ABD askerinin öldüğü saldırılara da karşılık vermek amacıyla" İran'a yeni hava saldırıları başlattığını duyurmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260718/abd-ordusu-urdundeki-askeri-usse-iran-saldirisi-sonrasi-2-askerinin-oldugunu-duyurdu-1107361396.html

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abd, i̇ran, abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom), saldırı, bombardıman