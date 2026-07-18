https://anlatilaninotesi.com.tr/20260718/moskovaya-iha-akini-son-iki-yilin-en-buyuk-saldirilarindan-biri-1107356152.html

Moskova'ya İHA akını: Son iki yılın en büyük saldırılarından biri

Moskova'ya İHA akını: Son iki yılın en büyük saldırılarından biri

Sputnik Türkiye

Rusya’nın başkenti Moskova’ya yönelik dün akşam saatlerinden bu yana düzenlenen İHA saldırısı son iki yılın en büyük hava operasyonlarından biri olarak kayda... 18.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-18T11:07+0300

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ukrayna kri̇zi̇

rusya

moskova

ukrayna

i̇nsansız hava aracı (i̇ha)

terör saldırısı

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Kiev rejiminin Rusya’daki sivil hedeflere yönelik insansız hava aracı (İHA) ile gerçekleştirdiği terör tırmanarak devam ediyor.Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, dün akşam saat 20:30'dan itibaren başkent bölgesine doğru 370'ten fazla İHA’nınharekete geçtiğini açıkladı. Bu saldırı, Moskova'nın son iki yılda karşı karşıya kaldığı en yoğun hava taarruzlarından biri olarak kayıtlara geçti.64 İHA Moskova yakınlarında düşürüldüSobyanin, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, hava savunma sistemlerinin yoğun bir mesai harcadığını belirtti. Sobyanin, şu bilgileri paylaştı:Temmuzdaki üçüncü büyük dalgaYapılan hesaplamalara göre Moskova, özellikle Temmuz ayı boyunca benzeri görülmemiş bir İHA yoğunluğuyla karşı karşıya kaldı.Geçmişteki büyük İHA saldırılarıDoğrudan Moskova sınırına yaklaşırken düşürülen İHA sayıları bakımından öne çıkan tarihler şöyle:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260718/ukrayna-sivilleri-vurmaya-devam-ediyor-rusyada-wildberries-depolari-vuruldu-7-olu-1107353850.html

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moskova

ukrayna

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rusya, moskova, ukrayna, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), terör saldırısı