https://anlatilaninotesi.com.tr/20260718/rusya-savunma-bakanligi-ukrayna-ordusuyla-baglantili-limanlara-ve-gemilere-yonelik-saldirilari-1107359944.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusuyla bağlantılı limanlara ve gemilere yönelik saldırıları artırmaya devam ediyoruz
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusuyla bağlantılı limanlara ve gemilere yönelik saldırıları artırmaya devam ediyoruz
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Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ukrayna limanlarına ve Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne destek sağlamak üzere kullanılan gemilere... 18.07.2026, Sputnik Türkiye
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2026-07-18T17:55+0300
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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna limanlarına ve Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin çıkarları doğrultusunda kullanılan gemilere yönelik saldırılarını sürdürdüğünü açıkladı.Bakanlığın açıklamasında, "Gün boyunca Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri tarafından Ukrayna limanlarına ve Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin çıkarları doğrultusunda kullanılan gemilere yönelik saldırılar sürdürüldü" ifadelerine yer verildi.'Rus İHA'ları, Ukrayna ordusuna yönelik yük taşıyan üç gemiyi vurdu'Rus Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetlerinin Yujnıy limanında askeri yük taşıyan bir kuru yük gemisine ve Odessa limanında boşaltılmayı bekleyen askeri yük taşıyan iki kuru yük gemisine saldırdığını bildirdi.Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Saldırı amaçlı insansız hava araçlarıyla Yujnıy Limanı'nda Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için askeri amaçlı yük taşıyan bir kuru yük gemisi vuruldu" denildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260718/disisleri-bakanligi-rusya-basra-korfezinde-catismalarin-sona-ermesini-umut-ediyor-1107359613.html
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rusya savunma bakanlığı, ukrayna silahlı kuvvetleri, ukrayna, odessa
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusuyla bağlantılı limanlara ve gemilere yönelik saldırıları artırmaya devam ediyoruz
Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ukrayna limanlarına ve Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne destek sağlamak üzere kullanılan gemilere yönelik saldırıların sürdüğü duyuruldu.
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna limanlarına ve Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin çıkarları doğrultusunda kullanılan gemilere yönelik saldırılarını sürdürdüğünü açıkladı.
Bakanlığın açıklamasında, "Gün boyunca Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri tarafından Ukrayna limanlarına ve Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin çıkarları doğrultusunda kullanılan gemilere yönelik saldırılar sürdürüldü" ifadelerine yer verildi.
'Rus İHA'ları, Ukrayna ordusuna yönelik yük taşıyan üç gemiyi vurdu'
Rus Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetlerinin Yujnıy limanında askeri yük taşıyan bir kuru yük gemisine ve Odessa limanında boşaltılmayı bekleyen askeri yük taşıyan iki kuru yük gemisine saldırdığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Saldırı amaçlı insansız hava araçlarıyla Yujnıy Limanı'nda Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için askeri amaçlı yük taşıyan bir kuru yük gemisi vuruldu" denildi.