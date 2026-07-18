https://anlatilaninotesi.com.tr/20260718/kanadadaki-orman-yanginlarinin-dumani-abdyi-sardi-hava-kirliligi-alarmi-etkinlikler-iptal-edildi-1107355154.html

Kanada'daki orman yangınlarının dumanı ABD'yi sardı: Hava kirliliği alarmı, etkinlikler iptal edildi

Kanada'daki orman yangınlarının dumanı ABD'yi sardı: Hava kirliliği alarmı, etkinlikler iptal edildi

Sputnik Türkiye

Kanada'daki orman yangınları, rüzgârın etkisiyle ABD ve Kanada'nın birçok kentinde ciddi hava kirliliğine yol açtı. Detroit, New York, Chicago ve Toronto başta... 18.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-18T10:03+0300

2026-07-18T10:03+0300

2026-07-18T10:03+0300

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Kanada'da haftalardır devam eden orman yangınları, sınır ötesinde de etkisini gösterdi. Yangınlardan yükselen yoğun duman, kuzeybatı rüzgârlarıyla birlikte ABD'nin kuzey ve doğu eyaletlerine taşınarak geniş çaplı bir hava kirliliği krizine neden oldu. Başta Detroit, New York, Chicago ve Toronto olmak üzere çok sayıda kentte gökyüzü gri ve turuncu duman tabakasıyla kaplandı.Yetkililer, özellikle çocuklar, yaşlılar, hamileler ve kronik kalp ile solunum yolu hastalığı bulunan kişilerin zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamasını istedi.Detroit dünyanın en kirli havasına sahip kent olduİsviçre merkezli hava kalitesi izleme kuruluşu IQAir verilerine göre, yoğun duman nedeniyle Detroit, dünyanın hava kalitesi en kötü kenti olarak kaydedildi.Detroit'in ardından Minneapolis, Chicago ve Toronto en kirli hava değerlerine sahip şehirler arasında yer aldı. ABD'de en az 10 eyalette hava kalitesinin "sağlıksız" veya "tehlikeli" seviyeye ulaştığı bildirildi. Chicago, Pittsburgh, Toledo ve Grand Rapids gibi kentlerde de hava kirliliği nedeniyle alarm durumuna geçildi.Açık hava etkinlikleri iptal edildiYoğun duman nedeniyle birçok kentte konserler, yaz kampları ve çeşitli açık hava organizasyonları iptal edilirken, bazı plajlar da geçici olarak kapatıldı.New York'ta acil hava kalitesi protokolleri devreye alınırken, kent genelinde yüzlerce noktada ücretsiz KN95 maske dağıtımına başlandı. Yoğun duman nedeniyle Empire State Binası ve Özgürlük Heykeli gibi simge yapılar da görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle duman perdesinin arkasında kaldı.Kanada'da yüzlerce aktif yangın sürüyorResmi verilere göre Kanada genelinde 858 aktif orman yangını bulunuyor. Yangınların önemli bir bölümü henüz kontrol altına alınamazken, yalnızca son 24 saatte 30 yeni yangın çıktı.Bu yangın sezonunda ülkede yaklaşık 5,9 milyon dönüm alan kül olurken, özellikle Ontario'nun kuzeyindeki bazı yerli topluluklar güvenlik gerekçesiyle tahliye edildi.Dumanın etkisi hafta sonu da sürecekMeteorologlar, kuzeybatıdan esen rüzgârların hafta sonu boyunca yangın dumanını ABD üzerinde taşımaya devam edeceğini öngörüyor.Uzmanlar, hava kalitesindeki bozulmanın özellikle New Jersey'de pazar günü oynanacak Dünya Kupası finali öncesinde endişe yarattığını belirtirken, vatandaşlara resmi hava kalitesi uyarılarını takip etmeleri ve mümkün olduğunca kapalı alanlarda kalmaları tavsiyesinde bulundu.

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abd, chicago, abd, detroit, özgürlük heykeli, dünya kupası, muhafazakar parti (kanada)