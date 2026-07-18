https://anlatilaninotesi.com.tr/20260718/ukraynada-askeri-hedefler-vuruldu-bin-500den-fazla-militan-etkisiz-hale-getirildi-1107356682.html
Ukrayna’da askeri hedefler vuruldu: Bin 500’den fazla militan etkisiz hale getirildi
Ukrayna’da askeri hedefler vuruldu: Bin 500’den fazla militan etkisiz hale getirildi
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da askeri amaçlarla kullanılan enerji ve ulaşım altyapı tesislerinin vurulduğunu bildirdi. Ayrıca son bir günde bin 500’den... 18.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-18T12:42+0300
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rusya
ukrayna
donbass
rusya savunma bakanlığı
özel askeri harekat
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Ukrayna ve Donbass'ta sürdürdüğü özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgiyi paylaştı.Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Rus ordusunda görev yapan taktik uçaklar, İHA'lar, füze ve topçu birlikleri, Ukrayna ordusunu besleyen yakıt, enerji ve ulaşım altyapı tesisleri ile Ukrayna ordu birliklerinin ve yabancı paralı askerlerinin geçici konuşlanma merkezlerini de içeren 143 noktayı vurdu.Son 24 saat içinde toplam 1.540 Ukraynalı asker etkisiz hale getirildi. Ayrıca 12 zırhlı savaş aracı imha edildi.Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusunun ateşlediği 13 güdümlü uçak bombasını ve 774 uçak tipi İHA’sını düşürerek önledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260718/rusya-ukraynanin-saldirilarini-bmye-tasidi-saldirilari-belgeliyoruz-1107356550.html
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rusya, ukrayna, donbass, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
rusya, ukrayna, donbass, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
Ukrayna’da askeri hedefler vuruldu: Bin 500’den fazla militan etkisiz hale getirildi
12:42 18.07.2026 (güncellendi: 12:44 18.07.2026)
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da askeri amaçlarla kullanılan enerji ve ulaşım altyapı tesislerinin vurulduğunu bildirdi. Ayrıca son bir günde bin 500’den fazla militanın etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Ukrayna ve Donbass'ta sürdürdüğü özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgiyi paylaştı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Rus ordusunda görev yapan taktik uçaklar, İHA'lar, füze ve topçu birlikleri, Ukrayna ordusunu besleyen yakıt, enerji ve ulaşım altyapı tesisleri ile Ukrayna ordu birliklerinin ve yabancı paralı askerlerinin geçici konuşlanma merkezlerini de içeren 143 noktayı vurdu.
Son 24 saat içinde toplam 1.540 Ukraynalı asker etkisiz hale getirildi. Ayrıca 12 zırhlı savaş aracı imha edildi.
Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusunun ateşlediği 13 güdümlü uçak bombasını ve 774 uçak tipi İHA’sını düşürerek önledi.