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Tiflis Belediye Başkanı Kaladze: Avrupa bürokrasisinin Gürcistan'a yaklaşımı siyasi terörizmin bir örneğidir
Tiflis Belediye Başkanı Kaladze: Avrupa bürokrasisinin Gürcistan'a yaklaşımı siyasi terörizmin bir örneğidir
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Tiflis Belediye Başkanı ve Gürcü Hayali Partisi Genel Sekreteri Kaladze, Avrupa bürokrasisinin Gürcistan'a yönelik tutumunu 'siyasi terörizmin açık bir örneği'... 18.07.2026, Sputnik Türkiye
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Gürcü Hayali Genel Sekreteri ve Tiflis Belediye Başkanı Kaha Kaladze, Avrupa bürokrasisinin Gürcistan devletine yönelik tutumunun siyasi terörizmin çok iyi bir örneği olduğunu söyledi.Kaladze, "Kamuoyuna siyasi terörizmin ne olduğunu açıklamak gerekirse, Avrupa bürokrasisinin Gürcistan devletine yönelik tutumu bunun çok iyi bir örneğidir. Bu, başka bir devlete nasıl davranılmaması gerektiğinin iyi bir örneğidir. Biz bağımsız ve egemen bir devletiz" dedi.Önceki nesillerin bağımsızlık uğruna kan döktüğünü ve hiç kimsenin Gürcistan'ın özgürlüğüne ve egemenliğine müdahale etme hakkı olmadığını dile getiren Kaladze ayrıca herkesin Gürcü devletine ve Gürcü halkının iradesine saygı göstermekle yükümlü olduğunu ifade etti.Kaladze konuşmasını şu cümleler ile devam ettirdi:Kaladze, Avrupa bürokrasisine duyulan güvenin, aldıkları kararlar, yaptıkları açıklamalar ve Gürcistan devletine yönelik adaletsiz tutumları nedeniyle sürekli azaldığını söyledi.ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun daveti üzerine Gürcistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Maka Boçorişvili, Washington'da düzenlenen 'Siyasi Terörizmin Yeniden Yükselişi' başlıklı bakanlar toplantısına katılarak bir konuşma yapmıştı. Dışişleri Bakanı konuşmasında, siyasi terörizm konusunun uluslararası gündeme taşınmasının günümüzün güvenlik tehditleri karşısında özel bir önem taşıdığını belirtmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250826/gurcistan-bati-rusyaya-ikinci-cephe-acilmasi-karsiliginda-bize-silah-vaat-etti-1098852129.html
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marco rubio, gürcistan, gürcü partisi, abd, washington, kaha kaladze
marco rubio, gürcistan, gürcü partisi, abd, washington, kaha kaladze

Tiflis Belediye Başkanı Kaladze: Avrupa bürokrasisinin Gürcistan'a yaklaşımı siyasi terörizmin bir örneğidir

16:26 18.07.2026
© AA / Mirian MeladzeSalome Zurabişvili
Salome Zurabişvili - Sputnik Türkiye, 1920, 18.07.2026
© AA / Mirian Meladze
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Tiflis Belediye Başkanı ve Gürcü Hayali Partisi Genel Sekreteri Kaladze, Avrupa bürokrasisinin Gürcistan'a yönelik tutumunu 'siyasi terörizmin açık bir örneği' olarak nitelendirdi. Kaladze, ülkenin bağımsızlığı ve egemenliğinin tartışmaya açık olmadığını vurgulayarak Gürcü halkının iradesine saygı gösterilmesi gerektiğini söyledi.
Gürcü Hayali Genel Sekreteri ve Tiflis Belediye Başkanı Kaha Kaladze, Avrupa bürokrasisinin Gürcistan devletine yönelik tutumunun siyasi terörizmin çok iyi bir örneği olduğunu söyledi.
Kaladze, "Kamuoyuna siyasi terörizmin ne olduğunu açıklamak gerekirse, Avrupa bürokrasisinin Gürcistan devletine yönelik tutumu bunun çok iyi bir örneğidir. Bu, başka bir devlete nasıl davranılmaması gerektiğinin iyi bir örneğidir. Biz bağımsız ve egemen bir devletiz" dedi.
Önceki nesillerin bağımsızlık uğruna kan döktüğünü ve hiç kimsenin Gürcistan'ın özgürlüğüne ve egemenliğine müdahale etme hakkı olmadığını dile getiren Kaladze ayrıca herkesin Gürcü devletine ve Gürcü halkının iradesine saygı göstermekle yükümlü olduğunu ifade etti.
Kaladze konuşmasını şu cümleler ile devam ettirdi:
Avrupalı bürokratlardan nasıl güven beklenebilir? Onların bu tür açıklamalarını duyuyor, yalan üzerine kurulu ve baştan sona yalanla örülü kararlarını ve kabul ettikleri karar tasarılarını görüyoruz. Gürcü halkının bütün bunları çok iyi gördüğü, değerlendirdiği ve analiz ettiği açıktır. Gürcistan devletine yönelik bu yaklaşım kesinlikle kabul edilemez.
Kaladze, Avrupa bürokrasisine duyulan güvenin, aldıkları kararlar, yaptıkları açıklamalar ve Gürcistan devletine yönelik adaletsiz tutumları nedeniyle sürekli azaldığını söyledi.
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun daveti üzerine Gürcistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Maka Boçorişvili, Washington'da düzenlenen 'Siyasi Terörizmin Yeniden Yükselişi' başlıklı bakanlar toplantısına katılarak bir konuşma yapmıştı. Dışişleri Bakanı konuşmasında, siyasi terörizm konusunun uluslararası gündeme taşınmasının günümüzün güvenlik tehditleri karşısında özel bir önem taşıdığını belirtmişti.
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