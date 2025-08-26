Türkiye
Gürcistan: Batı, Rusya'ya ikinci cephe açılması karşılığında bize silah vaat etti
Gürcistan: Batı, Rusya'ya ikinci cephe açılması karşılığında bize silah vaat etti
İktidardaki Gürcü Hayali partisinin Genel Sekreteri Kaladze, Batı'nın Rusya'ya karşı ikinci cephe açmaları halinde Gürcistan'a silah desteği vereceğini vaat...
İktidardaki Gürcü Hayali partisinin genel sekreteri Kaha Kaladze, Batı ülkelerinin Rusya'ya karşı ikinci cephe açılması durumunda Gürcistan'a silah vereceğini söyledi.Kaladze açıklamasında şu cümleleri kaydetti:Kaladze Batılı ortakların Gürcistan'a şantaj yapmaya devam ettiğini hatırlatarak b u sefer de AB ile vizesiz rejimin askıya alınması konusunda tehdit edildiklerini dile getirdi.Gürcistan ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkiler, Gürcü yetkililerin Batı tarafından sert eleştirilen bazı yasalar kabul etmesinden sonra kötüleşmişti.Başbakan Irakli Kobakhidze Gürcü toplumunun büyük ölçüde AB'ye güvenini kaybettiğini dile getirmişti.Ayrıca Kobakhidze, 28 Kasım 2024'te ülkenin AB üyeliği müzakerelerinin başlamasını 2028'e kadar askıya almış ve o tarihten beri Gürcistan'da yeni parlamento seçimleri talebiyle sürekli protesto gösterileri tertip edilmişti. Avrupa siyasetçileri bu protestoculara yönelik ise desteklerini iletmiştiler.
Gürcistan: Batı, Rusya'ya ikinci cephe açılması karşılığında bize silah vaat etti

İktidardaki Gürcü Hayali partisinin Genel Sekreteri Kaladze, Batı'nın Rusya’ya karşı ikinci cephe açmaları halinde Gürcistan’a silah desteği vereceğini vaat ettiğini dile getirdi.
İktidardaki Gürcü Hayali partisinin genel sekreteri Kaha Kaladze, Batı ülkelerinin Rusya’ya karşı ikinci cephe açılması durumunda Gürcistan’a silah vereceğini söyledi.
Kaladze açıklamasında şu cümleleri kaydetti:
Başbakanlık ofisinde ikinci cephe açılması için doğrudan tehditler, şantajlar ve hakaretler yaşandı. Bize her konuda yardım edecekleri, gerekli teknik donanımı sağlayacakları yönünde vaatleri vardı. Elbette bunun kanıtları var ve gerekirse harekete geçeceğiz ama yine de ülkenin menfaatleri için mevcut durumun korunması daha iyi.
Kaladze Batılı ortakların Gürcistan’a şantaj yapmaya devam ettiğini hatırlatarak b u sefer de AB ile vizesiz rejimin askıya alınması konusunda tehdit edildiklerini dile getirdi.
Gürcistan ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkiler, Gürcü yetkililerin Batı tarafından sert eleştirilen bazı yasalar kabul etmesinden sonra kötüleşmişti.
Başbakan Irakli Kobakhidze Gürcü toplumunun büyük ölçüde AB’ye güvenini kaybettiğini dile getirmişti.
Ayrıca Kobakhidze, 28 Kasım 2024’te ülkenin AB üyeliği müzakerelerinin başlamasını 2028’e kadar askıya almış ve o tarihten beri Gürcistan’da yeni parlamento seçimleri talebiyle sürekli protesto gösterileri tertip edilmişti. Avrupa siyasetçileri bu protestoculara yönelik ise desteklerini iletmiştiler.
