https://anlatilaninotesi.com.tr/20260718/rusya-ukrayna-limanlarini-vurdugunu-acikladi-askeri-hedefler-imha-edildi-1107354779.html

Rusya, Ukrayna limanlarını vurduğunu açıkladı: ‘Askeri hedefler imha edildi’

Rusya, Ukrayna limanlarını vurduğunu açıkladı: ‘Askeri hedefler imha edildi’

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, gece saatlerinde Ukrayna'nın güneyindeki liman kentlerine ve askeri altyapı tesislerine yönelik geniş kapsamlı hava saldırıları... 18.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-18T09:42+0300

2026-07-18T09:42+0300

2026-07-18T09:44+0300

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Rusya Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna ordusu tarafından askeri amaçlarla kullanılan liman ve lojistik merkezlerine gece boyunca nokta atışı saldırılar gerçekleştirdi.Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, saldırılarda Ukrayna ordusunun ikmal hatlarının hedef alındığı belirtildi.Açıklamada, "Odesa limanında, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçlarını karşılamak üzere kullanılan akaryakıt ve madeni yağların boşaltıldığı liman altyapı tesisleri ile depolama tankları imha edildi"ifadelerine yer verildi.Odesa'nın yanı sıra bölgedeki diğer stratejik noktalara düzenlenen saldırıların detayları da paylaşıldı. Rapora göre imha edilen diğer hedefler şunlar oldu:Operasyonda hava ve kara tabanlı uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahlar ile insansız hava araçlarının (İHA) kullanıldığı bildirildi.Rus askeri yetkililer, hava savunma ve füze kalkanı sistemlerini aşma kabiliyetine sahip olduklarını belirterek, Kiev de dahil olmak üzere Ukrayna topraklarındaki her türlü askeri hedefi imha edebilecek güçte olduklarını vurguladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260718/ukrayna-sivilleri-vurmaya-devam-ediyor-rusyada-wildberries-depolari-vuruldu-7-olu-1107353850.html

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