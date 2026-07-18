https://anlatilaninotesi.com.tr/20260718/abd-ordusu-urdundeki-askeri-usse-iran-saldirisi-sonrasi-2-askerinin-oldugunu-duyurdu-1107361396.html
ABD ordusu, Ürdün'deki askeri üsse İran saldırısı sonrası 2 askerinin öldüğünü duyurdu
ABD ordusu, Ürdün'deki askeri üsse İran saldırısı sonrası 2 askerinin öldüğünü duyurdu
Sputnik Türkiye
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Ürdün'deki askeri üssü hedef alan İran saldırısında 2 ABD askerinin hayatını kaybettiğini bildirdi. 18.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-18T20:42+0300
2026-07-18T20:42+0300
2026-07-18T20:42+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
abd
ürdün
i̇ran
abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom)
ortadoğu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/0a/1104142279_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_86ced9855aa4952164055078ad460267.jpg
CENTCOM tarafından yapılan açıklamada, "17 Temmuz'da ABD ve müttefik güçlerin Ürdün'de İran'ın balistik füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarına karşı koyduğu esnada 2 ABD askeri hayatını kaybetti" ifadesi kullanıldı.Paylaşımda, 1 ABD askerinin kayıp olduğu, tedavi amacıyla Ürdün'deki hastanelere sevk edilen 4 askerin taburcu edildiği, hafif yaralanan diğer personelin ise sağlık kontrollerinin ardından görevlerine döndüğü kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260718/iran-lideri-hamaney-trumpin-imzasi-guvenilirligini-tamamen-yitirdi-1107361262.html
ürdün
i̇ran
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/0a/1104142279_57:0:968:683_1920x0_80_0_0_c3178308c3ff5cf4cd55099be5b4cbc2.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, ürdün, i̇ran, abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom), ortadoğu
abd, ürdün, i̇ran, abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom), ortadoğu
ABD ordusu, Ürdün'deki askeri üsse İran saldırısı sonrası 2 askerinin öldüğünü duyurdu
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Ürdün'deki askeri üssü hedef alan İran saldırısında 2 ABD askerinin hayatını kaybettiğini bildirdi.
CENTCOM tarafından yapılan açıklamada, "17 Temmuz'da ABD ve müttefik güçlerin Ürdün'de İran'ın balistik füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarına karşı koyduğu esnada 2 ABD askeri hayatını kaybetti" ifadesi kullanıldı.
Paylaşımda, 1 ABD askerinin kayıp olduğu, tedavi amacıyla Ürdün'deki hastanelere sevk edilen 4 askerin taburcu edildiği, hafif yaralanan diğer personelin ise sağlık kontrollerinin ardından görevlerine döndüğü kaydedildi.