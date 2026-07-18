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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260718/malatyada-5-buyuklugunde-deprem-cevre-illerde-de-hissedildi-afad-ve-bakan-kurumdan-ilk-aciklama-1107354503.html
Malatya'da 5 büyüklüğünde deprem: Çevre illerde de hissedildi, AFAD ve Bakan Kurum'dan ilk açıklama
Malatya'da 5 büyüklüğünde deprem: Çevre illerde de hissedildi, AFAD ve Bakan Kurum'dan ilk açıklama
Sputnik Türkiye
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem, başta Elazığ, Adıyaman, Tunceli ve Şanlıurfa olmak üzere çevre... 18.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-18T09:39+0300
2026-07-18T09:39+0300
son depremler
çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı
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Malatya, sabah saatlerinde meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, merkez üssü Battalgazi ilçesi olan deprem saat 06.20'de kaydedildi. Yerin 15,59 kilometre derinliğinde meydana gelen sarsıntı, çevredeki birçok ilde de hissedildi.İlk belirlemelere göre deprem nedeniyle herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadığı bildirildi. Bölgede ekiplerin saha incelemeleri ise sürüyor.Deprem 5 ilde hissedildiAFAD'ın açıklamasına göre Malatya'daki deprem, Elazığ, Adıyaman, Tunceli ve Şanlıurfa başta olmak üzere çevre illerde de hissedildi.Kurumdan yapılan açıklamada, "Malatya ilimizin Battalgazi ilçesinde saat 06.20'de meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem sonrası an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir" denildi.Vali Yavuz: Olumsuz bir ihbar ulaşmadıMalatya Valisi Seddar Yavuz, deprem sonrası ekiplerin hızla sahaya sevk edildiğini belirterek, ilk incelemelerde herhangi bir olumsuz ihbar alınmadığını açıkladı.TRT Haber canlı yayınına bağlanan Yavuz, saha taramalarının sürdüğünü ifade ederek vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti ve sürecin yakından takip edildiğini söyledi.Bakan Kurum'dan geçmiş olsun mesajıÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, deprem sonrası ilgili kurumların tüm ihbarları değerlendirdiğini belirtti.Kurum paylaşımında, "Güzel Malatya'mıza geçmiş olsun. Battalgazi'de meydana gelen deprem sonrası şu an itibarıyla herhangi bir olumsuz tespit olmamakla birlikte tüm ihbarları değerlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.
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çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı, malatya, elazığ, adıyaman, murat kurum, saha, afad, haberler, deprem, deprem, deprem son dakika
çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı, malatya, elazığ, adıyaman, murat kurum, saha, afad, haberler, deprem, deprem, deprem son dakika

Malatya'da 5 büyüklüğünde deprem: Çevre illerde de hissedildi, AFAD ve Bakan Kurum'dan ilk açıklama

09:39 18.07.2026
© SputnikDeprem
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 18.07.2026
© Sputnik
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Malatya'nın Battalgazi ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem, başta Elazığ, Adıyaman, Tunceli ve Şanlıurfa olmak üzere çevre illerde de hissedildi.
Malatya, sabah saatlerinde meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, merkez üssü Battalgazi ilçesi olan deprem saat 06.20'de kaydedildi. Yerin 15,59 kilometre derinliğinde meydana gelen sarsıntı, çevredeki birçok ilde de hissedildi.
İlk belirlemelere göre deprem nedeniyle herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadığı bildirildi. Bölgede ekiplerin saha incelemeleri ise sürüyor.

Deprem 5 ilde hissedildi

AFAD'ın açıklamasına göre Malatya'daki deprem, Elazığ, Adıyaman, Tunceli ve Şanlıurfa başta olmak üzere çevre illerde de hissedildi.
Kurumdan yapılan açıklamada, "Malatya ilimizin Battalgazi ilçesinde saat 06.20'de meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem sonrası an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir" denildi.

Vali Yavuz: Olumsuz bir ihbar ulaşmadı

Malatya Valisi Seddar Yavuz, deprem sonrası ekiplerin hızla sahaya sevk edildiğini belirterek, ilk incelemelerde herhangi bir olumsuz ihbar alınmadığını açıkladı.
TRT Haber canlı yayınına bağlanan Yavuz, saha taramalarının sürdüğünü ifade ederek vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti ve sürecin yakından takip edildiğini söyledi.

Bakan Kurum'dan geçmiş olsun mesajı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, deprem sonrası ilgili kurumların tüm ihbarları değerlendirdiğini belirtti.
Kurum paylaşımında, "Güzel Malatya'mıza geçmiş olsun. Battalgazi'de meydana gelen deprem sonrası şu an itibarıyla herhangi bir olumsuz tespit olmamakla birlikte tüm ihbarları değerlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 16.07.2026
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