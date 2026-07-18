https://anlatilaninotesi.com.tr/20260718/tiflis-belediye-baskani-kaladze-avrupa-burokrasisinin-gurcistana-yaklasimi-siyasi-terorizmin-bir-1107359113.html

Tiflis Belediye Başkanı Kaladze: Avrupa bürokrasisinin Gürcistan'a yaklaşımı siyasi terörizmin bir örneğidir

Tiflis Belediye Başkanı Kaladze: Avrupa bürokrasisinin Gürcistan'a yaklaşımı siyasi terörizmin bir örneğidir

Sputnik Türkiye

Tiflis Belediye Başkanı ve Gürcü Hayali Partisi Genel Sekreteri Kaladze, Avrupa bürokrasisinin Gürcistan'a yönelik tutumunu 'siyasi terörizmin açık bir örneği'... 18.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-18T16:26+0300

2026-07-18T16:26+0300

2026-07-18T16:26+0300

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marco rubio

gürcistan

gürcü partisi

abd

washington

kaha kaladze

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Gürcü Hayali Genel Sekreteri ve Tiflis Belediye Başkanı Kaha Kaladze, Avrupa bürokrasisinin Gürcistan devletine yönelik tutumunun siyasi terörizmin çok iyi bir örneği olduğunu söyledi.Kaladze, "Kamuoyuna siyasi terörizmin ne olduğunu açıklamak gerekirse, Avrupa bürokrasisinin Gürcistan devletine yönelik tutumu bunun çok iyi bir örneğidir. Bu, başka bir devlete nasıl davranılmaması gerektiğinin iyi bir örneğidir. Biz bağımsız ve egemen bir devletiz" dedi.Önceki nesillerin bağımsızlık uğruna kan döktüğünü ve hiç kimsenin Gürcistan'ın özgürlüğüne ve egemenliğine müdahale etme hakkı olmadığını dile getiren Kaladze ayrıca herkesin Gürcü devletine ve Gürcü halkının iradesine saygı göstermekle yükümlü olduğunu ifade etti.Kaladze konuşmasını şu cümleler ile devam ettirdi:Kaladze, Avrupa bürokrasisine duyulan güvenin, aldıkları kararlar, yaptıkları açıklamalar ve Gürcistan devletine yönelik adaletsiz tutumları nedeniyle sürekli azaldığını söyledi.ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun daveti üzerine Gürcistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Maka Boçorişvili, Washington'da düzenlenen 'Siyasi Terörizmin Yeniden Yükselişi' başlıklı bakanlar toplantısına katılarak bir konuşma yapmıştı. Dışişleri Bakanı konuşmasında, siyasi terörizm konusunun uluslararası gündeme taşınmasının günümüzün güvenlik tehditleri karşısında özel bir önem taşıdığını belirtmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250826/gurcistan-bati-rusyaya-ikinci-cephe-acilmasi-karsiliginda-bize-silah-vaat-etti-1098852129.html

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marco rubio, gürcistan, gürcü partisi, abd, washington, kaha kaladze