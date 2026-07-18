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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260718/rusya-savunma-bakanligi-ukrayna-ordusuyla-baglantili-limanlara-ve-gemilere-yonelik-saldirilari-1107359944.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusuyla bağlantılı limanlara ve gemilere yönelik saldırıları artırmaya devam ediyoruz
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusuyla bağlantılı limanlara ve gemilere yönelik saldırıları artırmaya devam ediyoruz
Sputnik Türkiye
Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ukrayna limanlarına ve Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne destek sağlamak üzere kullanılan gemilere... 18.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-18T17:55+0300
2026-07-18T17:55+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya savunma bakanlığı
ukrayna silahlı kuvvetleri
ukrayna
odessa
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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna limanlarına ve Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin çıkarları doğrultusunda kullanılan gemilere yönelik saldırılarını sürdürdüğünü açıkladı.Bakanlığın açıklamasında, "Gün boyunca Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri tarafından Ukrayna limanlarına ve Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin çıkarları doğrultusunda kullanılan gemilere yönelik saldırılar sürdürüldü" ifadelerine yer verildi.'Rus İHA'ları, Ukrayna ordusuna yönelik yük taşıyan üç gemiyi vurdu'Rus Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetlerinin Yujnıy limanında askeri yük taşıyan bir kuru yük gemisine ve Odessa limanında boşaltılmayı bekleyen askeri yük taşıyan iki kuru yük gemisine saldırdığını bildirdi.Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Saldırı amaçlı insansız hava araçlarıyla Yujnıy Limanı'nda Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için askeri amaçlı yük taşıyan bir kuru yük gemisi vuruldu" denildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260718/disisleri-bakanligi-rusya-basra-korfezinde-catismalarin-sona-ermesini-umut-ediyor-1107359613.html
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rusya savunma bakanlığı, ukrayna silahlı kuvvetleri, ukrayna, odessa
rusya savunma bakanlığı, ukrayna silahlı kuvvetleri, ukrayna, odessa

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusuyla bağlantılı limanlara ve gemilere yönelik saldırıları artırmaya devam ediyoruz

17:55 18.07.2026
© Sputnik / Natalya Seliverstova / Rusya Savunma BakanlığıRusya Savunma Bakanlığı
Rusya Savunma Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 18.07.2026
© Sputnik / Natalya Seliverstova / Rusya Savunma Bakanlığı
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Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ukrayna limanlarına ve Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne destek sağlamak üzere kullanılan gemilere yönelik saldırıların sürdüğü duyuruldu.
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna limanlarına ve Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin çıkarları doğrultusunda kullanılan gemilere yönelik saldırılarını sürdürdüğünü açıkladı.
Bakanlığın açıklamasında, "Gün boyunca Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri tarafından Ukrayna limanlarına ve Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin çıkarları doğrultusunda kullanılan gemilere yönelik saldırılar sürdürüldü" ifadelerine yer verildi.

'Rus İHA'ları, Ukrayna ordusuna yönelik yük taşıyan üç gemiyi vurdu'

Rus Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetlerinin Yujnıy limanında askeri yük taşıyan bir kuru yük gemisine ve Odessa limanında boşaltılmayı bekleyen askeri yük taşıyan iki kuru yük gemisine saldırdığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Saldırı amaçlı insansız hava araçlarıyla Yujnıy Limanı'nda Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için askeri amaçlı yük taşıyan bir kuru yük gemisi vuruldu" denildi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov telefon - Sputnik Türkiye, 1920, 18.07.2026
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