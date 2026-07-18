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Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260718/rusya-ukraynanin-saldirilarini-bmye-tasidi-saldirilari-belgeliyoruz-1107356550.html
Rusya, Ukrayna’nın saldırılarını BM’ye taşıdı: ‘Saldırıları belgeliyoruz’
Rusya, Ukrayna’nın saldırılarını BM’ye taşıdı: ‘Saldırıları belgeliyoruz’
Sputnik Türkiye
Rusya insan hakları yetkilisi Lantratova, Ukrayna ordusunun Rus bölgelerine yönelik gerçekleştirdiği yeni kitlesel saldırı dalgası nedeniyle Birleşmiş... 18.07.2026, Sputnik Türkiye
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ukrayna kri̇zi̇
rusya
yana lantratova
insan hakları
ukrayna
birleşmiş milletler (bm)
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Rusya İnsan Hakları Yüksek Komiseri Yana Lantratova, Kiev yönetiminin eylemlerini uluslararası kamuoyunun dikkatine sunmak adına tüm kanıtları toplamaya ve uluslararası mercilere iletmeye devam edeceklerini vurguladı.Sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulunan Lantratova, BM yetkililerine gönderilen mektuplara ilişkin şu ifadeleri kullandı:Kanıtlar uluslararası mercilere gönderiliyorRus yetkili, Kiev'in işlediğini suçlara dair tüm verilerin titizlikle kayıt altına alındığını belirtti. Sürecin kararlılıkla takip edileceğinin altını çizen Lantratova, şunları ekledi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260718/moskovaya-iha-akini-son-iki-yilin-en-buyuk-saldirilarindan-biri-1107356152.html
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rusya, yana lantratova, insan hakları, ukrayna, birleşmiş milletler (bm)
rusya, yana lantratova, insan hakları, ukrayna, birleşmiş milletler (bm)

Rusya, Ukrayna’nın saldırılarını BM’ye taşıdı: ‘Saldırıları belgeliyoruz’

12:04 18.07.2026 (güncellendi: 12:06 18.07.2026)
© Sputnik / Mihail VoskresenskiyRusya İnsan Hakları Yüksek Komiseri Yana Lantratova
Rusya İnsan Hakları Yüksek Komiseri Yana Lantratova - Sputnik Türkiye, 1920, 18.07.2026
© Sputnik / Mihail Voskresenskiy
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Rusya insan hakları yetkilisi Lantratova, Ukrayna ordusunun Rus bölgelerine yönelik gerçekleştirdiği yeni kitlesel saldırı dalgası nedeniyle Birleşmiş Milletler'e (BM) resmi başvuruda bulunduğunu belirtti.
Rusya İnsan Hakları Yüksek Komiseri Yana Lantratova, Kiev yönetiminin eylemlerini uluslararası kamuoyunun dikkatine sunmak adına tüm kanıtları toplamaya ve uluslararası mercilere iletmeye devam edeceklerini vurguladı.
Sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulunan Lantratova, BM yetkililerine gönderilen mektuplara ilişkin şu ifadeleri kullandı:
"Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Rusya bölgelerine yönelik düzenlediği yeni kitlesel terör saldırıları dalgası nedeniyle BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk ve BM Genel Sekreteri Özel Temsilcisi Vanessa Frazier'e yeni resmi başvurularımızı ilettik."

Kanıtlar uluslararası mercilere gönderiliyor

Rus yetkili, Kiev'in işlediğini suçlara dair tüm verilerin titizlikle kayıt altına alındığını belirtti. Sürecin kararlılıkla takip edileceğinin altını çizen Lantratova, şunları ekledi:
"Bu tür vakaların tamamını istisnasız bir şekilde topluyor, belgeliyor ve uluslararası kurumlara gönderiyoruz. Dünya topluluğunun Ukrayna rejiminin eylemlerine nihayet gözünü açması için bunu defalarca yapmaya devam edeceğiz."
Moskova - Sputnik Türkiye, 1920, 18.07.2026
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