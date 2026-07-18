https://anlatilaninotesi.com.tr/20260718/rusya-savunma-bakanligi-ukrayna-ordusuyla-baglantili-limanlara-ve-gemilere-yonelik-saldirilari-1107359944.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusuyla bağlantılı limanlara ve gemilere yönelik saldırıları artırmaya devam ediyoruz

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusuyla bağlantılı limanlara ve gemilere yönelik saldırıları artırmaya devam ediyoruz

Sputnik Türkiye

Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ukrayna limanlarına ve Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne destek sağlamak üzere kullanılan gemilere... 18.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-18T17:55+0300

2026-07-18T17:55+0300

2026-07-18T17:55+0300

ukrayna kri̇zi̇

rusya savunma bakanlığı

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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna limanlarına ve Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin çıkarları doğrultusunda kullanılan gemilere yönelik saldırılarını sürdürdüğünü açıkladı.Bakanlığın açıklamasında, "Gün boyunca Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri tarafından Ukrayna limanlarına ve Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin çıkarları doğrultusunda kullanılan gemilere yönelik saldırılar sürdürüldü" ifadelerine yer verildi.'Rus İHA'ları, Ukrayna ordusuna yönelik yük taşıyan üç gemiyi vurdu'Rus Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetlerinin Yujnıy limanında askeri yük taşıyan bir kuru yük gemisine ve Odessa limanında boşaltılmayı bekleyen askeri yük taşıyan iki kuru yük gemisine saldırdığını bildirdi.Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Saldırı amaçlı insansız hava araçlarıyla Yujnıy Limanı'nda Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için askeri amaçlı yük taşıyan bir kuru yük gemisi vuruldu" denildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260718/disisleri-bakanligi-rusya-basra-korfezinde-catismalarin-sona-ermesini-umut-ediyor-1107359613.html

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