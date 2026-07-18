https://anlatilaninotesi.com.tr/20260718/abd-ordusu-urdundeki-askeri-usse-iran-saldirisi-sonrasi-2-askerinin-oldugunu-duyurdu-1107361396.html

ABD ordusu, Ürdün'deki askeri üsse İran saldırısı sonrası 2 askerinin öldüğünü duyurdu

ABD ordusu, Ürdün'deki askeri üsse İran saldırısı sonrası 2 askerinin öldüğünü duyurdu

Sputnik Türkiye

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Ürdün'deki askeri üssü hedef alan İran saldırısında 2 ABD askerinin hayatını kaybettiğini bildirdi. 18.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-18T20:42+0300

2026-07-18T20:42+0300

2026-07-18T20:42+0300

abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇

abd

ürdün

i̇ran

abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom)

ortadoğu

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CENTCOM tarafından yapılan açıklamada, "17 Temmuz'da ABD ve müttefik güçlerin Ürdün'de İran'ın balistik füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarına karşı koyduğu esnada 2 ABD askeri hayatını kaybetti" ifadesi kullanıldı.Paylaşımda, 1 ABD askerinin kayıp olduğu, tedavi amacıyla Ürdün'deki hastanelere sevk edilen 4 askerin taburcu edildiği, hafif yaralanan diğer personelin ise sağlık kontrollerinin ardından görevlerine döndüğü kaydedildi.

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abd, ürdün, i̇ran, abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom), ortadoğu