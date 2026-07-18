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ABD-İSRAİL SALDIRILARI: İRAN VE KÖRFEZ KRİZİ
İran’dan Körfez ülkelerine, Hürmüz Boğazı’ndan bölgedeki ABD üslerine uzanan çatışma hattında; askeri operasyonlar, diplomatik gelişmeler, enerji piyasaları ve güvenlik riskleri anbean bu sayfada. İşte, ABD ve İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan bölgesel krizde son gelişmeler...
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260718/abd-ordusu-urdundeki-askeri-usse-iran-saldirisi-sonrasi-2-askerinin-oldugunu-duyurdu-1107361396.html
ABD ordusu, Ürdün'deki askeri üsse İran saldırısı sonrası 2 askerinin öldüğünü duyurdu
ABD ordusu, Ürdün'deki askeri üsse İran saldırısı sonrası 2 askerinin öldüğünü duyurdu
Sputnik Türkiye
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Ürdün'deki askeri üssü hedef alan İran saldırısında 2 ABD askerinin hayatını kaybettiğini bildirdi. 18.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-18T20:42+0300
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abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
abd
ürdün
i̇ran
abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom)
ortadoğu
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CENTCOM tarafından yapılan açıklamada, "17 Temmuz'da ABD ve müttefik güçlerin Ürdün'de İran'ın balistik füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarına karşı koyduğu esnada 2 ABD askeri hayatını kaybetti" ifadesi kullanıldı.Paylaşımda, 1 ABD askerinin kayıp olduğu, tedavi amacıyla Ürdün'deki hastanelere sevk edilen 4 askerin taburcu edildiği, hafif yaralanan diğer personelin ise sağlık kontrollerinin ardından görevlerine döndüğü kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260718/iran-lideri-hamaney-trumpin-imzasi-guvenilirligini-tamamen-yitirdi-1107361262.html
ürdün
i̇ran
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abd, ürdün, i̇ran, abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom), ortadoğu
abd, ürdün, i̇ran, abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom), ortadoğu

ABD ordusu, Ürdün'deki askeri üsse İran saldırısı sonrası 2 askerinin öldüğünü duyurdu

20:42 18.07.2026
© AP Photo / Maya AlleruzzoABD askeri
ABD askeri - Sputnik Türkiye, 1920, 18.07.2026
© AP Photo / Maya Alleruzzo
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ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Ürdün'deki askeri üssü hedef alan İran saldırısında 2 ABD askerinin hayatını kaybettiğini bildirdi.
CENTCOM tarafından yapılan açıklamada, "17 Temmuz'da ABD ve müttefik güçlerin Ürdün'de İran'ın balistik füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarına karşı koyduğu esnada 2 ABD askeri hayatını kaybetti" ifadesi kullanıldı.
Paylaşımda, 1 ABD askerinin kayıp olduğu, tedavi amacıyla Ürdün'deki hastanelere sevk edilen 4 askerin taburcu edildiği, hafif yaralanan diğer personelin ise sağlık kontrollerinin ardından görevlerine döndüğü kaydedildi.
Mücteba Hamaney - Sputnik Türkiye, 1920, 18.07.2026
ABD-İSRAİL SALDIRILARI: İRAN VE KÖRFEZ KRİZİ
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