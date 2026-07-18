https://anlatilaninotesi.com.tr/20260718/rusya-ukrayna-limanlarini-vurdugunu-acikladi-askeri-hedefler-imha-edildi-1107354779.html
Rusya, Ukrayna limanlarını vurduğunu açıkladı: ‘Askeri hedefler imha edildi’
Rusya, Ukrayna limanlarını vurduğunu açıkladı: ‘Askeri hedefler imha edildi’
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, gece saatlerinde Ukrayna'nın güneyindeki liman kentlerine ve askeri altyapı tesislerine yönelik geniş kapsamlı hava saldırıları... 18.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-18T09:42+0300
2026-07-18T09:42+0300
2026-07-18T09:44+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
ukrayna
rusya savunma bakanlığı
rusya silahlı kuvvetleri
ukrayna silahlı kuvvetleri
odessa
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/03/12/1081794225_0:122:3207:1926_1920x0_80_0_0_4b4c0ecffd453060d746cfae3c198953.jpg
Rusya Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna ordusu tarafından askeri amaçlarla kullanılan liman ve lojistik merkezlerine gece boyunca nokta atışı saldırılar gerçekleştirdi.Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, saldırılarda Ukrayna ordusunun ikmal hatlarının hedef alındığı belirtildi.Açıklamada, "Odesa limanında, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçlarını karşılamak üzere kullanılan akaryakıt ve madeni yağların boşaltıldığı liman altyapı tesisleri ile depolama tankları imha edildi"ifadelerine yer verildi.Odesa'nın yanı sıra bölgedeki diğer stratejik noktalara düzenlenen saldırıların detayları da paylaşıldı. Rapora göre imha edilen diğer hedefler şunlar oldu:Operasyonda hava ve kara tabanlı uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahlar ile insansız hava araçlarının (İHA) kullanıldığı bildirildi.Rus askeri yetkililer, hava savunma ve füze kalkanı sistemlerini aşma kabiliyetine sahip olduklarını belirterek, Kiev de dahil olmak üzere Ukrayna topraklarındaki her türlü askeri hedefi imha edebilecek güçte olduklarını vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260718/ukrayna-sivilleri-vurmaya-devam-ediyor-rusyada-wildberries-depolari-vuruldu-7-olu-1107353850.html
rusya
ukrayna
odessa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/03/12/1081794225_238:0:2969:2048_1920x0_80_0_0_aa874de71cdfd7de5ac13774574c7cd2.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, ukrayna, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, ukrayna silahlı kuvvetleri, odessa
rusya, ukrayna, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, ukrayna silahlı kuvvetleri, odessa
Rusya, Ukrayna limanlarını vurduğunu açıkladı: ‘Askeri hedefler imha edildi’
09:42 18.07.2026 (güncellendi: 09:44 18.07.2026)
Rusya Savunma Bakanlığı, gece saatlerinde Ukrayna'nın güneyindeki liman kentlerine ve askeri altyapı tesislerine yönelik geniş kapsamlı hava saldırıları düzenlendiğini duyurdu.
Rusya Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna ordusu tarafından askeri amaçlarla kullanılan liman ve lojistik merkezlerine gece boyunca nokta atışı saldırılar gerçekleştirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, saldırılarda Ukrayna ordusunun ikmal hatlarının hedef alındığı belirtildi.
Açıklamada, "Odesa limanında, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçlarını karşılamak üzere kullanılan akaryakıt ve madeni yağların boşaltıldığı liman altyapı tesisleri ile depolama tankları imha edildi"ifadelerine yer verildi.
Odesa'nın yanı sıra bölgedeki diğer stratejik noktalara düzenlenen saldırıların detayları da paylaşıldı. Rapora göre imha edilen diğer hedefler şunlar oldu:
Çornomorsk:
Limanda mühimmat tahliyesi yaptığı sırada hedef alınan bir konteyner gemisi.
Zmeinnıy Adası açıkları:
Ukrayna ordusuna askeri kargo taşıdığı tespit edilen bir kuru yük gemisi.
Oçakov:
Ukrayna’ya ait ‘Neptün-2’ kıyı savunma füze sistemine ait bir fırlatma rampası ve mühimmat yükleme aracı.
Operasyonda hava ve kara tabanlı uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahlar ile insansız hava araçlarının (İHA) kullanıldığı bildirildi.
Rus askeri yetkililer, hava savunma ve füze kalkanı sistemlerini aşma kabiliyetine sahip olduklarını belirterek, Kiev de dahil olmak üzere Ukrayna topraklarındaki her türlü askeri hedefi imha edebilecek güçte olduklarını vurguladı.