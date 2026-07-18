https://anlatilaninotesi.com.tr/20260718/rusya-ukraynanin-saldirilarini-bmye-tasidi-saldirilari-belgeliyoruz-1107356550.html

Rusya, Ukrayna’nın saldırılarını BM’ye taşıdı: ‘Saldırıları belgeliyoruz’

Rusya, Ukrayna’nın saldırılarını BM’ye taşıdı: ‘Saldırıları belgeliyoruz’

Sputnik Türkiye

Rusya insan hakları yetkilisi Lantratova, Ukrayna ordusunun Rus bölgelerine yönelik gerçekleştirdiği yeni kitlesel saldırı dalgası nedeniyle Birleşmiş... 18.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-18T12:04+0300

2026-07-18T12:04+0300

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ukrayna kri̇zi̇

rusya

yana lantratova

insan hakları

ukrayna

birleşmiş milletler (bm)

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Rusya İnsan Hakları Yüksek Komiseri Yana Lantratova, Kiev yönetiminin eylemlerini uluslararası kamuoyunun dikkatine sunmak adına tüm kanıtları toplamaya ve uluslararası mercilere iletmeye devam edeceklerini vurguladı.Sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulunan Lantratova, BM yetkililerine gönderilen mektuplara ilişkin şu ifadeleri kullandı:Kanıtlar uluslararası mercilere gönderiliyorRus yetkili, Kiev'in işlediğini suçlara dair tüm verilerin titizlikle kayıt altına alındığını belirtti. Sürecin kararlılıkla takip edileceğinin altını çizen Lantratova, şunları ekledi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260718/moskovaya-iha-akini-son-iki-yilin-en-buyuk-saldirilarindan-biri-1107356152.html

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rusya, yana lantratova, insan hakları, ukrayna, birleşmiş milletler (bm)