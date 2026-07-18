Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260718/rusya-ukrayna-limanlarini-vurdugunu-acikladi-askeri-hedefler-imha-edildi-1107354779.html
Rusya, Ukrayna limanlarını vurduğunu açıkladı: ‘Askeri hedefler imha edildi’
Rusya, Ukrayna limanlarını vurduğunu açıkladı: ‘Askeri hedefler imha edildi’
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, gece saatlerinde Ukrayna'nın güneyindeki liman kentlerine ve askeri altyapı tesislerine yönelik geniş kapsamlı hava saldırıları... 18.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-18T09:42+0300
2026-07-18T09:44+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
ukrayna
rusya savunma bakanlığı
rusya silahlı kuvvetleri
ukrayna silahlı kuvvetleri
odessa
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/03/12/1081794225_0:122:3207:1926_1920x0_80_0_0_4b4c0ecffd453060d746cfae3c198953.jpg
Rusya Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna ordusu tarafından askeri amaçlarla kullanılan liman ve lojistik merkezlerine gece boyunca nokta atışı saldırılar gerçekleştirdi.Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, saldırılarda Ukrayna ordusunun ikmal hatlarının hedef alındığı belirtildi.Açıklamada, "Odesa limanında, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçlarını karşılamak üzere kullanılan akaryakıt ve madeni yağların boşaltıldığı liman altyapı tesisleri ile depolama tankları imha edildi"ifadelerine yer verildi.Odesa'nın yanı sıra bölgedeki diğer stratejik noktalara düzenlenen saldırıların detayları da paylaşıldı. Rapora göre imha edilen diğer hedefler şunlar oldu:Operasyonda hava ve kara tabanlı uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahlar ile insansız hava araçlarının (İHA) kullanıldığı bildirildi.Rus askeri yetkililer, hava savunma ve füze kalkanı sistemlerini aşma kabiliyetine sahip olduklarını belirterek, Kiev de dahil olmak üzere Ukrayna topraklarındaki her türlü askeri hedefi imha edebilecek güçte olduklarını vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260718/ukrayna-sivilleri-vurmaya-devam-ediyor-rusyada-wildberries-depolari-vuruldu-7-olu-1107353850.html
rusya
ukrayna
odessa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/03/12/1081794225_238:0:2969:2048_1920x0_80_0_0_aa874de71cdfd7de5ac13774574c7cd2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya, ukrayna, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, ukrayna silahlı kuvvetleri, odessa
rusya, ukrayna, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, ukrayna silahlı kuvvetleri, odessa

Rusya, Ukrayna limanlarını vurduğunu açıkladı: ‘Askeri hedefler imha edildi’

09:42 18.07.2026 (güncellendi: 09:44 18.07.2026)
© Sputnik / Виталий ТимкивSu-34
Su-34 - Sputnik Türkiye, 1920, 18.07.2026
© Sputnik / Виталий Тимкив
Abone ol
Rusya Savunma Bakanlığı, gece saatlerinde Ukrayna'nın güneyindeki liman kentlerine ve askeri altyapı tesislerine yönelik geniş kapsamlı hava saldırıları düzenlendiğini duyurdu.
Rusya Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna ordusu tarafından askeri amaçlarla kullanılan liman ve lojistik merkezlerine gece boyunca nokta atışı saldırılar gerçekleştirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, saldırılarda Ukrayna ordusunun ikmal hatlarının hedef alındığı belirtildi.
Açıklamada, "Odesa limanında, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçlarını karşılamak üzere kullanılan akaryakıt ve madeni yağların boşaltıldığı liman altyapı tesisleri ile depolama tankları imha edildi"ifadelerine yer verildi.
Odesa'nın yanı sıra bölgedeki diğer stratejik noktalara düzenlenen saldırıların detayları da paylaşıldı. Rapora göre imha edilen diğer hedefler şunlar oldu:
Çornomorsk: Limanda mühimmat tahliyesi yaptığı sırada hedef alınan bir konteyner gemisi.
Zmeinnıy Adası açıkları: Ukrayna ordusuna askeri kargo taşıdığı tespit edilen bir kuru yük gemisi.
Oçakov: Ukrayna’ya ait ‘Neptün-2’ kıyı savunma füze sistemine ait bir fırlatma rampası ve mühimmat yükleme aracı.
Operasyonda hava ve kara tabanlı uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahlar ile insansız hava araçlarının (İHA) kullanıldığı bildirildi.
Rus askeri yetkililer, hava savunma ve füze kalkanı sistemlerini aşma kabiliyetine sahip olduklarını belirterek, Kiev de dahil olmak üzere Ukrayna topraklarındaki her türlü askeri hedefi imha edebilecek güçte olduklarını vurguladı.
koronavirüs, ambulans, Rusya - Sputnik Türkiye, 1920, 18.07.2026
UKRAYNA KRİZİ
Ukrayna sivilleri vurmaya devam ediyor: Rusya'da Wildberries depoları vuruldu, 7 ölü
09:21
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала